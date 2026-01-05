Les méthodes de William Gann (première partie) : Création de l'indicateur Angles de Gann

Introduction

William Delbert Gann est un trader et un analyste technique légendaire dont les méthodes innovantes d'analyse des marchés suscitent toujours l'intérêt des traders modernes. L'un des outils clés de l'arsenal de Gann était ses fameux angles, utilisés pour prévoir les mouvements de prix et identifier les niveaux de soutien et de résistance potentiels.

Dans cet article, nous allons nous plonger dans le monde des méthodes de trading de William Gann, en commençant par créer l'indicateur Angles de Gann dans MQL5. Nous allons étudier la théorie qui sous-tend cet outil et le mettre en œuvre étape par étape sous la forme d’un indicateur personnalisé pour la plateforme MetaTrader 5.

Que vous soyez un trader expérimenté à la recherche de nouveaux outils d'analyse ou un débutant désireux d'élargir votre arsenal d'indicateurs techniques, cet article vous aidera à mieux comprendre et à appliquer l'une des méthodes les plus intrigantes de William Gann dans le cadre de vos activités de trading.





Historique de la création des Angles de Gann

William Delbert Gann (1878-1955) a développé son système d'angles au début du 20e siècle en se basant sur des années de recherche sur les mouvements du marché et sur sa compréhension unique de la relation entre le temps et le prix.

Gann pensait que les marchés évoluaient selon des schémas géométriques prévisibles et que ces mouvements pouvaient être prédits en combinant les mathématiques, la géométrie et l'astrologie. Il a développé le concept d'angles, qui sont des lignes diagonales sur un graphique qui reflètent l'équilibre parfait entre le temps et le mouvement des prix.

La clé de la théorie de Gann était l'idée qu'un angle de 45 degrés (connu sous le nom d'angle 1x1) représentait l'équilibre parfait entre le temps et le prix. Il estimait que lorsque le prix évolue à la hausse ou à la baisse selon cet angle, cela indique une tendance équilibrée et stable.

Gann a également développé d'autres angles tels que 2x1, 3x1, 4x1 et leurs réciproques qui représentent différentes relations entre le temps et le prix. Ces angles sont devenus la base de son système de trading et de son analyse du marché.

Bien que certains aspects du travail de Gann restent controversés, ses méthodes, y compris les angles de Gann, continuent d'attirer l'attention des traders et des analystes du monde entier et restent d'actualité.





La théorie des Angles de Gann et son importance dans l'analyse technique

La théorie des Angles de Gann repose sur le concept selon lequel les mouvements du marché suivent des schémas géométriques prévisibles qui peuvent être identifiés à l'aide de tracés d'angles spéciaux sur un graphique. La théorie est basée sur l'idée d'un équilibre entre le temps et le prix, où un angle de 1x1 (45 degrés) représente un équilibre parfait, en supposant un changement de prix d'une unité par période de temps.

Gann a développé un système de différents angles tels que 2x1, 3x1, 4x1 et leurs réciproques, chacun d'entre eux reflétant une relation spécifique entre le temps et le mouvement des prix. Ces angles servent de niveaux de soutien et de résistance dynamiques, aidant les traders à déterminer la force et la direction d'une tendance. Les angles plus prononcés indiquent une tendance plus forte, et les angles plus plats indiquent un mouvement plus faible.





Principes de base de la construction des Angles de Gann





La construction des Angles de Gann repose sur plusieurs principes clés qui permettent aux traders d'utiliser efficacement cet outil dans l'analyse technique. Le choix du point de départ (qui est généralement un minimum ou un maximum significatif sur le graphique) est primordial. C'est à partir de là que commence la construction des angles.

L'angle de base est considéré comme l'angle 1x1 qui forme une ligne de 45 degrés sur le graphique. Cet angle reflète l'équilibre parfait entre le temps et le prix, où le prix change d'une unité en une période de temps. Les autres angles, tels que 2x1, 3x1, 4x1 et leurs réciproques, sont construits par rapport à cet angle de base.

Lors du traçage, il est important de tenir compte de l'échelle du graphique. Les traders utilisent souvent des modèles ou des outils spéciaux pour garantir la précision des angles. Les lignes d'angle se poursuivent dans le futur, ce qui permet de prévoir les niveaux de soutien et de résistance potentiels.





