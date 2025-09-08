通貨 / NEE
NEE: NextEra Energy Inc
70.78 USD 0.48 (0.68%)
セクター: ユーティリティ ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar
NEEの今日の為替レートは、0.68%変化しました。日中、通貨は1あたり69.36の安値と71.08の高値で取引されました。
NextEra Energy Incダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
NEE News
1日のレンジ
69.36 71.08
1年のレンジ
61.72 86.11
- 以前の終値
- 70.30
- 始値
- 69.83
- 買値
- 70.78
- 買値
- 71.08
- 安値
- 69.36
- 高値
- 71.08
- 出来高
- 12.967 K
- 1日の変化
- 0.68%
- 1ヶ月の変化
- -2.06%
- 6ヶ月の変化
- -0.31%
- 1年の変化
- -15.82%
