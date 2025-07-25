KurseKategorien
Währungen / SCHA
Zurück zum Aktien

SCHA: Schwab U.S. Small-Cap ETF

28.55 USD 0.40 (1.42%)
Sektor: Finanzen Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar

Der Wechselkurs von SCHA hat sich für heute um 1.42% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 28.36 bis zu einem Hoch von 28.63 gehandelt.

Verfolgen Sie die Schwab U.S. Small-Cap ETF-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.

Vollbild-Chart
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

SCHA News

Häufige Fragen

Wie ist der Aktienkurs von SCHA heute?

Die Aktie von Schwab U.S. Small-Cap ETF (SCHA) notiert heute bei 28.55. Sie wird innerhalb einer Spanne von 28.36 - 28.63 gehandelt, der gestrige Schlusskurs lag bei 28.15 und das Handelsvolumen erreichte 300. Das Live-Chart von SCHA zeigt diese Aktualisierungen.

Zahlt die Aktie SCHA Dividenden?

Schwab U.S. Small-Cap ETF wird derzeit mit 28.55 bewertet. Die Dividendenpolitik hängt vom jeweiligen Unternehmen ab, während Anleger auch 11.22% und USD im Auge behalten. Sehen Sie sich das Chart live an, um die Bewegungen von SCHA zu verfolgen.

Wie kaufe ich SCHA-Aktien?

Sie können Aktien von Schwab U.S. Small-Cap ETF (SCHA) zum aktuellen Kurs von 28.55 kaufen. Aufträge werden in der Regel nahe 28.55 oder 28.85 platziert, während 300 und 0.56% die Marktaktivität widerspiegeln. Verfolgen Sie heute die Aktualisierungen von SCHA auf dem Live-Chart.

Wie investiert man in SCHA-Aktien?

Bei einer Investition in Schwab U.S. Small-Cap ETF müssen die jährliche Spanne 20.03 - 28.56 und der aktuelle Kurs 28.55 berücksichtigt werden. Viele vergleichen 2.66% und 24.35%, bevor sie Orders zu 28.55 oder 28.85 platzieren. Entdecken Sie den Live-Chart mit den täglichen Kursänderungen von SCHA.

Was sind die höchsten Kurse der Aktie von Schwab U.S. Small-Cap ETF?

Der höchste Kurs von Schwab U.S. Small-Cap ETF (SCHA) im vergangenen Jahr lag bei 28.56. Innerhalb von 20.03 - 28.56 schwankte die Aktie deutlich, und ein Vergleich mit 28.15 hilft dabei, Widerstandsniveaus zu erkennen. Verfolgen Sie die Entwicklung von Schwab U.S. Small-Cap ETF mithilfe des Live-Charts.

Was sind die niedrigsten Kurse der Aktie von Schwab U.S. Small-Cap ETF?

Der niedrigste Kurs von Schwab U.S. Small-Cap ETF (SCHA) im Laufe des Jahres betrug 20.03. Ein Vergleich mit dem aktuellen Kurs 28.55 und der Spanne 20.03 - 28.56 zeigt potenzielle, langfristige Einstiegspunkte auf. Beobachten Sie die Bewegungen von SCHA live auf dem Chart, um weitere Details zu erfahren.

Wann fand der Aktiensplit von SCHA statt?

Schwab U.S. Small-Cap ETF hat in der Vergangenheit Aktiensplits durchgeführt. Diese Änderungen sind in , 28.15 und 11.22% nach den Kapitalmaßnahmen sichtbar.

Tagesspanne
28.36 28.63
Jahresspanne
20.03 28.63
Vorheriger Schlusskurs
28.15
Eröffnung
28.39
Bid
28.55
Ask
28.85
Tief
28.36
Hoch
28.63
Volumen
300
Tagesänderung
1.42%
Monatsänderung
2.66%
6-Monatsänderung
24.35%
Jahresänderung
11.22%
15 Oktober, Mittwoch
00:00
ALL
IMF Tagung
Akt
Erw
Vorh
12:30
USD
NY Empire-State-Index des verarbeitenden Gewerbes
Akt
10.7
Erw
-13.1
Vorh
-8.7
17:00
USD
Fed Präsident Waller spricht
Akt
Erw
Vorh
18:00
USD
Fed Beige Book
Akt
Erw
Vorh