SCHA hisse senedi bugün hangi fiyattan işlem görüyor? Bugün Schwab U.S. Small-Cap ETF hisse senedi 28.55 seviyesinden fiyatlanıyor. Gün içerisinde 28.36 - 28.63 aralığında hareket etti. Dünkü kapanış fiyatı 28.15 seviyesindeydi. Günlük işlem hacmi 300 değerine ulaştı. SCHA canlı fiyat grafiği bu değerleri gösterir.

Schwab U.S. Small-Cap ETF hisse senedi temettü ödüyor mu? Schwab U.S. Small-Cap ETF hisse senedi şu anda 28.55 değerinde. Temettü politikası şirkete bağlıdır. Yatırımcılar yıllık değişim oranı 11.22% ve USD değerlerini izler. SCHA hareketlerini takip etmek için canlı grafiği görüntüleyin.

SCHA hisse senedi nasıl alınır? Schwab U.S. Small-Cap ETF hisselerini şu anki 28.55 fiyatından alabilirsiniz. Emirler genellikle Bid 28.55 ve Ask 28.85 fiyatları civarına yerleştirilirken, günlük işlem hacmi 300 ve günlük değişim oranı 0.56% piyasa aktivitesini yansıtır. Canlı grafikte SCHA fiyat hareketlerini takip edin.

SCHA hisse senedine nasıl yatırım yapılır? Schwab U.S. Small-Cap ETF hisse senedine yatırım yapmak, hareket ettiği yıllık aralığı 20.03 - 28.56 ve mevcut fiyatı 28.55 analiz etmek anlamına gelir. Yatırımcılar Bid 28.55 veya Ask 28.85 fiyatından emir vermeden önce aylık değişim oranı 2.66% ve 6 aylık değişim oranı 24.35% değerlerini karşılaştırır. SCHA fiyat hareketlerini canlı grafikte keşfedin.

Schwab U.S. Small-Cap ETF hisse senedi geçen yıl içinde en yüksek ne kadar oldu? Schwab U.S. Small-Cap ETF hisse senedi yıllık olarak 28.56 zirvesine ulaştı (hareket ettiği yıllık aralık: 20.03 - 28.56). Bu seviyeyi önceki kapanış fiyatı 28.15 ile karşılaştırmak direnç seviyelerini tespit etmeye yardımcı olabilir. Canlı grafiği kullanarak Schwab U.S. Small-Cap ETF performansını takip edin.

Schwab U.S. Small-Cap ETF hisse senedi geçen yıl içinde en düşük hangi fiyatı gördü? Schwab U.S. Small-Cap ETF (SCHA) hisse senedi yıllık olarak en düşük 20.03 fiyatını gördü. Bu seviyeyi mevcut fiyat 28.55 ve hareket ettiği yıllık aralık 20.03 - 28.56 ile karşılaştırmak potansiyel uzun vadeli giriş noktalarını gösterebilir. Daha fazla ayrıntı için canlı grafikteki SCHA fiyat hareketlerini izleyin.