Types d'Angles de Gann et leur interprétation

William Gann a développé un système d'angles, chacun ayant sa propre signification et interprétation dans l'analyse technique. 1x1, ou 45 degrés, est considéré comme l'angle principal, qui reflète l'équilibre entre le temps et le prix. Cet angle sert de ligne directrice de base pour évaluer la force de la tendance.

L'angle 2x1 (63,75 degrés) indique un mouvement de prix plus fort où le prix augmente deux fois plus vite que le temps. Cela est souvent interprété comme le signe d'une forte tendance haussière. En revanche, un angle de 1x2 (26,25 degrés) indique une augmentation plus lente des prix par rapport au temps, ce qui peut indiquer une tendance à l'affaiblissement.

Les angles 3x1 (71,25 degrés) et 4x1 (75 degrés) représentent une action de prix encore plus agressive et sont généralement associés à des tendances très fortes ou à une surchauffe potentielle du marché. Leurs réciproques - 1x3 (18,75 degrés) et 1x4 (15 degrés) - peuvent indiquer une forte résistance ou un support.

L'interprétation des Angles de Gann ne se limite pas à leur pente. Il est également important d'examiner comment le prix interagit avec ces lignes. Un prix qui franchit la ligne d'angle peut signaler un changement potentiel de tendance. Si le prix se déplace le long de la ligne d'angle, cela est souvent interprété comme une confirmation de la force de la tendance actuelle.

Application pratique des Angles de Gann dans le trading

Les traders utilisent ces outils à diverses fins, de l'identification des tendances au choix des points d'entrée et de sortie des positions.

Pour déterminer une tendance, on commence généralement par tracer un angle 1x1 à partir d'un minimum ou d'un maximum significatif. Si le prix passe au-dessus de cette ligne, il est interprété comme une tendance à la hausse, et s'il passe en dessous, comme une tendance à la baisse. Des angles plus prononcés, tels que 2x1 ou 3x1, sont utilisés pour confirmer la force de la tendance.

Lorsqu'ils choisissent leurs points d'entrée, de nombreux traders recherchent les moments où le cours rebondit sur la ligne d'angle de Gann ou la franchit. Par exemple, un rebond de la ligne 1x1 dans le sens de la tendance peut être considéré comme une opportunité potentielle d'entrer en position.

Pour la gestion des risques, les angles de Gann sont souvent utilisés pour fixer des stop loss. Un trader peut placer un stop loss juste en dessous de la ligne d'angle la plus proche pour une position longue ou juste au-dessus pour une position courte.

Dans les opérations à long terme, les Angles de Gann aident à déterminer la direction générale du marché. Nous pouvons utiliser des angles moins profonds, tels que 1x2 ou 1x4, pour évaluer les tendances à long terme et prendre des décisions stratégiques.





Exemples de stratégies de trading utilisant les Angles de Gann

Les Angles de Gann offrent aux traders un large éventail d'options pour créer une variété de stratégies de trading. Voici quelques exemples de la manière dont ils peuvent être utilisés efficacement dans le cadre d'opérations réelles de trading.

La stratégie Angle Bounce est basée sur l'hypothèse que les lignes d'Angles de Gann agissent souvent comme des niveaux de support ou de résistance. Un trader recherche des situations où le prix s'approche d'une ligne d'Angle de Gann (en particulier 1x1 ou 2x1) et rebondit dessus. L'entrée en position s'effectue après la confirmation d'un rebond, par exemple la formation d'un chandelier de renversement.

Une autre stratégie populaire est celle de la rupture d'angle. Dans ce cas, le trader attend que le prix franchisse une ligne d'Angle de Gann importante, surtout si cela s'accompagne d'une augmentation du volume des transactions. Une rupture à la hausse peut signaler une position longue potentielle, tandis qu'une rupture à la baisse peut signaler une position courte.

La stratégie de l'Eventail de Gann utilise plusieurs angles rayonnant à partir d'un seul point pour former une structure en forme d'éventail. Le trader analyse la façon dont le prix interagit avec les différentes lignes de l'Eventail, en utilisant cela pour déterminer les niveaux de support, de résistance et les points de retournement potentiels.

La combinaison des angles et des cycles temporels est une stratégie plus complexe dans laquelle le trader combine les angles de Gann avec le concept des cycles temporels, également développé par Gann. Les points d'intersection des lignes de temps importantes avec les Angles de Gann sont analysés afin de déterminer les moments critiques pour entrer ou sortir du marché.

