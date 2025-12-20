- Incremento
- Balance
- Equidad
- Reducción
Total de Trades:
141
Transacciones Rentables:
113 (80.14%)
Transacciones Irrentables:
28 (19.86%)
Mejor transacción:
74.49 USD
Peor transacción:
-63.75 USD
Beneficio Bruto:
805.41 USD (2 247 073 pips)
Pérdidas Brutas:
-405.10 USD (1 631 633 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
26 (205.81 USD)
Beneficio máximo consecutivo:
205.81 USD (26)
Ratio de Sharpe:
0.26
Actividad comercial:
100.00%
Carga máxima del depósito:
1.88%
Último trade:
23 horas
Trades a la semana:
6
Tiempo medio de espera:
3 días
Factor de Recuperación:
2.66
Transacciones Largas:
69 (48.94%)
Transacciones Cortas:
72 (51.06%)
Factor de Beneficio:
1.99
Beneficio Esperado:
2.84 USD
Beneficio medio:
7.13 USD
Pérdidas medias:
-14.47 USD
Máximo de pérdidas consecutivas:
4 (-85.74 USD)
Pérdidas máximas consecutivas:
-127.75 USD (3)
Crecimiento al mes:
8.68%
Pronóstico anual:
105.36%
Trading algorítmico:
0%
Reducción de balance:
Absoluto:
0.00 USD
Máxima:
150.29 USD (33.45%)
Reducción relativa:
De balance:
13.08% (150.29 USD)
De fondos:
2.75% (30.14 USD)
Distribución
|Símbolo
|Transacciones
|Sell
|Buy
|EURUSDr
|54
|XAUUSDr
|44
|GBPUSDb
|12
|BTCUSD
|9
|EURUSDb
|6
|USDJPYr
|6
|GBPUSDr
|5
|XAUEUR
|4
|USA100
|1
|
10 20 30 40 50 60
|
10 20 30 40 50 60
|
10 20 30 40 50 60
|Símbolo
|Beneficio Bruto, USD
|Loss, USD
|Beneficio, USD
|EURUSDr
|-73
|XAUUSDr
|248
|GBPUSDb
|33
|BTCUSD
|15
|EURUSDb
|12
|USDJPYr
|19
|GBPUSDr
|20
|XAUEUR
|127
|USA100
|0
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|Símbolo
|Beneficio Bruto, pips
|Loss, pips
|Beneficio, pips
|EURUSDr
|-6.6K
|XAUUSDr
|16K
|GBPUSDb
|3K
|BTCUSD
|585K
|EURUSDb
|1.2K
|USDJPYr
|2.7K
|GBPUSDr
|1.9K
|XAUEUR
|12K
|USA100
|379
|
500K 1M 1.5M 2M 2.5M 3M 3.5M 4M
|
500K 1M 1.5M 2M 2.5M 3M 3.5M 4M
|
500K 1M 1.5M 2M 2.5M 3M 3.5M 4M
- Deposit load
- Reducción
Mejor transacción: +74.49 USD
Peor transacción: -64 USD
Máximo de ganancias consecutivas: 26
Máximo de pérdidas consecutivas: 3
Beneficio máximo consecutivo: +205.81 USD
Pérdidas máximas consecutivas: -85.74 USD
El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "HFMarketsSV-Live Server 4" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.
Señal
Precio
Incremento
Suscriptores
Fondos
Balance
Semanas
Robots comerciales
Trades
Rentables
Actividad
PF
Beneficio Esperado
Reducción
Apalancamiento
3000 USD al mes
119%
0
0
USD
USD
1.1K
USD
USD
114
0%
141
80%
100%
1.98
2.84
USD
USD
13%
1:500