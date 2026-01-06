- Incremento
Total de Trades:
25
Transacciones Rentables:
19 (76.00%)
Transacciones Irrentables:
6 (24.00%)
Mejor transacción:
6.16 USD
Peor transacción:
-1.31 USD
Beneficio Bruto:
31.75 USD (2 245 pips)
Pérdidas Brutas:
-4.69 USD (385 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
13 (24.51 USD)
Beneficio máximo consecutivo:
24.51 USD (13)
Ratio de Sharpe:
0.69
Actividad comercial:
100.00%
Carga máxima del depósito:
1.09%
Último trade:
2 días
Trades a la semana:
8
Tiempo medio de espera:
15 horas
Factor de Recuperación:
6.00
Transacciones Largas:
7 (28.00%)
Transacciones Cortas:
18 (72.00%)
Factor de Beneficio:
6.77
Beneficio Esperado:
1.08 USD
Beneficio medio:
1.67 USD
Pérdidas medias:
-0.78 USD
Máximo de pérdidas consecutivas:
6 (-4.15 USD)
Pérdidas máximas consecutivas:
-4.15 USD (6)
Crecimiento al mes:
9.06%
Trading algorítmico:
0%
Reducción de balance:
Absoluto:
0.04 USD
Máxima:
4.51 USD (1.47%)
Reducción relativa:
De balance:
1.47% (4.51 USD)
De fondos:
0.71% (2.31 USD)
Distribución
|Símbolo
|Transacciones
|Sell
|Buy
|NZDCAD
|25
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|Símbolo
|Beneficio Bruto, USD
|Loss, USD
|Beneficio, USD
|NZDCAD
|27
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|Símbolo
|Beneficio Bruto, pips
|Loss, pips
|Beneficio, pips
|NZDCAD
|1.9K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
Mejor transacción: +6.16 USD
Peor transacción: -1 USD
Máximo de ganancias consecutivas: 13
Máximo de pérdidas consecutivas: 6
Beneficio máximo consecutivo: +24.51 USD
Pérdidas máximas consecutivas: -4.15 USD
El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "RoboForex-ECN" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.
|
RoboMarketsDE-ECN
|0.00 × 4
|
XMGlobal-MT5 7
|0.00 × 1
|
FXCC1-Trade
|0.00 × 1
|
FusionMarketsAU-Live
|0.00 × 1
|
BCS5-Real
|0.64 × 14
|
RoboForex-ECN
|0.95 × 584
|
STARTRADERFinancial-Live 3
|1.00 × 3
|
VantageInternational-Live 13
|1.17 × 12
|
RoboMarketsSC-ECN
|1.20 × 41
|
PUPrime-Live2
|1.55 × 319
|
CapitalPointTrading-MT5-4
|1.68 × 803
|
FxPro-MT5 Live02
|1.75 × 4
|
ICMarketsSC-MT5
|1.84 × 366
|
VantageInternational-Live 7
|1.89 × 187
|
FPMarkets-Live
|2.00 × 1
|
VantageInternational-Live 4
|2.00 × 1
|
GoMarkets-Live
|2.09 × 292
|
VantageInternational-Live 15
|2.12 × 17
|
Opogroup-Server1
|2.17 × 77
|
VantageInternational-Live 3
|2.25 × 12
|
VTMarkets-Live
|2.48 × 144
|
ZeroMarkets-1
|2.49 × 194
|
GOMarketsMU-Live
|2.50 × 72
|
VantageInternational-Live 10
|2.57 × 585
|
Neomarkets-Live
|2.66 × 130
otros 80...Autorícese o regístrese para ver la estadística detallada
Señal
Precio
Incremento
Suscriptores
Fondos
Balance
Semanas
Robots comerciales
Trades
Rentables
Actividad
PF
Beneficio Esperado
Reducción
Apalancamiento
3000 USD al mes
9%
0
0
USD
USD
324
USD
USD
2
0%
25
76%
100%
6.76
1.08
USD
USD
1%
1:500