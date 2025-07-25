- Panoramica
SCHA: Schwab U.S. Small-Cap ETF
Il tasso di cambio SCHA ha avuto una variazione del 1.42% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 28.36 e ad un massimo di 28.63.
Segui le dinamiche di Schwab U.S. Small-Cap ETF. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
SCHA News
Domande Frequenti
Qual è il prezzo delle azioni SCHA oggi?
Oggi le azioni Schwab U.S. Small-Cap ETF sono prezzate a 28.55. Viene scambiato all'interno di 28.36 - 28.63, la chiusura di ieri è stata 28.15 e il volume degli scambi ha raggiunto 300. Il grafico dei prezzi in tempo reale di SCHA mostra questi aggiornamenti.
Le azioni Schwab U.S. Small-Cap ETF pagano dividendi?
Schwab U.S. Small-Cap ETF è attualmente valutato a 28.55. La politica dei dividendi dipende dall'azienda, mentre gli investitori osservano anche 11.22% e USD. Visualizza il grafico in tempo reale per monitorare i movimenti di SCHA.
Come acquistare azioni SCHA?
Puoi acquistare azioni Schwab U.S. Small-Cap ETF al prezzo attuale di 28.55. Gli ordini vengono solitamente effettuati in prossimità di 28.55 o 28.85, mentre 300 e 0.56% mostrano l'attività del mercato. Segui oggi stesso gli aggiornamenti di SCHA sul grafico in tempo reale.
Come investire in azioni SCHA?
Investire in Schwab U.S. Small-Cap ETF implica considerare l'intervallo annuale 20.03 - 28.56 e il prezzo attuale 28.55. Molti confrontano 2.66% e 24.35% prima di effettuare ordini su 28.55 o 28.85. Esplora in tempo reale il grafico dei prezzi di SCHA con le variazioni giornaliere.
Quali sono i prezzi più alti delle azioni Schwab U.S. Small-Cap ETF?
Il prezzo massimo di Schwab U.S. Small-Cap ETF nell'ultimo anno è stato 28.56. All'interno di 20.03 - 28.56, il titolo ha subito notevoli fluttuazioni e il confronto con 28.15 aiuta a individuare i livelli di resistenza. Traccia l'andamento di Schwab U.S. Small-Cap ETF utilizzando il grafico in tempo reale.
Quali sono i prezzi più bassi delle azioni Schwab U.S. Small-Cap ETF?
Il prezzo più basso di Schwab U.S. Small-Cap ETF (SCHA) nel corso dell'anno è stato 20.03. Confrontandolo con gli attuali 28.55 e 20.03 - 28.56 si evidenziano potenziali punti di ingresso a lungo termine. Guarda SCHA muoversi sul grafico in tempo reale per maggiori dettagli.
Quando è avvenuto il frazionamento azionario di SCHA?
Schwab U.S. Small-Cap ETF ha attraversato storicamente divisioni azionarie. Questi cambiamenti, dopo le azioni aziendali sono visibili in , 28.15 e 11.22%.
- Chiusura Precedente
- 28.15
- Apertura
- 28.39
- Bid
- 28.55
- Ask
- 28.85
- Minimo
- 28.36
- Massimo
- 28.63
- Volume
- 300
- Variazione giornaliera
- 1.42%
- Variazione Mensile
- 2.66%
- Variazione Semestrale
- 24.35%
- Variazione Annuale
- 11.22%
