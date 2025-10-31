- Incremento
Total de Trades:
12
Transacciones Rentables:
11 (91.66%)
Transacciones Irrentables:
1 (8.33%)
Mejor transacción:
6 321.07 BDT
Peor transacción:
-4 863.10 BDT
Beneficio Bruto:
21 319.22 BDT (1 097 220 pips)
Pérdidas Brutas:
-4 863.10 BDT (392 897 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
7 (16 544.78 BDT)
Beneficio máximo consecutivo:
16 544.78 BDT (7)
Ratio de Sharpe:
0.57
Actividad comercial:
47.06%
Carga máxima del depósito:
2.18%
Último trade:
11 días
Trades a la semana:
2
Tiempo medio de espera:
3 días
Factor de Recuperación:
3.38
Transacciones Largas:
10 (83.33%)
Transacciones Cortas:
2 (16.67%)
Factor de Beneficio:
4.38
Beneficio Esperado:
1 371.34 BDT
Beneficio medio:
1 938.11 BDT
Pérdidas medias:
-4 863.10 BDT
Máximo de pérdidas consecutivas:
1 (-4 863.10 BDT)
Pérdidas máximas consecutivas:
-4 863.10 BDT (1)
Crecimiento al mes:
11.95%
Trading algorítmico:
0%
Reducción de balance:
Absoluto:
0.00 BDT
Máxima:
4 863.10 BDT (6.51%)
Reducción relativa:
De balance:
6.51% (4 863.10 BDT)
De fondos:
15.58% (10 393.21 BDT)
Distribución
|Símbolo
|Transacciones
|Sell
|Buy
|BTCUSD
|8
|XAUUSD
|3
|EURUSD
|1
|
1 2 3 4 5 6 7 8
|
1 2 3 4 5 6 7 8
|
1 2 3 4 5 6 7 8
|Símbolo
|Beneficio Bruto, USD
|Loss, USD
|Beneficio, USD
|BTCUSD
|7.9K
|XAUUSD
|8.5K
|EURUSD
|19
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|Símbolo
|Beneficio Bruto, pips
|Loss, pips
|Beneficio, pips
|BTCUSD
|637K
|XAUUSD
|68K
|EURUSD
|21
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
Mejor transacción: +6 321.07 BDT
Peor transacción: -4 863 BDT
Máximo de ganancias consecutivas: 7
Máximo de pérdidas consecutivas: 1
Beneficio máximo consecutivo: +16 544.78 BDT
Pérdidas máximas consecutivas: -4 863.10 BDT
El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "Exness-Real17" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.
|
ICMarketsSC-Live26
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live10
|0.00 × 1
|
TitanFX-02
|0.00 × 2
|
XMTrading-Real 12
|0.00 × 70
|
VantageInternational-Demo
|0.06 × 561
|
Exness-Real17
|0.42 × 993
|
Exness-Real4
|1.11 × 9
|
Exness-Real18
|1.54 × 102
|
Exness-Real16
|2.94 × 16
|
HFMarketsSV-Live Server 3
|7.67 × 3
|
Exness-Real9
|9.02 × 312
|
RoboForex-ProCent-5
|12.13 × 16
|
Axi-US18-Live
|17.00 × 1
|
ForexTimeFXTM-ECN2
|22.00 × 3
|
ICMarketsSC-Live05
|22.92 × 307
|
RoboForex-ProCent-8
|112.28 × 92
No hay comentarios
