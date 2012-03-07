Ставь лайки и следи за новостями
Индикатор SpudStochastic (Веревки из стохастиков) - индикатор для MetaTrader 4
- 12799
-
Индикатор содержит 8 стохастических осцилляторов.
Параметры «замедление» и «период %D» оставляем по умолчанию – 3. Параметр %K будет меняться от 6 до 24.
Таким образом, мы имеем 8 стохастиков с параметрами (6, 3, 3), (9, 3, 3), (12, 3, 3), (14, 3, 3), (16, 3, 3), (19, 3, 3), (21, 3, 3), (24, 3, 3).
У всех индикаторов используется только главная линия, а сигнальная отключена.
Когда все Стохастики собираются вместе и образуют одну тонкую линию (нити сплетаются в веревку), то мы готовимся к сделке. Веревка должна образовать вершину и развернуться в противоположную сторону. Именно в это время нам надо открывать позицию. Эта вершина должна находиться в области перекупленности / перепроданности или около границ этих областей.
Стрелки выставляются в момент выхода всех стохастиков из областей перекупленности / перепроданности.
extern bool AlertON = false; extern bool DrawARROW = true; extern int LevelUp = 85; extern int LevelDn = 15;
Индикатор указывает на трендовые и боковые (флет) движения цены.VR---SETKA=2=01032012
Модификация первого варианта сетки...
Написан под впечатлением от статьи "3 метода ускорения индикаторов на примере линейной регрессии". Считает очень быстро.OrderPercent
Показывает прибыль по ордерам в процентах от баланса.