La stratégie multi-périodes consiste à analyser les Angles de Gann sur différentes périodes. Par exemple, un trader peut utiliser un angle de 1x1 sur un graphique journalier pour déterminer la tendance générale, puis passer à un graphique horaire pour rechercher des points d'entrée à l'aide d'angles plus raides.





Création de l'indicateur Angles de Gann dans MQL5 : Les étapes de base





La création d'un indicateur Angles de Gann dans MQL5 implique plusieurs étapes clés. Ce processus nécessite une compréhension des principes de construction des Angles de Gann et des spécificités de la programmation dans l'environnement MetaTrader 5.

La première étape consiste à définir la structure de l'indicateur. Ici, nous définissons les paramètres de base, tels que le nom de l'indicateur, les paramètres d'entrée pour la définition des angles et les bibliothèques requises.

La logique principale de construction des Angles de Gann se trouve dans la fonction OnCalculate(). Nous définissons ici le point de départ du tracé des angles, nous calculons les coordonnées de chaque angle et nous traçons les lignes sur le graphique.

Un aspect important est le calcul correct des coordonnées des angles, en tenant compte de l'échelle du graphique et de l'intervalle de temps sélectionné. Cela nécessite une approche mathématique précise et une compréhension de la géométrie des angles de Gann.

La dernière étape consiste à tester et à déboguer l'indicateur. Il est nécessaire de vérifier la validité de la construction des angles sur différentes périodes et sur différents instruments.





Structure du code de l’indicateur

Voici le code de base de l'indicateur Angles de Gann qui peut être utilisé dans MetaTrader 5 :

