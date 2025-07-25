- Genel bakış
SCHA: Schwab U.S. Small-Cap ETF
SCHA fiyatı bugün 1.42% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 28.36 ve Yüksek fiyatı olarak 28.63 aralığında işlem gördü.
Schwab U.S. Small-Cap ETF hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.
Sıkça sorulan sorular
SCHA hisse senedi bugün hangi fiyattan işlem görüyor?
Bugün Schwab U.S. Small-Cap ETF hisse senedi 28.55 seviyesinden fiyatlanıyor. Gün içerisinde 28.36 - 28.63 aralığında hareket etti. Dünkü kapanış fiyatı 28.15 seviyesindeydi. Günlük işlem hacmi 300 değerine ulaştı. SCHA canlı fiyat grafiği bu değerleri gösterir.
Schwab U.S. Small-Cap ETF hisse senedi temettü ödüyor mu?
Schwab U.S. Small-Cap ETF hisse senedi şu anda 28.55 değerinde. Temettü politikası şirkete bağlıdır. Yatırımcılar yıllık değişim oranı 11.22% ve USD değerlerini izler. SCHA hareketlerini takip etmek için canlı grafiği görüntüleyin.
SCHA hisse senedi nasıl alınır?
Schwab U.S. Small-Cap ETF hisselerini şu anki 28.55 fiyatından alabilirsiniz. Emirler genellikle Bid 28.55 ve Ask 28.85 fiyatları civarına yerleştirilirken, günlük işlem hacmi 300 ve günlük değişim oranı 0.56% piyasa aktivitesini yansıtır. Canlı grafikte SCHA fiyat hareketlerini takip edin.
SCHA hisse senedine nasıl yatırım yapılır?
Schwab U.S. Small-Cap ETF hisse senedine yatırım yapmak, hareket ettiği yıllık aralığı 20.03 - 28.56 ve mevcut fiyatı 28.55 analiz etmek anlamına gelir. Yatırımcılar Bid 28.55 veya Ask 28.85 fiyatından emir vermeden önce aylık değişim oranı 2.66% ve 6 aylık değişim oranı 24.35% değerlerini karşılaştırır. SCHA fiyat hareketlerini canlı grafikte keşfedin.
Schwab U.S. Small-Cap ETF hisse senedi geçen yıl içinde en yüksek ne kadar oldu?
Schwab U.S. Small-Cap ETF hisse senedi yıllık olarak 28.56 zirvesine ulaştı (hareket ettiği yıllık aralık: 20.03 - 28.56). Bu seviyeyi önceki kapanış fiyatı 28.15 ile karşılaştırmak direnç seviyelerini tespit etmeye yardımcı olabilir. Canlı grafiği kullanarak Schwab U.S. Small-Cap ETF performansını takip edin.
Schwab U.S. Small-Cap ETF hisse senedi geçen yıl içinde en düşük hangi fiyatı gördü?
Schwab U.S. Small-Cap ETF (SCHA) hisse senedi yıllık olarak en düşük 20.03 fiyatını gördü. Bu seviyeyi mevcut fiyat 28.55 ve hareket ettiği yıllık aralık 20.03 - 28.56 ile karşılaştırmak potansiyel uzun vadeli giriş noktalarını gösterebilir. Daha fazla ayrıntı için canlı grafikteki SCHA fiyat hareketlerini izleyin.
SCHA hisse senedi bölünmesi ne zaman gerçekleşti?
Schwab U.S. Small-Cap ETF geçmişte hisse senedi bölünmelerinden geçmiştir. Bu değişiklikler, şirket eylemlerinden sonra, açılış fiyatı , önceki kapanış fiyatı 28.15 ve yıllık değişim oranı 11.22% değerlerinde görülebilir.
- Önceki kapanış
- 28.15
- Açılış
- 28.39
- Satış
- 28.55
- Alış
- 28.85
- Düşük
- 28.36
- Yüksek
- 28.63
- Hacim
- 300
- Günlük değişim
- 1.42%
- Aylık değişim
- 2.66%
- 6 aylık değişim
- 24.35%
- Yıllık değişim
- 11.22%
