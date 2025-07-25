- Panorámica
SCHA: Schwab U.S. Small-Cap ETF
El tipo de cambio de SCHA de hoy ha cambiado un 1.42%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 28.36, mientras que el máximo ha alcanzado 28.63.
Siga la dinámica de la pareja de divisas Schwab U.S. Small-Cap ETF. El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de %AssetName% en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.
SCHA News
Preguntas frecuentes
¿Cuál es el precio de las acciones de SCHA hoy?
Schwab U.S. Small-Cap ETF (SCHA) se evalúa hoy en 28.55. El instrumento se negocia dentro de 28.36 - 28.63; el cierre de ayer ha sido 28.15 y el volumen comercial ha alcanzado 300. Toda la dinámica se puede monitorear en el gráfico de precios SCHA en tiempo real.
¿Se pagan dividendos en acciones de Schwab U.S. Small-Cap ETF?
Schwab U.S. Small-Cap ETF se evalúa actualmente en 28.55. La política de dividendos depende de la compañía, y los inversores también monitorean 11.22% y USD. Monitoree los movimientos de SCHA en el gráfico en tiempo real.
¿Cómo comprar acciones de SCHA?
Puede comprar acciones de Schwab U.S. Small-Cap ETF (SCHA) al precio actual de 28.55. Las órdenes generalmente se colocan cerca de 28.55 o 28.85, mientras que 300 y 0.56% muestran la actividad del mercado. Monitoree los cambios de SCHA en el gráfico en tiempo real.
¿Cómo invertir en acciones de SCHA?
Invertir en Schwab U.S. Small-Cap ETF implica tener en cuenta el rango anual 20.03 - 28.56 y el precio actual 28.55. Muchos comparan 2.66% y 24.35% antes de colocar órdenes en 28.55 o 28.85. Estudie los cambios diarios de precios de SCHA en el gráfico en tiempo real.
¿Cuáles son los precios más altos de las acciones de Schwab U.S. Small-Cap ETF?
El precio más alto de Schwab U.S. Small-Cap ETF (SCHA) en el último año ha sido 28.56. Las acciones han fluctuado notablemente dentro de 20.03 - 28.56, una comparación con 28.15 ayuda a revelar los niveles de resistencia. Monitoree la dinámica de Schwab U.S. Small-Cap ETF en el gráfico en tiempo real.
¿Cuáles son los precios más bajos de las acciones de Schwab U.S. Small-Cap ETF?
El precio más bajo de Schwab U.S. Small-Cap ETF (SCHA) para el año ha sido 20.03. La comparación con los actuales 28.55 y 20.03 - 28.56 muestra posibles puntos de entrada a largo plazo. Estudie los movimientos de SCHA en detalle en el gráfico en tiempo real.
¿Cuándo se ha producido la división de acciones de SCHA?
En el pasado, Schwab U.S. Small-Cap ETF ha pasado por una división de acciones. Estos cambios son visibles en , 28.15 y 11.22% después de las acciones corporativas.
- Cierres anteriores
- 28.15
- Open
- 28.39
- Bid
- 28.55
- Ask
- 28.85
- Low
- 28.36
- High
- 28.63
- Volumen
- 300
- Cambio diario
- 1.42%
- Cambio mensual
- 2.66%
- Cambio a 6 meses
- 24.35%
- Cambio anual
- 11.22%
