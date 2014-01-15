CodeBaseSeções
Indicadores

SpudsStochastic - indicador para MetaTrader 5

Nikolay Kositsin
2219
(24)
Autor real:

Vladimir Hlystov

Este indicador contém 8 osciladores Estocásticos.

O valor padrão dos parâmetros «Slow» e «period %D» é deixado para – 3. %K mudará de 6 até 24.

Assim, temos 8 Estocásticos com os seguintes parâmetros (6, 3, 3), (9, 3, 3), (12, 3, 3), (14, 3, 3), (16, 3, 3), (19, 3, 3), (21, 3, 3), (24, 3, 3).

Apenas a linha principal dos indicadores é utilizada.

Quando todos os Estocásticos estão reunidos formando uma única linha fina (um feixe de linhas), devemos nos preparar para uma eventual negociação. O feixe deve formar um pico e virar na direção oposta. Este é o momento de entrada no mercado. O pico deve ser localizado entre as áreas de sobrecompra / sobrevenda ou perto de suas fronteiras.

As barras coloridas são definidas quando todos os Estocásticos deixam as áreas de sobrecompra / sobrevenda.

Parâmetros de entrada do indicador:

//+-----------------------------------+
//| Parâmetros de entrada do indicador|
//+-----------------------------------+
input int LevelUp = 85; // nível de sobrecompra
input int LevelDn = 15; // nível de sobrevenda
input ENUM_MA_METHOD ma_method=MODE_SMA; // tipo de suavização
input ENUM_STO_PRICE price_field=STO_LOWHIGH; // método do cálculo do Estocástico 

SpudsStochastic

SpudsStochastic

Este indicador foi implementado primeiramente em MQL4 e publicado na Base de Código em mql4.com em 7.03.2012 (em Russo). 

Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/1002