#property copyright "Copyright 2024, Evgeniy Shtenco" #property link "https://www.mql5.com/fr/users/koshtenko" #property version "1.00" #property indicator_chart_window input datetime StartDate = D'2023.01.01 00:00' ; input datetime EndDate = D'2023.12.31 23:59' ; input color GannFanColor = clrBlue ; double extremumPrice; datetime extremumTime; double oppositeExtremumPrice; datetime oppositeExtremumTime; bool isTrendUp; int OnInit () { return ( INIT_SUCCEEDED ); } void OnDeinit ( const int reason) { ObjectsDeleteAll ( 0 , "GannFan_" ); ObjectsDeleteAll ( 0 , "OppositeGannFan_" ); } int OnCalculate ( const int rates_total, const int prev_calculated, const datetime &time[], const double &open[], const double &high[], const double &low[], const double &close[], const long &tick_volume[], const long &volume[], const int &spread[]) { if (rates_total < 1 ) return ( 0 ); if (prev_calculated == 0 ) { ObjectsDeleteAll ( 0 , "GannFan_" ); ObjectsDeleteAll ( 0 , "OppositeGannFan_" ); } FindExtremums(rates_total, high, low, time); DrawGannFan(extremumPrice, extremumTime); DrawOppositeGannFan(oppositeExtremumPrice, oppositeExtremumTime); return (rates_total); } void FindExtremums( const int rates_total, const double &high[], const double &low[], const datetime &time[]) { int startIndex = - 1 ; int endIndex = - 1 ; for ( int i = 0 ; i < rates_total; i++) { if (time[i] >= StartDate && startIndex == - 1 ) { startIndex = i; } if (time[i] <= EndDate) { endIndex = i; } } if (startIndex == - 1 || endIndex == - 1 || startIndex > endIndex) { Print ( "Error: Invalid date range or no data available in the specified range" ); return ; } int highestIndex = ArrayMaximum (high, startIndex, endIndex - startIndex + 1 ); int lowestIndex = ArrayMinimum (low, startIndex, endIndex - startIndex + 1 ); if (time[highestIndex] > time[lowestIndex]) { extremumPrice = high[highestIndex]; extremumTime = time[highestIndex]; oppositeExtremumPrice = low[lowestIndex]; oppositeExtremumTime = time[lowestIndex]; isTrendUp = false ; } else { extremumPrice = low[lowestIndex]; extremumTime = time[lowestIndex]; oppositeExtremumPrice = high[highestIndex]; oppositeExtremumTime = time[highestIndex]; isTrendUp = true ; } } void DrawGannFan( double extremum, datetime extremumTime) { double angles[] = { 82.5 , 75 , 71.25 , 63.75 , 45 , 26.25 , 18.75 , 15 , 7.5 }; string angleNames[] = { "1x8" , "1x4" , "1x3" , "1x2" , "1x1" , "2x1" , "3x1" , "4x1" , "8x1" }; datetime endTime = extremumTime + PeriodSeconds () * 300 ; for ( int i = 0 ; i < ArraySize (angles); i++) { string label = "GannFan_" + angleNames[i]; double angle = angles[i]; double priceShift = MathTan (angle * M_PI / 180.0 ) * 300 * _Point ; double endPrice; if (isTrendUp) { endPrice = extremum + priceShift; } else { endPrice = extremum - priceShift; angle = -angle; } if ( ObjectCreate ( 0 , label, OBJ_TREND , 0 , extremumTime, extremum, endTime, endPrice)) { ObjectSetInteger ( 0 , label, OBJPROP_COLOR , GannFanColor); ObjectSetInteger ( 0 , label, OBJPROP_STYLE , STYLE_SOLID ); ObjectSetInteger ( 0 , label, OBJPROP_WIDTH , 1 ); ObjectSetInteger ( 0 , label, OBJPROP_RAY_RIGHT , true ); ObjectSetString ( 0 , label, OBJPROP_TOOLTIP , "Gann Fan " + angleNames[i]); } else { Print ( "Failed to create Gann Fan line: " , GetLastError ()); } } } void DrawOppositeGannFan( double extremum, datetime extremumTime) { double angles[] = { 82.5 , 75 , 71.25 , 63.75 , 45 , 26.25 , 18.75 , 15 , 7.5 }; string angleNames[] = { "1x8" , "1x4" , "1x3" , "1x2" , "1x1" , "2x1" , "3x1" , "4x1" , "8x1" }; datetime endTime = extremumTime + PeriodSeconds () * 300 ; for ( int i = 0 ; i < ArraySize (angles); i++) { string label = "OppositeGannFan_" + angleNames[i]; double angle = angles[i]; double priceShift = MathTan (angle * M_PI / 180.0 ) * 300 * _Point ; double endPrice; if (!isTrendUp) { endPrice = extremum + priceShift; } else { endPrice = extremum - priceShift; angle = -angle; } if ( ObjectCreate ( 0 , label, OBJ_TREND , 0 , extremumTime, extremum, endTime, endPrice)) { ObjectSetInteger ( 0 , label, OBJPROP_COLOR , GannFanColor); ObjectSetInteger ( 0 , label, OBJPROP_STYLE , STYLE_SOLID ); ObjectSetInteger ( 0 , label, OBJPROP_WIDTH , 1 ); ObjectSetInteger ( 0 , label, OBJPROP_RAY_RIGHT , true ); ObjectSetString ( 0 , label, OBJPROP_TOOLTIP , "Opposite Gann Fan " + angleNames[i]); } else { Print ( "Failed to create Opposite Gann Fan line: " , GetLastError ()); } } } void OnChartEvent ( const int id, const long &lparam, const double &dparam, const string &sparam) { if (id == CHARTEVENT_CHART_CHANGE ) { int rates_total = Bars ( _Symbol , PERIOD_CURRENT ); double high[], low[]; datetime time[]; ArraySetAsSeries (high, true ); ArraySetAsSeries (low, true ); ArraySetAsSeries (time, true ); CopyHigh ( _Symbol , PERIOD_CURRENT , 0 , rates_total, high); CopyLow ( _Symbol , PERIOD_CURRENT , 0 , rates_total, low); CopyTime ( _Symbol , PERIOD_CURRENT , 0 , rates_total, time); FindExtremums(rates_total, high, low, time); DrawGannFan(extremumPrice, extremumTime); DrawOppositeGannFan(oppositeExtremumPrice, oppositeExtremumTime); } }





Principales fonctions et objectifs

Le code est un indicateur MetaTrader 5 qui dessine les angles d’un Eventail de Gann sur le graphique. Voici une description des principales fonctions et de leur utilité :

OnInit() est la fonction d'initialisation de l'indicateur. Dans ce cas, elle renvoie simplement le résultat d'une initialisation réussie. OnDeinit() est une fonction de dé-initialisation qui supprime tous les objets créés par l'indicateur lorsqu'il est retiré du graphique. OnCalculate() est la fonction principale de l'indicateur. Elle est appelée à chaque tick. Elle efface les objets précédents, trouve les extrêmes dans une plage de dates donnée et dessine des Angles de Gann. FindExtremums() est une fonction qui permet de trouver les extrêmes (maximum et minimum) d'un prix dans une plage de dates donnée. Elle détermine quel extrême est le plus récent et établit la direction de la tendance. DrawGannFan() est une fonction qui permet de dessiner l'éventail principal de Gann à partir de l'extremum trouvé. Elle crée des lignes pour 9 angles différents. DrawOppositeGannFan() est une fonction qui permet de dessiner l'éventail de Gann opposé à partir d'un autre extremum. Elle crée également des lignes pour les 9 angles, mais dans la direction opposée. OnChartEvent() est une fonction qui réagit aux événements graphiques. Dans ce cas, elle redessine les Eventails de Gann lorsque le graphique change.

