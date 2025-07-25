시세섹션
통화 / SCHA
주식로 돌아가기

SCHA: Schwab U.S. Small-Cap ETF

28.55 USD 0.40 (1.42%)
부문: 금융 베이스: US Dollar 수익 통화: US Dollar

SCHA 환율이 오늘 1.42%로 변동했습니다. 당일 이 종목은 저가가 28.36이고 고가는 28.63이었습니다.

Schwab U.S. Small-Cap ETF 변동을 참고하세요. 실시간 쿼트는 여러분이 시장 변동에 빠르게 대처하는데에 도움이 될 것입니다. 차트 주기를 전환하여 환율의 추세와 변동을 분, 시간, 일, 주 및 월별로 모니터링할 수 있습니다. 이 정보를 사용하여 시장 변화를 예측하고 정보에 입각한 거래 결정을 내리십시오.

전체 화면 채팅
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

SCHA News

자주 묻는 질문

오늘 SCHA 주식의 가격은?

Schwab U.S. Small-Cap ETF 주식은 당일 28.55에 가격이 책정되며 28.36 - 28.63 내에서 거래되고 어제의 종가는 28.15 였고 거래 볼륨은 300이었습니다. SCHA의 라이브 가격 차트는 이러한 내용을 보여줍니다.

Schwab U.S. Small-Cap ETF 주식이 배당금을 지불하는지 여부는?

Schwab U.S. Small-Cap ETF은 현재 28.55로 가격이 매겨져 있습니다. 배당 정책은 회사에 따라 다릅니다. 투자자는 11.22% 및 USD를 지켜 봅니다. SCHA의 움직임을 추적하려면 차트 라이브를 확인해 보세요.

SCHA 주식을 매수하는 방법은?

Schwab U.S. Small-Cap ETF의 주식을 현재 28.55의 가격으로 구입할 수 있습니다. 주문은 일반적으로 또는 28.85 근처로 접수되며 300 및 0.56%는 시장의 활동을 보여줍니다. 오늘 라이브 차트에서 SCHA의 업데이트를 확인해 보세요.

SCHA 주식에 투자하는 방법은?

Schwab U.S. Small-Cap ETF에 대한 투자시에는 연간 변동폭 20.03 - 28.56 및 현재 가격 28.55을 고려해야합니다. 많은 사람들이 또는 로 주문을 하기 전에 2.66% 및 24.35%를 비교합니다. SCHA 가격 차트를 확인해 매일의 변동을 확인하세요.

Schwab U.S. Small-Cap ETF 주식 최고가는?

지난해 Schwab U.S. Small-Cap ETF의 최고가는 28.56였습니다. 20.03 - 28.56 내에서 주식은 현저하게 변동했으며 28.15와 비교하면 지지선을 확인하는데에 도움이됩니다. 라이브 차트를 사용하여 Schwab U.S. Small-Cap ETF의 움직임을 살펴보세요.

Schwab U.S. Small-Cap ETF 최저가는?

연중 Schwab U.S. Small-Cap ETF (SCHA)의 최저 가격은 20.03였습니다. 현재 28.55 및 20.03 - 28.56와 비교하여 잠재적인 장기 진입 지점을 확인합니다. SCHA의 자세한 움직임은 차트 라이브에서 확인해 보세요.

SCHA 주식의 분할은 언제였는지?

Schwab U.S. Small-Cap ETF은 과거에 주식 분할을 거쳤습니다. 이러한 변경 사항은 기업의 조치 후 , 28.15 및 11.22%에서 볼 수 있습니다.

일일 변동 비율
28.36 28.63
년간 변동
20.03 28.63
이전 종가
28.15
시가
28.39
Bid
28.55
Ask
28.85
저가
28.36
고가
28.63
볼륨
300
일일 변동
1.42%
월 변동
2.66%
6개월 변동
24.35%
년간 변동율
11.22%
15 10월, 수요일
00:00
ALL
IMF 회의
활동
예측값
훑어보기
12:30
USD
NY Fed 엠파이어 스테이트 제조 지수
활동
10.7
예측값
-13.1
훑어보기
-8.7
17:00
USD
Fed Governor Waller Speech
활동
예측값
훑어보기
18:00
USD
연준 베이지 북
활동
예측값
훑어보기