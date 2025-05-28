SeñalesSecciones
KAUSER AHMED

MT8086040

KAUSER AHMED
0 comentarios
Fiabilidad
38 semanas
0 / 0 USD
incremento desde 2025 198%
Tickmill-Live08
1:500
  • Incremento
  • Balance
  • Equidad
  • Reducción
Total de Trades:
372
Transacciones Rentables:
328 (88.17%)
Transacciones Irrentables:
44 (11.83%)
Mejor transacción:
102.45 USD
Peor transacción:
-183.90 USD
Beneficio Bruto:
1 580.79 USD (125 892 pips)
Pérdidas Brutas:
-1 264.40 USD (53 508 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
50 (43.96 USD)
Beneficio máximo consecutivo:
483.90 USD (19)
Ratio de Sharpe:
0.07
Actividad comercial:
98.94%
Carga máxima del depósito:
10.98%
Último trade:
13 horas
Trades a la semana:
8
Tiempo medio de espera:
2 días
Factor de Recuperación:
0.62
Transacciones Largas:
208 (55.91%)
Transacciones Cortas:
164 (44.09%)
Factor de Beneficio:
1.25
Beneficio Esperado:
0.85 USD
Beneficio medio:
4.82 USD
Pérdidas medias:
-28.74 USD
Máximo de pérdidas consecutivas:
7 (-484.35 USD)
Pérdidas máximas consecutivas:
-484.35 USD (7)
Crecimiento al mes:
3.44%
Pronóstico anual:
41.78%
Trading algorítmico:
72%
Reducción de balance:
Absoluto:
0.00 USD
Máxima:
514.17 USD (45.85%)
Reducción relativa:
De balance:
32.31% (514.17 USD)
De fondos:
23.51% (128.79 USD)

Distribución

Símbolo Transacciones Sell Buy
AUDCAD 137
NZDCAD 132
XAUUSD 92
BTCUSD 8
EURUSD 3
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Símbolo Beneficio Bruto, USD Loss, USD Beneficio, USD
AUDCAD 67
NZDCAD 61
XAUUSD 105
BTCUSD 57
EURUSD 27
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
Símbolo Beneficio Bruto, pips Loss, pips Beneficio, pips
AUDCAD 7.1K
NZDCAD 7.2K
XAUUSD 22
BTCUSD 57K
EURUSD 781
20K 40K 60K 80K 100K
20K 40K 60K 80K 100K
20K 40K 60K 80K 100K
  • Deposit load
  • Reducción
Mejor transacción: +102.45 USD
Peor transacción: -184 USD
Máximo de ganancias consecutivas: 19
Máximo de pérdidas consecutivas: 7
Beneficio máximo consecutivo: +43.96 USD
Pérdidas máximas consecutivas: -484.35 USD

El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "Tickmill-Live08" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.

ICMarkets-Live18
0.00 × 2
Tickmill-Live04
0.00 × 3
PureMGlobal-Live
0.00 × 1
TradersWay-Live 2
0.00 × 1
FusionMarkets-Live
0.00 × 2
ICMarketsSC-Live03
0.47 × 34
ICMarkets-Live02
0.50 × 2
FxPro.com-Real07
0.51 × 49
FXOpen-ECN Live Server
0.59 × 125
Pepperstone-Edge01
0.82 × 39
Pepperstone-Edge03
0.84 × 67
EquitiGroup-Live
0.89 × 241
LQD1-Live01
0.93 × 14
Tickmill-Live05
0.93 × 259
ACYCapital-Live02
1.00 × 1
ICMarketsSC-Live08
1.02 × 223
ICMarkets-Live05
1.03 × 36
LibertexCom-MT4 Market Real Server
1.07 × 27
ForexClub-MT4 Market Real 3 Server
1.10 × 279
ICMarketsSC-Live16
1.11 × 171
TMGM.TradeMax-Live8
1.14 × 103
Pepperstone-Edge12
1.14 × 295
Exness-Real14
1.18 × 34
ICMarketsSC-Live02
1.19 × 451
ThreeTrader-Live
1.19 × 21
otros 162...
No hay comentarios
2025.12.23 08:56
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.18 17:08
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.11.25 01:41
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.11.24 18:21
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.10.27 18:02
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.10.27 18:02
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.10.27 17:02
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.10.27 17:02
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.10.16 16:31
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.10.07 19:03
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.10.07 15:54
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.08.08 16:08
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.05 05:35
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.07.23 15:27
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.07.21 17:31
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.06.30 16:49
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.06.30 01:41
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.06.13 15:48
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.06.13 03:24
Share of days for 80% of trades is too low
2025.06.10 07:19
No swaps are charged
Señal
Precio
Incremento
Suscriptores
Fondos
Balance
Semanas
Robots comerciales
Trades
Rentables
Actividad
PF
Beneficio Esperado
Reducción
Apalancamiento
MT8086040
3000 USD al mes
198%
0
0
USD
616
USD
38
72%
372
88%
99%
1.25
0.85
USD
32%
1:500
