NEE: NextEra Energy Inc
69.83 USD 1.70 (2.38%)
Сектор: Коммунальные услуги Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс NEE за сегодня изменился на -2.38%. При этом минимальная цена на торгах достигала 69.77, а максимальная — 71.54.
Следите за динамикой NextEra Energy Inc. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
Дневной диапазон
69.77 71.54
Годовой диапазон
61.72 86.11
- Предыдущее закрытие
- 71.53
- Open
- 71.29
- Bid
- 69.83
- Ask
- 70.13
- Low
- 69.77
- High
- 71.54
- Объем
- 13.493 K
- Дневное изменение
- -2.38%
- Месячное изменение
- -3.38%
- 6-месячное изменение
- -1.65%
- Годовое изменение
- -16.95%
