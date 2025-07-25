- Visão do mercado
SCHA: Schwab U.S. Small-Cap ETF
A taxa do SCHA para hoje mudou para 1.42%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 28.36 e o mais alto foi 28.63.
Veja a dinâmica do par de moedas Schwab U.S. Small-Cap ETF. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.
SCHA Notícias
Perguntas frequentes
Qual é o preço das ações de SCHA hoje?
Hoje Schwab U.S. Small-Cap ETF (SCHA) está avaliado em 28.55. O instrumento é negociado dentro de 28.36 - 28.63, o fechamento de ontem foi 28.15, e o volume de negociação atingiu 300. Toda a dinâmica pode ser acompanhada no gráfico de preços de SCHA em tempo real.
As ações de Schwab U.S. Small-Cap ETF pagam dividendos?
Atualmente Schwab U.S. Small-Cap ETF está avaliado em 28.55. A política de dividendos depende da empresa, enquanto investidores também acompanham 11.22% e USD. Monitore os movimentos de SCHA no gráfico em tempo real.
Como comprar ações de SCHA?
Você pode comprar ações de Schwab U.S. Small-Cap ETF (SCHA) pelo preço atual 28.55. Ordens geralmente são executadas perto de 28.55 ou 28.85, enquanto 300 e 0.56% mostram a atividade do mercado. Monitore as mudanças de SCHA no gráfico em tempo real.
Como investir em ações de SCHA?
Investir em Schwab U.S. Small-Cap ETF envolve considerar a faixa anual 20.03 - 28.56 e o preço atual 28.55. Muitos comparam 2.66% e 24.35% antes de enviar ordens em 28.55 ou 28.85. Estude as mudanças diárias de preço de SCHA no gráfico em tempo real.
Quais são os preços mais altos das ações Schwab U.S. Small-Cap ETF?
O maior preço de Schwab U.S. Small-Cap ETF (SCHA) no último ano foi 28.56. As ações oscilaram bastante dentro de 20.03 - 28.56, e a comparação com 28.15 ajuda a identificar resistências. Monitore a dinâmica de Schwab U.S. Small-Cap ETF no gráfico em tempo real.
Quais são os preços mais baixos das ações Schwab U.S. Small-Cap ETF?
O menor preço de Schwab U.S. Small-Cap ETF (SCHA) no ano foi 20.03. A comparação com o preço atual 28.55 e 20.03 - 28.56 mostra possíveis pontos de entrada de longo prazo. Estude os movimentos de SCHA em detalhes no gráfico em tempo real.
Quando ocorreu o desdobramento das ações de SCHA?
No passado Schwab U.S. Small-Cap ETF passou por um desdobramento de ações. Essas mudanças aparecem em , 28.15 e 11.22% após os eventos corporativos.
- Fechamento anterior
- 28.15
- Open
- 28.39
- Bid
- 28.55
- Ask
- 28.85
- Low
- 28.36
- High
- 28.63
- Volume
- 300
- Mudança diária
- 1.42%
- Mudança mensal
- 2.66%
- Mudança de 6 meses
- 24.35%
- Mudança anual
- 11.22%
- Atu.
-
- Projeç.
- Prév.
- Atu.
- 10.7
- Projeç.
- -13.1
- Prév.
- -8.7
- Atu.
-
- Projeç.
- Prév.
- Atu.
-
- Projeç.
- Prév.