Wirklicher Autor:

Vladimir Hlystov

Der Indikator errechnet 8 Stochastik Oszillatoren.



Der Standardwert 3 der «Verzögerung» und «Periodenlänge %D» sind unverändert. %K variiert zwischen 6 und 24 im Abstand 3.



Daher habe wir 8 Stochastik mit folgenden Parameter (6, 3, 3), (9, 3, 3), (12, 3, 3), (14, 3, 3), (16, 3, 3), (19, 3, 3), (21, 3, 3), (24, 3, 3).



Es wird nur die Hauptlinie der Indikatoren verwendet.



Wenn alle 8 sich versammeln, bilden sie eine einzige dünne Linie (ein Bündel von Linien), dann sollten Sie bereit sein zu handeln. Die Bündel sollten eine Spitze bilden und sich in die Gegenrichtung drehen. Dies ist der Moment für den Markteintritt. Die Spitze sollte im Bereich überkauft/überverkauft liegen oder in der Nähe seiner Grenzen.



Farbige Balken werden dann gezeichnet, wenn alle die Bereiche überkauft/überverkauft verlassen haben.

Des Indikators Eingabe-Parameter:



input int LevelUp = 85 ; input int LevelDn = 15 ; input ENUM_MA_METHOD ma_method= MODE_SMA ; input ENUM_STO_PRICE price_field= STO_LOWHIGH ;

SpudsStochastic

Dieser Indikator wurde erstmals in der Programmiersprache MQL4 realisiert und veröffentlicht in der Code-Basis auf mql4.com 7.03.2012.