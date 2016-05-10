CodeBaseKategorien
SpudsStochastic - Indikator für den MetaTrader 5

Vladimir Hlystov

Der Indikator errechnet 8 Stochastik Oszillatoren.

Der Standardwert 3 der «Verzögerung» und «Periodenlänge %D» sind unverändert. %K variiert zwischen 6 und 24 im Abstand 3.

Daher habe wir 8 Stochastik mit folgenden Parameter (6, 3, 3), (9, 3, 3), (12, 3, 3), (14, 3, 3), (16, 3, 3), (19, 3, 3), (21, 3, 3), (24, 3, 3).

Es wird nur die Hauptlinie der Indikatoren verwendet.

Wenn alle 8 sich versammeln, bilden sie eine einzige dünne Linie (ein Bündel von Linien), dann sollten Sie bereit sein zu handeln. Die Bündel sollten eine Spitze bilden und sich in die Gegenrichtung drehen. Dies ist der Moment für den Markteintritt. Die Spitze sollte im Bereich überkauft/überverkauft liegen oder in der Nähe seiner Grenzen.

Farbige Balken werden dann gezeichnet, wenn alle die Bereiche überkauft/überverkauft verlassen haben.

Des Indikators Eingabe-Parameter:

//+-----------------------------------+
//|  Eingabeparameter des Indikators  |
//+-----------------------------------+
input int LevelUp = 85;                       // Grenze des Bereiches Überkauft
input int LevelDn = 15;                       // Grenze des Bereiches Überverkauft
input ENUM_MA_METHOD ma_method=MODE_SMA;      // Glättungsmethode
input ENUM_STO_PRICE price_field=STO_LOWHIGH; // Berechnungsmethode der Stochastik 

Dieser Indikator wurde erstmals in der Programmiersprache MQL4 realisiert und veröffentlicht in der Code-Basis auf mql4.com 7.03.2012. 

Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/ru/code/1002

