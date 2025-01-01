DocumentationSections
Opérations Arithmétiques

Les opérations arithmétiques incluent les opérations additives et multiplicatives :

Somme de variables                        i = j + 2;
Différence des variables                  i = j - 3;
Changement de signe                           x = - x;
Produit des variables                     z = 3 * x;
Division                                  i = j / 5;
Reste de la division                      minutes = heure % 60;
Ajout de 1 à la valeur de la variable         i++;
Ajout de 1 à la valeur de la variable          ++i;
Soustraction de 1 à la valeur de la variable   k--;
Soustraction de 1 à la valeur de la variable   --k;

Les opérations d'incrémentation et de décrémentation ne sont appliquées qu'aux variables, elles ne peuvent pas être appliquées aux constantes. Les préfixes d'incrémentation (++i) et de décrémentation (--k) sont appliqués aux variables juste avant l'utilisation de cette variable dans une expression.

La post-incrémentation (i++) et la post-décrémentation (k--) sont appliqués à la variable juste après l'utilisation de cette variable dans une expression.

Note Importante

int i=5;
int k = i++ + ++i;

Des problèmes de calcul peuvent se produire lors du déplacement de l'expression ci-dessus d'un environnement de programmation vers un autre (par exemple, de Borland C++ à MQL5). En général, l'ordre des calculs dépend de l'implémentation du compilateur. En pratique, il y a deux façons d'implémenter la post-décrémentation (post-incrémentation) :

  1. La post-décrémentation (post-incrémentation) est appliquée à la variable après avoir calculé l'expression entière.
  2. La post-décrémentation (post-incrémentation) est appliquée à la variable immédiatement au moment de l'opération.

La première méthode de calcul de la post-décrémentation (post-incrémentation) est actuellement implémentée en MQL5. Mais même en sachant cette particularité, il n'est pas recommandé d'expérimenter son usage.

Exemples :

int a=3;
a++;            // expression valide
int b=(a++)*3;  // expression invalide

