LITE: Lumentum Holdings Inc

163.34 USD 7.56 (4.42%)
Sector: Tecnología Básica: US Dollar Divisa de beneficio: US Dollar

El tipo de cambio de LITE de hoy ha cambiado un -4.42%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 160.84, mientras que el máximo ha alcanzado 169.57.

Siga la dinámica de la pareja de divisas Lumentum Holdings Inc. El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de %AssetName% en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.

LITE News

Rango diario
160.84 169.57
Rango anual
45.65 171.87
Cierres anteriores
170.90
Open
169.35
Bid
163.34
Ask
163.64
Low
160.84
High
169.57
Volumen
13.394 K
Cambio diario
-4.42%
Cambio mensual
27.74%
Cambio a 6 meses
163.58%
Cambio anual
154.70%
18 septiembre, jueves
12:30
USD
Índice Manufacturero de la Fed de Philadelphia
Act.
Pronós.
3.7
Prev.
-0.3
12:30
USD
Índice de Ocupación Laboral de la Fed de Philadelphia
Act.
Pronós.
7.6
Prev.
5.9
12:30
USD
Peticiones Iniciales del Subsidio de Desempleo
Act.
Pronós.
282 K
Prev.
263 K
12:30
USD
Peticiones Continuas del Subsidio de Desempleo
Act.
Pronós.
1.935 M
Prev.
1.939 M
14:00
USD
Índice de Liderazgo Económico de la CB
Act.
Pronós.
-0.2%
Prev.
-0.1%
17:00
USD
Subasta de TIPS a 10 Años
Act.
Pronós.
Prev.
1.985%
20:00
USD
Transacciones Netas a Largo Plazo TIC
Act.
Pronós.
$​123.1 B
Prev.
$​150.8 B