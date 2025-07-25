- Aperçu
- Actions
- Devises
- Crypto-monnaies
- Métaux
- Indices
- Matières premières
SCHA: Schwab U.S. Small-Cap ETF
Le taux de change de SCHA a changé de 1.42% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 28.36 et à un maximum de 28.63.
Suivez la dynamique Schwab U.S. Small-Cap ETF. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
SCHA Nouvelles
- Should Schwab U.S. Small-Cap ETF (SCHA) Be on Your Investing Radar?
- The Hidden Side Of The Stock Market's Hot Streak
- Seasonal Weakness And A Stretch For Risk
- The Fed Finally Cuts Rates: Why Small Caps Are Suddenly Soaring
- Small Cap Investing: Act On Active, Pass On Passive
- Dow Jonesing For Lithium
- Record Share Of EPS Increases This Quarter, But Are Economic Cracks Forming?
- The Life Of A Fed Chair
- Options Positioning Diverges Between Large- Vs. Small-Caps
- Weak Jobs Data Validates Our Bullish Treasury Forecast
- Equities Broaden Out, At Last
- Can Stocks Defy September's Bad Reputation For Markets?
- How Much Riskier Is The Russell 2000 Vs. The S&P 500?
- Monitoring Factor Risk Cycles Is A Valuable Tool For Portfolio Design And Analysis
- ETFs to Ride the Small-Cap Comeback Wave
- How To Make Small-Cap Investing Less Risky
- The Appeal Of Small-Cap Stocks
- Long-Term Views From A Small-Cap Lens
- Small-Cap Equities: What Could Fuel A Sustainable Rally?
- Are Small-Cap ETFs Finally Ready to Shine?
- Weekly Market Pulse: Big Rate Cuts? Not Right Now (null:SPX)
- Mega-Cap Crowding Steers Managers To Japan, Europe
- Should Schwab U.S. Small-Cap ETF (SCHA) Be on Your Investing Radar?
- From Forecasts To Facts: Revisiting 2025’s Investment Themes
Foire Aux Questions
Quel est le prix de l'action SCHA aujourd'hui ?
L'action Schwab U.S. Small-Cap ETF est cotée à 28.55 aujourd'hui. Elle se négocie dans 28.36 - 28.63, a clôturé hier à 28.15 et son volume d'échange a atteint 300. Le graphique en temps réel du cours de SCHA présente ces mises à jour.
L'action Schwab U.S. Small-Cap ETF verse-t-elle des dividendes ?
Schwab U.S. Small-Cap ETF est actuellement valorisé à 28.55. La politique de dividendes dépend de l'entreprise, et les investisseurs surveillent également 11.22% et USD. Consultez le graphique en direct pour suivre l'évolution de SCHA.
Comment acheter des actions SCHA ?
Vous pouvez acheter des actions Schwab U.S. Small-Cap ETF au cours actuel de 28.55. Les ordres sont généralement placés à proximité de 28.55 ou de 28.85, le 300 et le 0.56% indiquent l'activité du marché. Suivez l'évolution de SCHA sur le graphique en direct dès aujourd'hui.
Comment investir dans l'action SCHA ?
Investir dans Schwab U.S. Small-Cap ETF implique de prendre en compte la fourchette annuelle 20.03 - 28.56 et le prix actuel 28.55. Beaucoup comparent 2.66% et 24.35% avant de passer des ordres à 28.55 ou 28.85. Consultez le graphique du cours de SCHA en temps réel et les variations quotidiennes.
Quels sont les prix les plus élevés de l'action Schwab U.S. Small-Cap ETF ?
Le cours le plus élevé de Schwab U.S. Small-Cap ETF l'année dernière était 28.56. Au cours de 20.03 - 28.56, l'action a connu des fluctuations importantes, et la comparaison avec 28.15 permet d'identifier les niveaux de résistance. Suivez la performance de Schwab U.S. Small-Cap ETF sur le graphique en temps réel.
Quels sont les prix les plus bas de l'action Schwab U.S. Small-Cap ETF ?
Le cours le plus bas de Schwab U.S. Small-Cap ETF (SCHA) sur l'année a été 20.03. Sa comparaison avec 28.55 et 20.03 - 28.56 actuels révèle des points d'entrée potentiels à long terme. Suivez l'évolution de SCHA sur le graphique en direct pour plus de détails.
Quand l'action SCHA a-t-elle été divisée ?
Schwab U.S. Small-Cap ETF a connu des fractionnements d'actions par le passé. Ces changements sont visibles dans , 28.15 et 11.22% après les opérations sur titres.
- Clôture Précédente
- 28.15
- Ouverture
- 28.39
- Bid
- 28.55
- Ask
- 28.85
- Plus Bas
- 28.36
- Plus Haut
- 28.63
- Volume
- 300
- Changement quotidien
- 1.42%
- Changement Mensuel
- 2.66%
- Changement à 6 Mois
- 24.35%
- Changement Annuel
- 11.22%
- Act
-
- Fcst
- Prev
- Act
- 10.7
- Fcst
- -13.1
- Prev
- -8.7
- Act
-
- Fcst
- Prev
- Act
-
- Fcst
- Prev