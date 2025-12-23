SeñalesSecciones
KAUSER AHMED

TIC8071137

KAUSER AHMED
0 comentarios
Fiabilidad
167 semanas
0 / 0 USD
incremento desde 2022 292%
Tickmill-Live08
1:500
  • Incremento
  • Balance
  • Equidad
  • Reducción
Total de Trades:
25 106
Transacciones Rentables:
18 639 (74.24%)
Transacciones Irrentables:
6 467 (25.76%)
Mejor transacción:
1 118.62 USD
Peor transacción:
-10 207.49 USD
Beneficio Bruto:
481 031.50 USD (89 606 340 pips)
Pérdidas Brutas:
-450 646.25 USD (108 479 010 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
121 (182.11 USD)
Beneficio máximo consecutivo:
4 932.11 USD (23)
Ratio de Sharpe:
0.02
Actividad comercial:
78.72%
Carga máxima del depósito:
2.06%
Último trade:
9 horas
Trades a la semana:
281
Tiempo medio de espera:
13 horas
Factor de Recuperación:
0.53
Transacciones Largas:
14 960 (59.59%)
Transacciones Cortas:
10 146 (40.41%)
Factor de Beneficio:
1.07
Beneficio Esperado:
1.21 USD
Beneficio medio:
25.81 USD
Pérdidas medias:
-69.68 USD
Máximo de pérdidas consecutivas:
26 (-10 359.10 USD)
Pérdidas máximas consecutivas:
-19 320.63 USD (13)
Crecimiento al mes:
11.01%
Pronóstico anual:
133.55%
Trading algorítmico:
4%
Reducción de balance:
Absoluto:
82.09 USD
Máxima:
56 873.86 USD (68.14%)
Reducción relativa:
De balance:
44.35% (56 641.86 USD)
De fondos:
7.90% (2 465.20 USD)

Distribución

Símbolo Transacciones Sell Buy
GBPUSD 7293
BTCUSD 6050
XAUUSD 5361
EURUSD 4284
USDJPY 979
LTCUSD 118
USDCAD 105
USDCHF 79
GBPJPY 77
EURJPY 74
EURNZD 71
GBPNZD 67
EURAUD 62
CADJPY 61
GBPCAD 58
GBPAUD 55
CHFJPY 49
AUDJPY 45
NZDJPY 39
GBPCHF 36
EURGBP 35
BCHUSD 34
EURCAD 33
EURCHF 20
XRPUSD 11
ETHUSD 8
NZDUSD 2
Símbolo Beneficio Bruto, USD Loss, USD Beneficio, USD
GBPUSD -8.7K
BTCUSD 7.4K
XAUUSD 684
EURUSD 30K
USDJPY -4.8K
LTCUSD 2.3K
USDCAD 97
USDCHF 624
GBPJPY 67
EURJPY 93
EURNZD 58
GBPNZD 62
EURAUD -36
CADJPY 67
GBPCAD -5
GBPAUD 0
CHFJPY 32
AUDJPY 51
NZDJPY 19
GBPCHF -45
EURGBP 13
BCHUSD 2.2K
EURCAD -7
EURCHF 18
XRPUSD 69
ETHUSD 87
NZDUSD -9
Símbolo Beneficio Bruto, pips Loss, pips Beneficio, pips
GBPUSD 23K
BTCUSD -19M
XAUUSD -92K
EURUSD 43K
USDJPY -77K
LTCUSD 3.7K
USDCAD 1.1K
USDCHF 5.1K
GBPJPY 10K
EURJPY 13K
EURNZD 9.8K
GBPNZD 11K
EURAUD -5.5K
CADJPY 9.6K
GBPCAD -442
GBPAUD 222
CHFJPY 4.7K
AUDJPY 7.3K
NZDJPY 2.7K
GBPCHF -3.9K
EURGBP 1.1K
BCHUSD 175K
EURCAD -748
EURCHF 1.6K
XRPUSD 31K
ETHUSD 40K
NZDUSD -877
  • Deposit load
  • Reducción
Mejor transacción: +1 118.62 USD
Peor transacción: -10 207 USD
Máximo de ganancias consecutivas: 23
Máximo de pérdidas consecutivas: 13
Beneficio máximo consecutivo: +182.11 USD
Pérdidas máximas consecutivas: -10 359.10 USD

El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "Tickmill-Live08" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.

SuperForex-ECN
0.00 × 24
ICMarkets-Live15
0.00 × 1
MonetaMarkets-Live01
0.09 × 23
Tickmill-Live04
0.19 × 32
ICMarkets-Live02
0.25 × 4
Tickmill02-Live
0.44 × 18
DooFintech-Live 5
0.50 × 6
NeptuneSecurities-Live
0.68 × 22
FBS-Real-7
0.81 × 26
ICMarkets-Live22
0.91 × 1395
Exness-Real17
0.93 × 41
ICMarketsSC-Live22
0.93 × 330
Exness-Real9
0.93 × 61
ICMarketsSC-Live18
0.99 × 278
ICMarkets-Live16
1.00 × 1
ICMarketsSC-Live08
1.00 × 633
ICMarketsEU-Live17
1.02 × 43
Tickmill-Live09
1.03 × 637
FusionMarkets-Live
1.03 × 627
ICMarkets-Live05
1.03 × 36
ACYCapital-Live02
1.06 × 86
ICMarketsSC-Live09
1.10 × 2810
ForexClub-MT4 Market Real 3 Server
1.11 × 519
Exness-Real18
1.13 × 1803
ICMarketsSC-Live16
1.14 × 370
otros 339...
No hay comentarios
2025.12.23 02:50
80% of growth achieved within 25 days. This comprises 2.15% of days out of 1161 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.23 02:50
Too frequent deals may negatively impact copying results
Señal
Precio
Incremento
Suscriptores
Fondos
Balance
Semanas
Robots comerciales
Trades
Rentables
Actividad
PF
Beneficio Esperado
Reducción
Apalancamiento
TIC8071137
300 USD al mes
292%
0
0
USD
30K
USD
167
4%
25 106
74%
79%
1.06
1.21
USD
44%
1:500