L'indicateur utilise des entrées pour définir la plage de dates d'analyse (StartDate et EndDate) et la couleur des lignes (GannFanColor). Il trouve les prix extrêmes dans cette fourchette, détermine la direction de la tendance et dessine deux Eventails de Gann - l'un à partir du dernier extrême, l'autre à partir de l'extrême opposé. Chaque éventail est composé de 9 lignes correspondant à différents angles de Gann (82,5°, 75°, 71,25°, 63,75°, 45°, 26,25°, 18,75°, 15° et 7,5°).

Le code comprend également une gestion des erreurs et une mise à jour dynamique lorsque le graphique change, ce qui le rend assez robuste et adaptable aux différentes conditions du marché. L'utilisation des fonctions MQL5, telles que ArrayMaximum() et ArrayMinimum(), garantit une manipulation efficace des données.

Algorithme de calcul des Angles de Gann

L'algorithme de calcul des Angles de Gann dans cet indicateur est basé sur la construction géométrique de lignes à partir du point d'extremum. Voici les principaux aspects de cet algorithme :

Détermination des extrêmes : L'indicateur trouve le prix maximum et minimum dans une fourchette de temps donnée. Le dernier de ces extrêmes est utilisé comme point de départ pour l'éventail principal de Gann, et le premier pour l'éventail opposé.

Jeu d'angles : Un jeu d'angle fixe est utilisé : 82,5°, 75°, 71,25°, 63,75°, 45°, 26,25°, 18,75°, 15° et 7,5°. Ces angles correspondent aux ratios traditionnels de Gann : 1x8, 1x4, 1x3, 1x2, 1x1, 2x1, 3x1, 4x1 et 8x1.

Calcul du point final : Pour chaque angle, le point final de la ligne est calculé. Le calcul est basé sur l'équation suivante :

endPrice = extremum + MathTan (angle * M_PI / 180.0 ) * 300 * Point

Ici, 300 est le nombre conventionnel de barres utilisé pour construire la ligne vers la droite.

Inversion pour une tendance baissière : Si la tendance est à la baisse, l'angle est inversé (changement de signe) de sorte que les lignes pointent vers le bas à partir du point extrême.

Construction des lignes : Pour chaque angle, un objet ligne (OBJ_TREND) est créé à partir du point extrême jusqu'au point final calculé. Les lignes sont prolongées vers la droite pour couvrir les données futures.

Eventail double : l'algorithme est appliqué deux fois - une fois pour l’éventail principal à partir du dernier extremum, la deuxième fois pour l’éventail opposé à partir du premier extremum. Cela nous permet de visualiser les niveaux de support et de résistance potentiels des deux côtés.

Mise à jour dynamique : Lorsque le graphique change (par exemple, lorsque de nouvelles données arrivent), l'algorithme recalcule les extrêmes et reconstruit les éventails, garantissant ainsi que l'analyse est à jour.

L'algorithme nous permet de visualiser les angles classiques de Gann sur un graphique, fournissant au trader un outil d'analyse des niveaux de support et de résistance potentiels et de la direction de la tendance.





Est-il possible de faire du trading de manière rentable ?

Est-il possible de réaliser des opérations rentables en utilisant les angles de Gann ? Cette question n'a pas de réponse claire, mais avec une bonne approche, il est tout à fait possible de réaliser des opérations de trading rentables. La clé du succès réside dans l'utilisation complète de cet outil.

Cependant, même avec l'analyse la plus prudente et la plus méticuleuse, il ne faut pas oublier la gestion des risques. C'est la pierre angulaire d'un trading rentable. Aucune méthode ne garantit un succès à 100%, c'est pourquoi une bonne gestion du capital et des risques joue un rôle majeur dans la rentabilité à long terme.





Perspectives de création d'un EA basé sur les Angles de Gann





La création d'un EA basé sur les Angles de Gann est une tâche intéressante et prometteuse pour les développeurs de systèmes de trading algorithmiques. Un tel EA pourrait automatiser l'analyse et le trading en utilisant les principes énoncés dans la théorie de Gann.

