クォートセクション
通貨 / NEE
株に戻る

NEE: NextEra Energy Inc

70.78 USD 0.48 (0.68%)
セクター: ユーティリティ ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar

NEEの今日の為替レートは、0.68%変化しました。日中、通貨は1あたり69.36の安値と71.08の高値で取引されました。

NextEra Energy Incダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。

全画面チャート
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

NEE News

1日のレンジ
69.36 71.08
1年のレンジ
61.72 86.11
以前の終値
70.30
始値
69.83
買値
70.78
買値
71.08
安値
69.36
高値
71.08
出来高
12.967 K
1日の変化
0.68%
1ヶ月の変化
-2.06%
6ヶ月の変化
-0.31%
1年の変化
-15.82%
19 9月, 金曜日
17:00
USD
ベーカー・ヒューズ社発表の米石油採掘装置（リグ）稼働数
実際
期待
416
17:00
USD
ベーカー・ヒューズ社発表の米石油採掘装置(リグ)稼働数
実際
期待
539
19:30
USD
CFTC金投機筋ポジション
実際
期待
261.7 K
19:30
USD
CFTC原油投機筋ポジション
実際
期待
81.8 K
19:30
USD
CFTC金投機筋ポジション
実際
期待
-173.7 K
19:30
USD
CFTC Nasdaq 100投機筋ポジション
実際
期待
25.5 K