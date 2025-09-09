Währungen / NEE
NEE: NextEra Energy Inc
70.78 USD 0.48 (0.68%)
Sektor: Versorgungsunternehmen Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von NEE hat sich für heute um 0.68% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 69.36 bis zu einem Hoch von 71.08 gehandelt.
Verfolgen Sie die NextEra Energy Inc-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
NEE News
- 1 Magnificent Dividend Stock Down 20% to Buy and Hold Forever
- 3 Dividend Stocks to Double Up on Right Now
- Brokers Suggest Investing in NextEra (NEE): Read This Before Placing a Bet
- Struggling NextEra Energy Makes A Good Candidate For This Bearish Option Trade
- Infrastructure In The Rapidly Changing Policy Landscape
- 3 High-Yield Dividend Stocks You Can Buy in September and Hold Forever
- Why Investing $10,000 in NextEra Energy Today Might Just Be a Brilliant Move
- Here's Why NextEra Energy (NEE) Fell More Than Broader Market
- Top Wind Energy Stocks to Consider For Solid Returns & Portfolio Growth
- These Are the Largest Utility Stocks by Market Cap, but the Best Buys May Not Be What You'd Expect
- Keep an Eye on These 3 Dividend Champion Stocks in 2025
- Vistra Trading at a Premium to Its Industry: How to Play the Stock?
- Can NextEra's Battery Storage Drive a Sustainable Clean Energy Future?
- Investors Heavily Search NextEra Energy, Inc. (NEE): Here is What You Need to Know
- American Water Works' Arm Installs New Battery Energy Storage System
- The PPI Plot Twist: What It Means For High-Yield Investors
- 1 Excellent Energy Stock to Buy on the Dip
- 3 High-Yielding Dividend Stocks That Have Raised Their Payouts by Over 50% in 5 Years
- Tracking Saudi Sovereign Wealth Fund’s 13F Portfolio – Q2 2025 Update
- A September Rate Cut Is a Lock, Unless….
- NextEra (NEE) Upgraded to Buy: Here's What You Should Know
- Morgan Stanley lists top value stocks to own for 2026
- Can PPL's Solar Share Program Drive Both Growth & Customer Loyalty?
- The 2 Income Engines I Would Trust To Fund Retirement
Tagesspanne
69.36 71.08
Jahresspanne
61.72 86.11
- Vorheriger Schlusskurs
- 70.30
- Eröffnung
- 69.83
- Bid
- 70.78
- Ask
- 71.08
- Tief
- 69.36
- Hoch
- 71.08
- Volumen
- 12.967 K
- Tagesänderung
- 0.68%
- Monatsänderung
- -2.06%
- 6-Monatsänderung
- -0.31%
- Jahresänderung
- -15.82%
