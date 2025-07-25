- 概要
SCHA: Schwab U.S. Small-Cap ETF
SCHAの今日の為替レートは、1.42%変化しました。日中、通貨は1あたり28.36の安値と28.63の高値で取引されました。
Schwab U.S. Small-Cap ETFダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
よくあるご質問
SCHA株の現在の価格は？
Schwab U.S. Small-Cap ETFの株価は本日28.55です。28.36 - 28.63内で取引され、前日の終値は28.15、取引量は300に達しました。SCHAのライブ価格チャートで最新情報を確認できます。
Schwab U.S. Small-Cap ETFの株は配当を出しますか？
Schwab U.S. Small-Cap ETFの現在の価格は28.55です。配当方針は会社によりますが、投資家は11.22%やUSDにも注目します。SCHAの動きはライブチャートで確認できます。
SCHA株を買う方法は？
Schwab U.S. Small-Cap ETFの株は現在28.55で購入可能です。注文は通常28.55または28.85付近で行われ、300や0.56%が市場の動きを示します。SCHAの最新情報はライブチャートで確認できます。
SCHA株に投資する方法は？
Schwab U.S. Small-Cap ETFへの投資では、年間の値幅20.03 - 28.56と現在の28.55を考慮します。注文は多くの場合28.55や28.85で行われる前に、2.66%や24.35%と比較されます。SCHAの価格と日次変動はライブチャートで確認できます。
Schwab U.S. Small-Cap ETFの株の最高値は？
Schwab U.S. Small-Cap ETFの過去1年の最高値は28.56でした。20.03 - 28.56内で株価は大きく変動し、28.15と比較することでレジスタンスレベルを確認できます。Schwab U.S. Small-Cap ETFのパフォーマンスはライブチャートで確認できます。
Schwab U.S. Small-Cap ETFの株の最低値は？
Schwab U.S. Small-Cap ETF(SCHA)の年間最安値は20.03でした。現在の28.55や20.03 - 28.56と比較することで、長期的なエントリーポイントを把握できます。SCHAの動きはライブチャートで確認できます。
SCHAの株式分割はいつ行われましたか？
Schwab U.S. Small-Cap ETFは過去に株式分割を行っています。これらの変化は、、28.15、11.22%に企業行動後の影響として反映されます。
- 以前の終値
- 28.15
- 始値
- 28.39
- 買値
- 28.55
- 買値
- 28.85
- 安値
- 28.36
- 高値
- 28.63
- 出来高
- 300
- 1日の変化
- 1.42%
- 1ヶ月の変化
- 2.66%
- 6ヶ月の変化
- 24.35%
- 1年の変化
- 11.22%
- 実際
-
- 期待
- 前
- 実際
- 10.7
- 期待
- -13.1
- 前
- -8.7
- 実際
-
- 期待
- 前
- 実際
-
- 期待
- 前