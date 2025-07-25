- Обзор рынка
- Рынок акций США
- Валюты
- Криптовалюты
- Металлы
- Индексы
- Товары
SCHA: Schwab U.S. Small-Cap ETF
Курс SCHA за сегодня изменился на 1.42%. При этом минимальная цена на торгах достигала 28.36, а максимальная — 28.63.
Следите за динамикой Schwab U.S. Small-Cap ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Новости SCHA
- Should Schwab U.S. Small-Cap ETF (SCHA) Be on Your Investing Radar?
- The Hidden Side Of The Stock Market's Hot Streak
- Seasonal Weakness And A Stretch For Risk
- The Fed Finally Cuts Rates: Why Small Caps Are Suddenly Soaring
- Small Cap Investing: Act On Active, Pass On Passive
- Dow Jonesing For Lithium
- Record Share Of EPS Increases This Quarter, But Are Economic Cracks Forming?
- The Life Of A Fed Chair
- Options Positioning Diverges Between Large- Vs. Small-Caps
- Weak Jobs Data Validates Our Bullish Treasury Forecast
- Equities Broaden Out, At Last
- Can Stocks Defy September's Bad Reputation For Markets?
- How Much Riskier Is The Russell 2000 Vs. The S&P 500?
- Monitoring Factor Risk Cycles Is A Valuable Tool For Portfolio Design And Analysis
- ETFs to Ride the Small-Cap Comeback Wave
- How To Make Small-Cap Investing Less Risky
- The Appeal Of Small-Cap Stocks
- Long-Term Views From A Small-Cap Lens
- Small-Cap Equities: What Could Fuel A Sustainable Rally?
- Are Small-Cap ETFs Finally Ready to Shine?
- Weekly Market Pulse: Big Rate Cuts? Not Right Now (null:SPX)
- Mega-Cap Crowding Steers Managers To Japan, Europe
- Should Schwab U.S. Small-Cap ETF (SCHA) Be on Your Investing Radar?
- From Forecasts To Facts: Revisiting 2025’s Investment Themes
Часто задаваемые вопросы
Какова цена акций SCHA сегодня?
Schwab U.S. Small-Cap ETF (SCHA) сегодня оценивается на уровне 28.55. Инструмент торгуется в пределах 28.36 - 28.63, вчерашнее закрытие составило 28.15, а торговый объем достиг 300. Всю динамику можно отследить на ценовом графике SCHA в реальном времени.
Выплачиваются ли дивиденды по акциям Schwab U.S. Small-Cap ETF?
Schwab U.S. Small-Cap ETF в настоящее время оценивается в 28.55. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 11.22% и USD. Отслеживайте движения SCHA на графике в реальном времени.
Как купить акции SCHA?
Вы можете купить акции Schwab U.S. Small-Cap ETF (SCHA) по текущей цене 28.55. Ордера обычно размещаются около 28.55 или 28.85, тогда как 300 и 0.56% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения SCHA на графике в реальном времени.
Как инвестировать в акции SCHA?
Инвестирование в Schwab U.S. Small-Cap ETF предполагает учет годового диапазона 20.03 - 28.56 и текущей цены 28.55. Многие сравнивают 2.66% и 24.35% перед размещением ордеров на 28.55 или 28.85. Изучайте ежедневные изменения цены SCHA на графике в реальном времени.
Каковы самые высокие цены на акции Schwab U.S. Small-Cap ETF?
Самая высокая цена Schwab U.S. Small-Cap ETF (SCHA) за последний год составила 28.56. Акции заметно колебались в пределах 20.03 - 28.56, сравнение с 28.15 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Schwab U.S. Small-Cap ETF на графике в реальном времени.
Каковы самые низкие цены на акции Schwab U.S. Small-Cap ETF?
Самая низкая цена Schwab U.S. Small-Cap ETF (SCHA) за год составила 20.03. Сравнение с текущими 28.55 и 20.03 - 28.56 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения SCHA во всех подробностях на графике в реальном времени.
Когда произошло дробление акций SCHA?
В прошлом Schwab U.S. Small-Cap ETF проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 28.15 и 11.22% после корпоративных действий.
- Предыдущее закрытие
- 28.15
- Open
- 28.39
- Bid
- 28.55
- Ask
- 28.85
- Low
- 28.36
- High
- 28.63
- Объем
- 300
- Дневное изменение
- 1.42%
- Месячное изменение
- 2.66%
- 6-месячное изменение
- 24.35%
- Годовое изменение
- 11.22%
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
- 10.7
- Прог.
- -13.1
- Пред.
- -8.7
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.