La base d'un tel EA peut être l'indicateur Angles de Gann déjà mis en place. L'algorithme de l'EA peut inclure l'analyse de l'interaction du prix avec les lignes de Gann, la détermination des points d'entrée et de sortie en fonction de l'intersection de ces lignes, ainsi que la prise en compte de facteurs supplémentaires tels que le volume des transactions et la volatilité du marché.

L'un des principaux avantages d'un système automatisé basé sur les Angles de Gann serait d'éliminer le facteur émotionnel du processus de prise de décision en matière de trading. L'EA peut suivre strictement la stratégie donnée, sans céder à la peur ou à la cupidité, qui influencent souvent les décisions d'un trader humain.

L'élaboration d'un tel EA se heurte toutefois à un certain nombre de difficultés. Tout d'abord, il est nécessaire d'interpréter avec précision les signaux générés par les Angles de Gann. La théorie de Gann est largement subjective et nécessite une compréhension approfondie du marché, ce qui est difficile à mettre en œuvre sous la forme d'un algorithme.

Bien entendu, le succès d'un tel EA dépendra en grande partie de la profondeur de la compréhension de la théorie de Gann par le développeur, ainsi que de sa capacité à combiner efficacement cette théorie avec les méthodes modernes d'analyse de marché et de gestion des risques.





Le plus grand défi : Mise à l’échelle des angles

L'un des principaux problèmes liés à la création et à l'utilisation d'indicateurs et d'EA basés sur les angles de Gann est la difficulté de les mettre à l'échelle. Ce problème affecte de manière significative la précision et l'efficacité des systèmes de trading basés sur la méthode de Gann.

L'essentiel du problème réside dans le fait que les Angles de Gann, étant des constructions géométriques, dépendent fortement de l'échelle du graphique. Lorsque l'on modifie l'échelle de l'axe du temps ou l'échelle des prix, la représentation visuelle des angles peut être considérablement déformée. Ce qui semble être un angle parfait de 1x1 (45 degrés) à une échelle donnée peut se transformer en un angle complètement différent lorsque vous changez d'échelle.

Cela crée de sérieuses difficultés pour la mise en œuvre logicielle. L'indicateur ou l'EA doit constamment prendre en compte l'échelle actuelle du graphique et ajuster les calculs d'angle en conséquence. De plus, le concept même d'"unité de temps égale à l’unité de prix" sur lequel reposent les angles de Gann devient ambigu lorsqu'on travaille avec des instruments financiers et des périodes différentes.

Les tentatives de résolution de ce problème aboutissent souvent à des compromis. Certains développeurs fixent l'échelle, ce qui limite l'applicabilité de l'outil. D'autres introduisent des algorithmes complexes pour recalculer les angles, ce qui peut réduire la vitesse de l'indicateur ou de l'EA.

De plus, le problème de la mise à l'échelle rend difficile la comparaison des résultats d'analyse entre différents outils ou délais. Un angle qui fonctionne efficacement sur un graphique journalier d'une paire de devises peut produire des résultats complètement différents sur un graphique horaire, ou pour un autre instrument de trading.

Cette question remet en cause l'applicabilité universelle des Angles de Gann dans le trading automatisé. Les développeurs doivent avoir une connaissance approfondie non seulement de la théorie de Gann, mais aussi des spécificités de l'utilisation des graphiques dans les plateformes de trading.





Conclusion

Les Angles de Gann sont un outil d'analyse technique unique qui continue à attirer l'attention des traders et des développeurs de systèmes de trading. Notre examen a montré que la création d'un indicateur d'Angles de Gann dans MQL5 est tout à fait possible, et le code fourni sert de bon point de départ pour un développement ultérieur.

Cependant, l'utilisation des Angles de Gann dans le cadre du trading automatisé s'accompagne d'un certain nombre de défis importants. Le principal est le problème d'échelle, qui rend beaucoup plus difficile la création d'un EA de trading universel et fiable basé sur cette méthode.

Malgré ces difficultés, le potentiel des Angles de Gann en tant qu'outil d'analyse du marché reste élevé. Lorsqu'ils sont utilisés correctement, en combinaison avec d'autres méthodes d'analyse technique et une bonne gestion des risques, ils peuvent constituer un complément efficace à la boîte à outils d'un trader.