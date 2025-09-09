통화 / NEE
- 개요
- 주식
- 통화
- 암호화폐
- 금속
- 색인
- 원자재
NEE: NextEra Energy Inc
71.06 USD 0.28 (0.40%)
부문: 유틸리티 베이스: US Dollar 수익 통화: US Dollar
NEE 환율이 오늘 0.40%로 변동했습니다. 당일 이 종목은 저가가 70.54이고 고가는 71.39이었습니다.
NextEra Energy Inc 변동을 참고하세요. 실시간 쿼트는 여러분이 시장 변동에 빠르게 대처하는데에 도움이 될 것입니다. 차트 주기를 전환하여 환율의 추세와 변동을 분, 시간, 일, 주 및 월별로 모니터링할 수 있습니다. 이 정보를 사용하여 시장 변화를 예측하고 정보에 입각한 거래 결정을 내리십시오.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
NEE News
- 1 Magnificent Dividend Stock Down 20% to Buy and Hold Forever
- 3 Dividend Stocks to Double Up on Right Now
- Brokers Suggest Investing in NextEra (NEE): Read This Before Placing a Bet
- Struggling NextEra Energy Makes A Good Candidate For This Bearish Option Trade
- Infrastructure In The Rapidly Changing Policy Landscape
- 3 High-Yield Dividend Stocks You Can Buy in September and Hold Forever
- Why Investing $10,000 in NextEra Energy Today Might Just Be a Brilliant Move
- Here's Why NextEra Energy (NEE) Fell More Than Broader Market
- Top Wind Energy Stocks to Consider For Solid Returns & Portfolio Growth
- These Are the Largest Utility Stocks by Market Cap, but the Best Buys May Not Be What You'd Expect
- Keep an Eye on These 3 Dividend Champion Stocks in 2025
- Vistra Trading at a Premium to Its Industry: How to Play the Stock?
- Can NextEra's Battery Storage Drive a Sustainable Clean Energy Future?
- Investors Heavily Search NextEra Energy, Inc. (NEE): Here is What You Need to Know
- American Water Works' Arm Installs New Battery Energy Storage System
- The PPI Plot Twist: What It Means For High-Yield Investors
- 1 Excellent Energy Stock to Buy on the Dip
- 3 High-Yielding Dividend Stocks That Have Raised Their Payouts by Over 50% in 5 Years
- Tracking Saudi Sovereign Wealth Fund’s 13F Portfolio – Q2 2025 Update
- A September Rate Cut Is a Lock, Unless….
- NextEra (NEE) Upgraded to Buy: Here's What You Should Know
- Morgan Stanley lists top value stocks to own for 2026
- Can PPL's Solar Share Program Drive Both Growth & Customer Loyalty?
- The 2 Income Engines I Would Trust To Fund Retirement
일일 변동 비율
70.54 71.39
년간 변동
61.72 86.11
- 이전 종가
- 70.78
- 시가
- 70.79
- Bid
- 71.06
- Ask
- 71.36
- 저가
- 70.54
- 고가
- 71.39
- 볼륨
- 10.440 K
- 일일 변동
- 0.40%
- 월 변동
- -1.67%
- 6개월 변동
- 0.08%
- 년간 변동율
- -15.49%
19 9월, 금요일
17:00
USD
- 활동
- 418
- 예측값
- 훑어보기
- 416
17:00
USD
- 활동
- 542
- 예측값
- 훑어보기
- 539
19:30
USD
- 활동
- 266.4 K
- 예측값
- 훑어보기
- 261.7 K
19:30
USD
- 활동
- 98.7 K
- 예측값
- 훑어보기
- 81.8 K
19:30
USD
- 활동
- -225.1 K
- 예측값
- 훑어보기
- -173.7 K
19:30
USD
- 활동
- 17.8 K
- 예측값
- 훑어보기
- 25.5 K