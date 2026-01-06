SeñalesSecciones
KAUSER AHMED

MT5 RB 032874

0 comentarios
Fiabilidad
2 semanas
0 / 0 USD
Copiar por 3000 USD al mes
incremento desde 2025 9%
RoboForex-ECN
1:500
  • Incremento
  • Balance
  • Equidad
  • Reducción
Total de Trades:
25
Transacciones Rentables:
19 (76.00%)
Transacciones Irrentables:
6 (24.00%)
Mejor transacción:
6.16 USD
Peor transacción:
-1.31 USD
Beneficio Bruto:
31.75 USD (2 245 pips)
Pérdidas Brutas:
-4.69 USD (385 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
13 (24.51 USD)
Beneficio máximo consecutivo:
24.51 USD (13)
Ratio de Sharpe:
0.69
Actividad comercial:
100.00%
Carga máxima del depósito:
1.09%
Último trade:
2 días
Trades a la semana:
8
Tiempo medio de espera:
15 horas
Factor de Recuperación:
6.00
Transacciones Largas:
7 (28.00%)
Transacciones Cortas:
18 (72.00%)
Factor de Beneficio:
6.77
Beneficio Esperado:
1.08 USD
Beneficio medio:
1.67 USD
Pérdidas medias:
-0.78 USD
Máximo de pérdidas consecutivas:
6 (-4.15 USD)
Pérdidas máximas consecutivas:
-4.15 USD (6)
Crecimiento al mes:
9.06%
Trading algorítmico:
0%
Reducción de balance:
Absoluto:
0.04 USD
Máxima:
4.51 USD (1.47%)
Reducción relativa:
De balance:
1.47% (4.51 USD)
De fondos:
0.71% (2.31 USD)

Distribución

Símbolo Transacciones Sell Buy
NZDCAD 25
Símbolo Beneficio Bruto, USD Loss, USD Beneficio, USD
NZDCAD 27
Símbolo Beneficio Bruto, pips Loss, pips Beneficio, pips
NZDCAD 1.9K
  • Deposit load
  • Reducción
Mejor transacción: +6.16 USD
Peor transacción: -1 USD
Máximo de ganancias consecutivas: 13
Máximo de pérdidas consecutivas: 6
Beneficio máximo consecutivo: +24.51 USD
Pérdidas máximas consecutivas: -4.15 USD

El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "RoboForex-ECN" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.

RoboMarketsDE-ECN
0.00 × 4
XMGlobal-MT5 7
0.00 × 1
FXCC1-Trade
0.00 × 1
FusionMarketsAU-Live
0.00 × 1
BCS5-Real
0.64 × 14
RoboForex-ECN
0.95 × 584
STARTRADERFinancial-Live 3
1.00 × 3
VantageInternational-Live 13
1.17 × 12
RoboMarketsSC-ECN
1.20 × 41
PUPrime-Live2
1.55 × 319
CapitalPointTrading-MT5-4
1.68 × 803
FxPro-MT5 Live02
1.75 × 4
ICMarketsSC-MT5
1.84 × 366
VantageInternational-Live 7
1.89 × 187
FPMarkets-Live
2.00 × 1
VantageInternational-Live 4
2.00 × 1
GoMarkets-Live
2.09 × 292
VantageInternational-Live 15
2.12 × 17
Opogroup-Server1
2.17 × 77
VantageInternational-Live 3
2.25 × 12
VTMarkets-Live
2.48 × 144
ZeroMarkets-1
2.49 × 194
GOMarketsMU-Live
2.50 × 72
VantageInternational-Live 10
2.57 × 585
Neomarkets-Live
2.66 × 130
otros 80...
No hay comentarios
2026.01.07 11:50
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2026.01.07 11:50
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
