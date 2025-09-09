FiyatlarBölümler
NEE
NEE: NextEra Energy Inc

71.06 USD 0.28 (0.40%)
Sektör: Kamu hizmetleri Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar

NEE fiyatı bugün 0.40% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 70.37 ve Yüksek fiyatı olarak 71.39 aralığında işlem gördü.

NextEra Energy Inc hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.

Günlük aralık
70.37 71.39
Yıllık aralık
61.72 86.11
Önceki kapanış
70.78
Açılış
70.93
Satış
71.06
Alış
71.36
Düşük
70.37
Yüksek
71.39
Hacim
12.851 K
Günlük değişim
0.40%
Aylık değişim
-1.67%
6 aylık değişim
0.08%
Yıllık değişim
-15.49%
21 Eylül, Pazar