SCHA: Schwab U.S. Small-Cap ETF

28.55 USD 0.40 (1.42%)
Сектор: Финансы Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar

Курс SCHA за сегодня изменился на 1.42%. При этом минимальная цена на торгах достигала 28.36, а максимальная — 28.63.

Следите за динамикой Schwab U.S. Small-Cap ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

Часто задаваемые вопросы

Какова цена акций SCHA сегодня?

Schwab U.S. Small-Cap ETF (SCHA) сегодня оценивается на уровне 28.55. Инструмент торгуется в пределах 28.36 - 28.63, вчерашнее закрытие составило 28.15, а торговый объем достиг 300. Всю динамику можно отследить на ценовом графике SCHA в реальном времени.

Выплачиваются ли дивиденды по акциям Schwab U.S. Small-Cap ETF?

Schwab U.S. Small-Cap ETF в настоящее время оценивается в 28.55. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 11.22% и USD. Отслеживайте движения SCHA на графике в реальном времени.

Как купить акции SCHA?

Вы можете купить акции Schwab U.S. Small-Cap ETF (SCHA) по текущей цене 28.55. Ордера обычно размещаются около 28.55 или 28.85, тогда как 300 и 0.56% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения SCHA на графике в реальном времени.

Как инвестировать в акции SCHA?

Инвестирование в Schwab U.S. Small-Cap ETF предполагает учет годового диапазона 20.03 - 28.56 и текущей цены 28.55. Многие сравнивают 2.66% и 24.35% перед размещением ордеров на 28.55 или 28.85. Изучайте ежедневные изменения цены SCHA на графике в реальном времени.

Каковы самые высокие цены на акции Schwab U.S. Small-Cap ETF?

Самая высокая цена Schwab U.S. Small-Cap ETF (SCHA) за последний год составила 28.56. Акции заметно колебались в пределах 20.03 - 28.56, сравнение с 28.15 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Schwab U.S. Small-Cap ETF на графике в реальном времени.

Каковы самые низкие цены на акции Schwab U.S. Small-Cap ETF?

Самая низкая цена Schwab U.S. Small-Cap ETF (SCHA) за год составила 20.03. Сравнение с текущими 28.55 и 20.03 - 28.56 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения SCHA во всех подробностях на графике в реальном времени.

Когда произошло дробление акций SCHA?

В прошлом Schwab U.S. Small-Cap ETF проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 28.15 и 11.22% после корпоративных действий.

Дневной диапазон
28.36 28.63
Годовой диапазон
20.03 28.63
Предыдущее закрытие
28.15
Open
28.39
Bid
28.55
Ask
28.85
Low
28.36
High
28.63
Объем
300
Дневное изменение
1.42%
Месячное изменение
2.66%
6-месячное изменение
24.35%
Годовое изменение
11.22%
