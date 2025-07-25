CotationsSections
Devises / SCHA
SCHA: Schwab U.S. Small-Cap ETF

28.55 USD 0.40 (1.42%)
Secteur: Financier Base: US Dollar Devise de profit: US Dollar

Le taux de change de SCHA a changé de 1.42% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 28.36 et à un maximum de 28.63.

Suivez la dynamique Schwab U.S. Small-Cap ETF. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.

Foire Aux Questions

Quel est le prix de l'action SCHA aujourd'hui ?

L'action Schwab U.S. Small-Cap ETF est cotée à 28.55 aujourd'hui. Elle se négocie dans 28.36 - 28.63, a clôturé hier à 28.15 et son volume d'échange a atteint 300. Le graphique en temps réel du cours de SCHA présente ces mises à jour.

L'action Schwab U.S. Small-Cap ETF verse-t-elle des dividendes ?

Schwab U.S. Small-Cap ETF est actuellement valorisé à 28.55. La politique de dividendes dépend de l'entreprise, et les investisseurs surveillent également 11.22% et USD. Consultez le graphique en direct pour suivre l'évolution de SCHA.

Comment acheter des actions SCHA ?

Vous pouvez acheter des actions Schwab U.S. Small-Cap ETF au cours actuel de 28.55. Les ordres sont généralement placés à proximité de 28.55 ou de 28.85, le 300 et le 0.56% indiquent l'activité du marché. Suivez l'évolution de SCHA sur le graphique en direct dès aujourd'hui.

Comment investir dans l'action SCHA ?

Investir dans Schwab U.S. Small-Cap ETF implique de prendre en compte la fourchette annuelle 20.03 - 28.56 et le prix actuel 28.55. Beaucoup comparent 2.66% et 24.35% avant de passer des ordres à 28.55 ou 28.85. Consultez le graphique du cours de SCHA en temps réel et les variations quotidiennes.

Quels sont les prix les plus élevés de l'action Schwab U.S. Small-Cap ETF ?

Le cours le plus élevé de Schwab U.S. Small-Cap ETF l'année dernière était 28.56. Au cours de 20.03 - 28.56, l'action a connu des fluctuations importantes, et la comparaison avec 28.15 permet d'identifier les niveaux de résistance. Suivez la performance de Schwab U.S. Small-Cap ETF sur le graphique en temps réel.

Quels sont les prix les plus bas de l'action Schwab U.S. Small-Cap ETF ?

Le cours le plus bas de Schwab U.S. Small-Cap ETF (SCHA) sur l'année a été 20.03. Sa comparaison avec 28.55 et 20.03 - 28.56 actuels révèle des points d'entrée potentiels à long terme. Suivez l'évolution de SCHA sur le graphique en direct pour plus de détails.

Quand l'action SCHA a-t-elle été divisée ?

Schwab U.S. Small-Cap ETF a connu des fractionnements d'actions par le passé. Ces changements sont visibles dans , 28.15 et 11.22% après les opérations sur titres.

Range quotidien
28.36 28.63
Range Annuel
20.03 28.63
Clôture Précédente
28.15
Ouverture
28.39
Bid
28.55
Ask
28.85
Plus Bas
28.36
Plus Haut
28.63
Volume
300
Changement quotidien
1.42%
Changement Mensuel
2.66%
Changement à 6 Mois
24.35%
Changement Annuel
11.22%
