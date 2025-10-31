SeñalesSecciones
Señales / MetaTrader 4 / Trade Ex
KAUSER AHMED

Trade Ex

KAUSER AHMED
0 comentarios
Fiabilidad
10 semanas
0 / 0 USD
Copiar por 3000 USD al mes
incremento desde 2025 28%
Exness-Real17
1:100
Autorícese o regístrese para ver la estadística detallada
  • Incremento
  • Balance
  • Equidad
  • Reducción
Total de Trades:
12
Transacciones Rentables:
11 (91.66%)
Transacciones Irrentables:
1 (8.33%)
Mejor transacción:
6 321.07 BDT
Peor transacción:
-4 863.10 BDT
Beneficio Bruto:
21 319.22 BDT (1 097 220 pips)
Pérdidas Brutas:
-4 863.10 BDT (392 897 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
7 (16 544.78 BDT)
Beneficio máximo consecutivo:
16 544.78 BDT (7)
Ratio de Sharpe:
0.57
Actividad comercial:
47.06%
Carga máxima del depósito:
2.18%
Último trade:
11 días
Trades a la semana:
2
Tiempo medio de espera:
3 días
Factor de Recuperación:
3.38
Transacciones Largas:
10 (83.33%)
Transacciones Cortas:
2 (16.67%)
Factor de Beneficio:
4.38
Beneficio Esperado:
1 371.34 BDT
Beneficio medio:
1 938.11 BDT
Pérdidas medias:
-4 863.10 BDT
Máximo de pérdidas consecutivas:
1 (-4 863.10 BDT)
Pérdidas máximas consecutivas:
-4 863.10 BDT (1)
Crecimiento al mes:
11.95%
Trading algorítmico:
0%
Reducción de balance:
Absoluto:
0.00 BDT
Máxima:
4 863.10 BDT (6.51%)
Reducción relativa:
De balance:
6.51% (4 863.10 BDT)
De fondos:
15.58% (10 393.21 BDT)

Distribución

Símbolo Transacciones Sell Buy
BTCUSD 8
XAUUSD 3
EURUSD 1
1 2 3 4 5 6 7 8
1 2 3 4 5 6 7 8
1 2 3 4 5 6 7 8
Símbolo Beneficio Bruto, USD Loss, USD Beneficio, USD
BTCUSD 7.9K
XAUUSD 8.5K
EURUSD 19
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
Símbolo Beneficio Bruto, pips Loss, pips Beneficio, pips
BTCUSD 637K
XAUUSD 68K
EURUSD 21
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
  • Deposit load
  • Reducción
Mejor transacción: +6 321.07 BDT
Peor transacción: -4 863 BDT
Máximo de ganancias consecutivas: 7
Máximo de pérdidas consecutivas: 1
Beneficio máximo consecutivo: +16 544.78 BDT
Pérdidas máximas consecutivas: -4 863.10 BDT

El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "Exness-Real17" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.

ICMarketsSC-Live26
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live10
0.00 × 1
TitanFX-02
0.00 × 2
XMTrading-Real 12
0.00 × 70
VantageInternational-Demo
0.06 × 561
Exness-Real17
0.42 × 993
Exness-Real4
1.11 × 9
Exness-Real18
1.54 × 102
Exness-Real16
2.94 × 16
HFMarketsSV-Live Server 3
7.67 × 3
Exness-Real9
9.02 × 312
RoboForex-ProCent-5
12.13 × 16
Axi-US18-Live
17.00 × 1
ForexTimeFXTM-ECN2
22.00 × 3
ICMarketsSC-Live05
22.92 × 307
RoboForex-ProCent-8
112.28 × 92
No hay comentarios
2025.12.22 08:32
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.12.22 07:32
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.12.16 07:18
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.12.11 02:43
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.05 13:42
Share of trading days is too low
2025.12.05 13:42
Share of days for 80% of trades is too low
2025.12.05 13:42
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.12.05 12:42
Share of trading days is too low
2025.12.05 12:42
Share of days for 80% of trades is too low
2025.12.05 12:42
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.12.04 20:02
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.12.04 00:29
Share of trading days is too low
2025.12.04 00:29
Share of days for 80% of trades is too low
2025.12.04 00:29
Share of days for 80% of growth is too low
2025.12.04 00:29
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.12.04 00:29
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
2025.11.18 09:35
Low trading activity - only 7 trades detected in the last month
2025.11.18 08:35
Low trading activity - only 7 trades detected in the last month
2025.11.14 05:25
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.11.06 08:17
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
