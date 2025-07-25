- Übersicht
SCHA: Schwab U.S. Small-Cap ETF
Der Wechselkurs von SCHA hat sich für heute um 1.42% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 28.36 bis zu einem Hoch von 28.63 gehandelt.
Verfolgen Sie die Schwab U.S. Small-Cap ETF-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
Häufige Fragen
Wie ist der Aktienkurs von SCHA heute?
Die Aktie von Schwab U.S. Small-Cap ETF (SCHA) notiert heute bei 28.55. Sie wird innerhalb einer Spanne von 28.36 - 28.63 gehandelt, der gestrige Schlusskurs lag bei 28.15 und das Handelsvolumen erreichte 300. Das Live-Chart von SCHA zeigt diese Aktualisierungen.
Zahlt die Aktie SCHA Dividenden?
Schwab U.S. Small-Cap ETF wird derzeit mit 28.55 bewertet. Die Dividendenpolitik hängt vom jeweiligen Unternehmen ab, während Anleger auch 11.22% und USD im Auge behalten. Sehen Sie sich das Chart live an, um die Bewegungen von SCHA zu verfolgen.
Wie kaufe ich SCHA-Aktien?
Sie können Aktien von Schwab U.S. Small-Cap ETF (SCHA) zum aktuellen Kurs von 28.55 kaufen. Aufträge werden in der Regel nahe 28.55 oder 28.85 platziert, während 300 und 0.56% die Marktaktivität widerspiegeln. Verfolgen Sie heute die Aktualisierungen von SCHA auf dem Live-Chart.
Wie investiert man in SCHA-Aktien?
Bei einer Investition in Schwab U.S. Small-Cap ETF müssen die jährliche Spanne 20.03 - 28.56 und der aktuelle Kurs 28.55 berücksichtigt werden. Viele vergleichen 2.66% und 24.35%, bevor sie Orders zu 28.55 oder 28.85 platzieren. Entdecken Sie den Live-Chart mit den täglichen Kursänderungen von SCHA.
Was sind die höchsten Kurse der Aktie von Schwab U.S. Small-Cap ETF?
Der höchste Kurs von Schwab U.S. Small-Cap ETF (SCHA) im vergangenen Jahr lag bei 28.56. Innerhalb von 20.03 - 28.56 schwankte die Aktie deutlich, und ein Vergleich mit 28.15 hilft dabei, Widerstandsniveaus zu erkennen. Verfolgen Sie die Entwicklung von Schwab U.S. Small-Cap ETF mithilfe des Live-Charts.
Was sind die niedrigsten Kurse der Aktie von Schwab U.S. Small-Cap ETF?
Der niedrigste Kurs von Schwab U.S. Small-Cap ETF (SCHA) im Laufe des Jahres betrug 20.03. Ein Vergleich mit dem aktuellen Kurs 28.55 und der Spanne 20.03 - 28.56 zeigt potenzielle, langfristige Einstiegspunkte auf. Beobachten Sie die Bewegungen von SCHA live auf dem Chart, um weitere Details zu erfahren.
Wann fand der Aktiensplit von SCHA statt?
Schwab U.S. Small-Cap ETF hat in der Vergangenheit Aktiensplits durchgeführt. Diese Änderungen sind in , 28.15 und 11.22% nach den Kapitalmaßnahmen sichtbar.
- Vorheriger Schlusskurs
- 28.15
- Eröffnung
- 28.39
- Bid
- 28.55
- Ask
- 28.85
- Tief
- 28.36
- Hoch
- 28.63
- Volumen
- 300
- Tagesänderung
- 1.42%
- Monatsänderung
- 2.66%
- 6-Monatsänderung
- 24.35%
- Jahresänderung
- 11.22%
