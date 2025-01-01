Opérations Arithmétiques

Les opérations arithmétiques incluent les opérations additives et multiplicatives :

Somme de variables i = j + 2;

Différence des variables i = j - 3;

Changement de signe x = - x;

Produit des variables z = 3 * x;

Division i = j / 5;

Reste de la division minutes = heure % 60;

Ajout de 1 à la valeur de la variable i++;

Ajout de 1 à la valeur de la variable ++i;

Soustraction de 1 à la valeur de la variable k--;

Soustraction de 1 à la valeur de la variable --k;

Les opérations d'incrémentation et de décrémentation ne sont appliquées qu'aux variables, elles ne peuvent pas être appliquées aux constantes. Les préfixes d'incrémentation (++i) et de décrémentation (--k) sont appliqués aux variables juste avant l'utilisation de cette variable dans une expression.

La post-incrémentation (i++) et la post-décrémentation (k--) sont appliqués à la variable juste après l'utilisation de cette variable dans une expression.

Note Importante

int i=5;

int k = i++ + ++i;

Des problèmes de calcul peuvent se produire lors du déplacement de l'expression ci-dessus d'un environnement de programmation vers un autre (par exemple, de Borland C++ à MQL5). En général, l'ordre des calculs dépend de l'implémentation du compilateur. En pratique, il y a deux façons d'implémenter la post-décrémentation (post-incrémentation) :

La post-décrémentation (post-incrémentation) est appliquée à la variable après avoir calculé l'expression entière. La post-décrémentation (post-incrémentation) est appliquée à la variable immédiatement au moment de l'opération .

La première méthode de calcul de la post-décrémentation (post-incrémentation) est actuellement implémentée en MQL5. Mais même en sachant cette particularité, il n'est pas recommandé d'expérimenter son usage.

Exemples :

int a=3;

a++; // expression valide

int b=(a++)*3; // expression invalide

