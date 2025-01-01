- Expressions
- Opérations Arithmétiques
- Opérations d'Assignement
- Opérations de Relation
- Opérations Booléennes
- Opérations sur les Bits
- Autres Opérations
- Règles de Précédence
Opérations Arithmétiques
Les opérations arithmétiques incluent les opérations additives et multiplicatives :
|
Somme de variables i = j + 2;
Les opérations d'incrémentation et de décrémentation ne sont appliquées qu'aux variables, elles ne peuvent pas être appliquées aux constantes. Les préfixes d'incrémentation (++i) et de décrémentation (--k) sont appliqués aux variables juste avant l'utilisation de cette variable dans une expression.
La post-incrémentation (i++) et la post-décrémentation (k--) sont appliqués à la variable juste après l'utilisation de cette variable dans une expression.
Note Importante
|
int i=5;
Des problèmes de calcul peuvent se produire lors du déplacement de l'expression ci-dessus d'un environnement de programmation vers un autre (par exemple, de Borland C++ à MQL5). En général, l'ordre des calculs dépend de l'implémentation du compilateur. En pratique, il y a deux façons d'implémenter la post-décrémentation (post-incrémentation) :
- La post-décrémentation (post-incrémentation) est appliquée à la variable après avoir calculé l'expression entière.
- La post-décrémentation (post-incrémentation) est appliquée à la variable immédiatement au moment de l'opération.
La première méthode de calcul de la post-décrémentation (post-incrémentation) est actuellement implémentée en MQL5. Mais même en sachant cette particularité, il n'est pas recommandé d'expérimenter son usage.
Exemples :
|
int a=3;
Voir aussi