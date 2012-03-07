CodeBaseРазделы
Смотри, как бесплатно скачать роботов
Ищи нас в Twitter!
Ставь лайки и следи за новостями
Интересный скрипт?
Поставь на него ссылку - пусть другие тоже оценят
Понравился скрипт?
Оцени его работу в терминале MetaTrader 5
в карман
Индикаторы

Индикатор SpudStochastic (Веревки из стохастиков) - индикатор для MetaTrader 4

Vladimir Khlystov
Просмотров:
12799
Рейтинг:
(5)
Опубликован:
Обновлен:
Загрузить ZIP Как загрузить код из редактора MetaEditor
MQL5 Фриланс Нужен робот или индикатор на основе этого кода? Закажите его на бирже фрилансеров Перейти на биржу

Индикатор содержит 8 стохастических осцилляторов.

Параметры «замедление» и «период %D» оставляем по умолчанию – 3. Параметр %K будет меняться от 6 до 24.

Таким образом, мы имеем 8 стохастиков с параметрами (6, 3, 3), (9, 3, 3), (12, 3, 3), (14, 3, 3), (16, 3, 3), (19, 3, 3), (21, 3, 3), (24, 3, 3).

У всех индикаторов используется только главная линия, а сигнальная отключена.

Когда все Стохастики собираются вместе и образуют одну тонкую линию (нити сплетаются в веревку), то мы готовимся к сделке. Веревка должна образовать вершину и развернуться в противоположную сторону. Именно в это время нам надо открывать позицию. Эта вершина должна находиться в области перекупленности / перепроданности или около границ этих областей.

Стрелки выставляются в момент выхода всех стохастиков из областей перекупленности / перепроданности.

Пример:


Параметры:

extern bool AlertON     = false;
extern bool DrawARROW   = true;
extern int  LevelUp     = 85;
extern int  LevelDn     = 15;
ind_aMU ind_aMU

Индикатор указывает на трендовые и боковые (флет) движения цены.

VR---SETKA=2=01032012 VR---SETKA=2=01032012

Модификация первого варианта сетки...

Быстрая LRMA Быстрая LRMA

Написан под впечатлением от статьи "3 метода ускорения индикаторов на примере линейной регрессии". Считает очень быстро.

OrderPercent OrderPercent

Показывает прибыль по ордерам в процентах от баланса.