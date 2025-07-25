QuotazioniSezioni
SCHA: Schwab U.S. Small-Cap ETF

28.55 USD 0.40 (1.42%)
Settore: Finanziario Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar

Il tasso di cambio SCHA ha avuto una variazione del 1.42% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 28.36 e ad un massimo di 28.63.

Segui le dinamiche di Schwab U.S. Small-Cap ETF. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.

  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

Domande Frequenti

Qual è il prezzo delle azioni SCHA oggi?

Oggi le azioni Schwab U.S. Small-Cap ETF sono prezzate a 28.55. Viene scambiato all'interno di 28.36 - 28.63, la chiusura di ieri è stata 28.15 e il volume degli scambi ha raggiunto 300. Il grafico dei prezzi in tempo reale di SCHA mostra questi aggiornamenti.

Le azioni Schwab U.S. Small-Cap ETF pagano dividendi?

Schwab U.S. Small-Cap ETF è attualmente valutato a 28.55. La politica dei dividendi dipende dall'azienda, mentre gli investitori osservano anche 11.22% e USD. Visualizza il grafico in tempo reale per monitorare i movimenti di SCHA.

Come acquistare azioni SCHA?

Puoi acquistare azioni Schwab U.S. Small-Cap ETF al prezzo attuale di 28.55. Gli ordini vengono solitamente effettuati in prossimità di 28.55 o 28.85, mentre 300 e 0.56% mostrano l'attività del mercato. Segui oggi stesso gli aggiornamenti di SCHA sul grafico in tempo reale.

Come investire in azioni SCHA?

Investire in Schwab U.S. Small-Cap ETF implica considerare l'intervallo annuale 20.03 - 28.56 e il prezzo attuale 28.55. Molti confrontano 2.66% e 24.35% prima di effettuare ordini su 28.55 o 28.85. Esplora in tempo reale il grafico dei prezzi di SCHA con le variazioni giornaliere.

Quali sono i prezzi più alti delle azioni Schwab U.S. Small-Cap ETF?

Il prezzo massimo di Schwab U.S. Small-Cap ETF nell'ultimo anno è stato 28.56. All'interno di 20.03 - 28.56, il titolo ha subito notevoli fluttuazioni e il confronto con 28.15 aiuta a individuare i livelli di resistenza. Traccia l'andamento di Schwab U.S. Small-Cap ETF utilizzando il grafico in tempo reale.

Quali sono i prezzi più bassi delle azioni Schwab U.S. Small-Cap ETF?

Il prezzo più basso di Schwab U.S. Small-Cap ETF (SCHA) nel corso dell'anno è stato 20.03. Confrontandolo con gli attuali 28.55 e 20.03 - 28.56 si evidenziano potenziali punti di ingresso a lungo termine. Guarda SCHA muoversi sul grafico in tempo reale per maggiori dettagli.

Quando è avvenuto il frazionamento azionario di SCHA?

Schwab U.S. Small-Cap ETF ha attraversato storicamente divisioni azionarie. Questi cambiamenti, dopo le azioni aziendali sono visibili in , 28.15 e 11.22%.

Intervallo Giornaliero
28.36 28.63
Intervallo Annuale
20.03 28.63
Chiusura Precedente
28.15
Apertura
28.39
Bid
28.55
Ask
28.85
Minimo
28.36
Massimo
28.63
Volume
300
Variazione giornaliera
1.42%
Variazione Mensile
2.66%
Variazione Semestrale
24.35%
Variazione Annuale
11.22%
