Divisas / NEE
- Panorámica
- Acciones
- Divisas
- Criptomonedas
- Metales
- Índices
- Mercancías
NEE: NextEra Energy Inc
70.30 USD 0.47 (0.67%)
Sector: Servicios Básica: US Dollar Divisa de beneficio: US Dollar
El tipo de cambio de NEE de hoy ha cambiado un 0.67%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 70.10, mientras que el máximo ha alcanzado 71.01.
Siga la dinámica de la pareja de divisas NextEra Energy Inc. El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de %AssetName% en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
NEE News
- Struggling NextEra Energy Makes A Good Candidate For This Bearish Option Trade
- Infrastructure In The Rapidly Changing Policy Landscape
- 3 High-Yield Dividend Stocks You Can Buy in September and Hold Forever
- Why Investing $10,000 in NextEra Energy Today Might Just Be a Brilliant Move
- Here's Why NextEra Energy (NEE) Fell More Than Broader Market
- Top Wind Energy Stocks to Consider For Solid Returns & Portfolio Growth
- These Are the Largest Utility Stocks by Market Cap, but the Best Buys May Not Be What You'd Expect
- Keep an Eye on These 3 Dividend Champion Stocks in 2025
- Vistra Trading at a Premium to Its Industry: How to Play the Stock?
- Can NextEra's Battery Storage Drive a Sustainable Clean Energy Future?
- Investors Heavily Search NextEra Energy, Inc. (NEE): Here is What You Need to Know
- American Water Works' Arm Installs New Battery Energy Storage System
- The PPI Plot Twist: What It Means For High-Yield Investors
- 1 Excellent Energy Stock to Buy on the Dip
- 3 High-Yielding Dividend Stocks That Have Raised Their Payouts by Over 50% in 5 Years
- Tracking Saudi Sovereign Wealth Fund’s 13F Portfolio – Q2 2025 Update
- A September Rate Cut Is a Lock, Unless….
- NextEra (NEE) Upgraded to Buy: Here's What You Should Know
- Morgan Stanley enumera las mejores acciones de valor para poseer en 2026
- Morgan Stanley lists top value stocks to own for 2026
- Can PPL's Solar Share Program Drive Both Growth & Customer Loyalty?
- The 2 Income Engines I Would Trust To Fund Retirement
- NextEra Energy (NEE) Stock Slides as Market Rises: Facts to Know Before You Trade
- Can VST's Free Cash Flow Thrust It Toward Further Long-Term Growth?
Rango diario
70.10 71.01
Rango anual
61.72 86.11
- Cierres anteriores
- 69.83
- Open
- 70.36
- Bid
- 70.30
- Ask
- 70.60
- Low
- 70.10
- High
- 71.01
- Volumen
- 11.792 K
- Cambio diario
- 0.67%
- Cambio mensual
- -2.73%
- Cambio a 6 meses
- -0.99%
- Cambio anual
- -16.39%
18 septiembre, jueves
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 3.7
- Prev.
- -0.3
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 7.6
- Prev.
- 5.9
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 282 K
- Prev.
- 263 K
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 1.935 M
- Prev.
- 1.939 M
14:00
USD
- Act.
-
- Pronós.
- -0.2%
- Prev.
- -0.1%
17:00
USD
- Act.
-
- Pronós.
- Prev.
- 1.985%
20:00
USD
- Act.
-
- Pronós.
- $123.1 B
- Prev.
- $150.8 B