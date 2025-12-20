SeñalesSecciones
KAUSER AHMED

HOT5412302

KAUSER AHMED
0 comentarios
Fiabilidad
114 semanas
0 / 0 USD
Copiar por 3000 USD al mes
incremento desde 2023 119%
HFMarketsSV-Live Server 4
1:500
  • Incremento
  • Balance
  • Equidad
  • Reducción
Total de Trades:
141
Transacciones Rentables:
113 (80.14%)
Transacciones Irrentables:
28 (19.86%)
Mejor transacción:
74.49 USD
Peor transacción:
-63.75 USD
Beneficio Bruto:
805.41 USD (2 247 073 pips)
Pérdidas Brutas:
-405.10 USD (1 631 633 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
26 (205.81 USD)
Beneficio máximo consecutivo:
205.81 USD (26)
Ratio de Sharpe:
0.26
Actividad comercial:
100.00%
Carga máxima del depósito:
1.88%
Último trade:
23 horas
Trades a la semana:
6
Tiempo medio de espera:
3 días
Factor de Recuperación:
2.66
Transacciones Largas:
69 (48.94%)
Transacciones Cortas:
72 (51.06%)
Factor de Beneficio:
1.99
Beneficio Esperado:
2.84 USD
Beneficio medio:
7.13 USD
Pérdidas medias:
-14.47 USD
Máximo de pérdidas consecutivas:
4 (-85.74 USD)
Pérdidas máximas consecutivas:
-127.75 USD (3)
Crecimiento al mes:
8.68%
Pronóstico anual:
105.36%
Trading algorítmico:
0%
Reducción de balance:
Absoluto:
0.00 USD
Máxima:
150.29 USD (33.45%)
Reducción relativa:
De balance:
13.08% (150.29 USD)
De fondos:
2.75% (30.14 USD)

Distribución

Símbolo Transacciones Sell Buy
EURUSDr 54
XAUUSDr 44
GBPUSDb 12
BTCUSD 9
EURUSDb 6
USDJPYr 6
GBPUSDr 5
XAUEUR 4
USA100 1
10 20 30 40 50 60
10 20 30 40 50 60
10 20 30 40 50 60
Símbolo Beneficio Bruto, USD Loss, USD Beneficio, USD
EURUSDr -73
XAUUSDr 248
GBPUSDb 33
BTCUSD 15
EURUSDb 12
USDJPYr 19
GBPUSDr 20
XAUEUR 127
USA100 0
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
Símbolo Beneficio Bruto, pips Loss, pips Beneficio, pips
EURUSDr -6.6K
XAUUSDr 16K
GBPUSDb 3K
BTCUSD 585K
EURUSDb 1.2K
USDJPYr 2.7K
GBPUSDr 1.9K
XAUEUR 12K
USA100 379
500K 1M 1.5M 2M 2.5M 3M 3.5M 4M
500K 1M 1.5M 2M 2.5M 3M 3.5M 4M
500K 1M 1.5M 2M 2.5M 3M 3.5M 4M
  • Deposit load
  • Reducción
Mejor transacción: +74.49 USD
Peor transacción: -64 USD
Máximo de ganancias consecutivas: 26
Máximo de pérdidas consecutivas: 3
Beneficio máximo consecutivo: +205.81 USD
Pérdidas máximas consecutivas: -85.74 USD

El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "HFMarketsSV-Live Server 4" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.

N1CapitalMarkets-Live
0.00 × 2
No hay comentarios
2025.12.20 13:50
Trading operations on the account were performed for only 83 days. This comprises 10.55% of days out of the 787 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.20 13:50
80% of growth achieved within 18 days. This comprises 2.29% of days out of 787 days of the signal's entire lifetime.
