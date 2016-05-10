und werden Sie Mitglied unserer Fangruppe
Veröffentliche einen Link auf das Skript, damit die anderen ihn auch nutzen können
Bewerten Sie es im Terminal MetaTrader 5
SpudsStochastic - Indikator für den MetaTrader 5
- Ansichten:
- 1145
- Rating:
-
- Veröffentlicht:
- Aktualisiert:
- Benötigen Sie einen Roboter oder Indikator, der auf diesem Code basiert? Bestellen Sie ihn im Freelance-Bereich Zum Freelance
Wirklicher Autor:
Vladimir Hlystov
Der Indikator errechnet 8 Stochastik Oszillatoren.
Der Standardwert 3 der «Verzögerung» und «Periodenlänge %D» sind unverändert. %K variiert zwischen 6 und 24 im Abstand 3.
Daher habe wir 8 Stochastik mit folgenden Parameter (6, 3, 3), (9, 3, 3), (12, 3, 3), (14, 3, 3), (16, 3, 3), (19, 3, 3), (21, 3, 3), (24, 3, 3).
Es wird nur die Hauptlinie der Indikatoren verwendet.
Wenn alle 8 sich versammeln, bilden sie eine einzige dünne Linie (ein Bündel von Linien), dann sollten Sie bereit sein zu handeln. Die Bündel sollten eine Spitze bilden und sich in die Gegenrichtung drehen. Dies ist der Moment für den Markteintritt. Die Spitze sollte im Bereich überkauft/überverkauft liegen oder in der Nähe seiner Grenzen.
Farbige Balken werden dann gezeichnet, wenn alle die Bereiche überkauft/überverkauft verlassen haben.
Des Indikators Eingabe-Parameter:
//+-----------------------------------+ //| Eingabeparameter des Indikators | //+-----------------------------------+ input int LevelUp = 85; // Grenze des Bereiches Überkauft input int LevelDn = 15; // Grenze des Bereiches Überverkauft input ENUM_MA_METHOD ma_method=MODE_SMA; // Glättungsmethode input ENUM_STO_PRICE price_field=STO_LOWHIGH; // Berechnungsmethode der Stochastik
SpudsStochastic
Dieser Indikator wurde erstmals in der Programmiersprache MQL4 realisiert und veröffentlicht in der Code-Basis auf mql4.com 7.03.2012.
Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/ru/code/1002
Der einfachste Signal-Indikator mit den Möglichkeiten ein Alertfenster zu erzeugen, eine Mail zu senden und eine Nachricht auf ein Smartphone zu schicken.RSI-Crossover_Alert
Der einfachste Signal-Indikator mit den Möglichkeiten ein Alertfenster zu erzeugen, eine Mail zu senden und eine Nachricht auf ein Smartphone zu schicken.
Dieser Indikator ist eine modifizierte Version des RSI, der die Werte eines anderen Zeitrahmens anzeigt. Es erlaubt auch die Glättungsmethoden des RSI und der Signallinie durch den Nutzer zu ändern.BvsB
Bears vs Bulls. Bienen vs Honig. Rock vs Drogen.