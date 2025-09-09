Dövizler / NEE
NEE: NextEra Energy Inc
71.06 USD 0.28 (0.40%)
Sektör: Kamu hizmetleri Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar
NEE fiyatı bugün 0.40% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 70.37 ve Yüksek fiyatı olarak 71.39 aralığında işlem gördü.
NextEra Energy Inc hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.
NEE haberleri
Günlük aralık
70.37 71.39
Yıllık aralık
61.72 86.11
- Önceki kapanış
- 70.78
- Açılış
- 70.93
- Satış
- 71.06
- Alış
- 71.36
- Düşük
- 70.37
- Yüksek
- 71.39
- Hacim
- 12.851 K
- Günlük değişim
- 0.40%
- Aylık değişim
- -1.67%
- 6 aylık değişim
- 0.08%
- Yıllık değişim
- -15.49%
21 Eylül, Pazar