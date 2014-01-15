Participe de nossa página de fãs
SpudsStochastic - indicador para MetaTrader 5
- 2219
Vladimir Hlystov
Este indicador contém 8 osciladores Estocásticos.
O valor padrão dos parâmetros «Slow» e «period %D» é deixado para – 3. %K mudará de 6 até 24.
Assim, temos 8 Estocásticos com os seguintes parâmetros (6, 3, 3), (9, 3, 3), (12, 3, 3), (14, 3, 3), (16, 3, 3), (19, 3, 3), (21, 3, 3), (24, 3, 3).
Apenas a linha principal dos indicadores é utilizada.
Quando todos os Estocásticos estão reunidos formando uma única linha fina (um feixe de linhas), devemos nos preparar para uma eventual negociação. O feixe deve formar um pico e virar na direção oposta. Este é o momento de entrada no mercado. O pico deve ser localizado entre as áreas de sobrecompra / sobrevenda ou perto de suas fronteiras.
As barras coloridas são definidas quando todos os Estocásticos deixam as áreas de sobrecompra / sobrevenda.
Parâmetros de entrada do indicador:
//+-----------------------------------+ //| Parâmetros de entrada do indicador| //+-----------------------------------+ input int LevelUp = 85; // nível de sobrecompra input int LevelDn = 15; // nível de sobrevenda input ENUM_MA_METHOD ma_method=MODE_SMA; // tipo de suavização input ENUM_STO_PRICE price_field=STO_LOWHIGH; // método do cálculo do Estocástico
Este indicador foi implementado primeiramente em MQL4 e publicado na Base de Código em mql4.com em 7.03.2012 (em Russo).
Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/1002
