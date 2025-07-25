SCHA: Schwab U.S. Small-Cap ETF
今日SCHA汇率已更改1.42%。当日，交易品种以低点28.36和高点28.63进行交易。
关注Schwab U.S. Small-Cap ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
常见问题解答
SCHA股票今天的价格是多少？
Schwab U.S. Small-Cap ETF股票今天的定价为28.55。它在28.36 - 28.63范围内交易，昨天的收盘价为28.15，交易量达到300。SCHA的实时价格图表显示了这些更新。
Schwab U.S. Small-Cap ETF股票是否支付股息？
Schwab U.S. Small-Cap ETF目前的价值为28.55。股息政策取决于公司，而投资者也会关注11.22%和USD。实时查看图表以跟踪SCHA走势。
如何购买SCHA股票？
您可以以28.55的当前价格购买Schwab U.S. Small-Cap ETF股票。订单通常设置在28.55或28.85附近，而300和0.56%显示市场活动。立即关注SCHA的实时图表更新。
如何投资SCHA股票？
投资Schwab U.S. Small-Cap ETF需要考虑年度范围20.03 - 28.56和当前价格28.55。许多人在以28.55或28.85下订单之前，会比较2.66%和。实时查看SCHA价格图表，了解每日变化。
Schwab U.S. Small-Cap ETF股票的最高价格是多少？
在过去一年中，Schwab U.S. Small-Cap ETF的最高价格是28.56。在20.03 - 28.56内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Schwab U.S. Small-Cap ETF的绩效。
Schwab U.S. Small-Cap ETF股票的最低价格是多少？
Schwab U.S. Small-Cap ETF（SCHA）的最低价格为20.03。将其与当前的28.55和20.03 - 28.56进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看SCHA在图表上的实时走势以获取更多详细信息。
SCHA股票是什么时候拆分的？
Schwab U.S. Small-Cap ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、28.15和11.22%中可见。
