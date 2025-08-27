Divisas / LITE
- Panorámica
- Acciones
- Divisas
- Criptomonedas
- Metales
- Índices
- Mercancías
LITE: Lumentum Holdings Inc
163.34 USD 7.56 (4.42%)
Sector: Tecnología Básica: US Dollar Divisa de beneficio: US Dollar
El tipo de cambio de LITE de hoy ha cambiado un -4.42%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 160.84, mientras que el máximo ha alcanzado 169.57.
Siga la dinámica de la pareja de divisas Lumentum Holdings Inc. El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de %AssetName% en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
LITE News
- Say Hello to the $400 Billion AI Bazooka Aimed at the Market
- Acciones de Coherent, Lumentum y Applied OptoElectronics con potencial alcista por crecimiento de IA
- Acciones de Coherent, Lumentum y Applied OptoElectronics con potencial alcista
- Coherent, Lumentum, and Applied OptoElectronics stock poised for upside on AI growth
- Acciones de Lumentum Holdings alcanzan un máximo histórico de 168.07 USD
- Las acciones de Lumentum Holdings alcanzan máximos históricos de 168,07 dólares
- Lumentum Holdings stock reaches all-time high of 168.07 USD
- Opendoor? No Meme Stocks, Ring The Register: Jim Cramer - Lumentum Holdings (NASDAQ:LITE), Hubbell (NYSE:HUBB)
- Broadcom’s $10 Billion Mic-Drop: A Turning Point in AI Investing
- Don’t Take Profits on This Big Winner Yet
- Can Fabrinet's Optical Packaging Momentum Deliver Sustainable Growth?
- Broadcom's $10 Billion Mic-Drop: A Turning Point in AI Investing
- Oracle, Synopsys lead Wednesday’s market cap stock movers
- Daktronics, Potbelly, CoreWeave, GameStop And Other Big Stocks Moving Higher On Wednesday - Broadcom (NASDAQ:AVGO), Bloom Energy (NYSE:BE)
- Lumentum Holdings stock hits all-time high at 151.93 USD
- QUBT Stock Lags YTD but Photonic Foundry May Be a Long-Term Catalyst
- Lumentum prices $1.1 billion convertible senior notes offering
- Lumentum stock falls after $1.1 billion convertible notes offering
- Lumentum plans $1.1 billion convertible notes offering
- Citi Initiates Lumentum With Buy Rating On AI Data Center Growth
- Beat the Market the Zacks Way: Oracle, Intellia, Pharming Group in Focus
- Lumentum Holdings stock hits all-time high at 130.04 USD
- Stock Market Today: Nasdaq Up As Pure Storage Triggers New Buy; Lumentum Up 60% In 2025, Nvidia Off (Live Coverage)
- Lumentum (LITE) is a Great Momentum Stock: Should You Buy?
Aplicaciones comerciales para LITE
MT5toTLGRM
Fernando Morales
4.2 (5)
MT5toTLGRM EA sólo envía mensajes de texto a un grupo o canal de Telegram de su elección. Los mensajes son personalizables para mostrar información sobre la actividad de trading en la cuenta. También muestra un informe diario de PnL. Se pueden utilizar varias instancias de este EA simultáneamente en el mismo terminal MT5 para enviar mensajes a diferentes grupos/canales de telegramas, pero asegúrese de que cada uno tenga un número diferente en el ajuste[B13]. A continuación se presentan las cara
FREE
G Gold
Khalid Ait
En mis comienzos, me preguntaba por qué todo el mundo estaba obsesionado con el comercio de oro. A pesar de que les causaba pérdidas masivas, ¡seguían fieles a él! Yo intenté hacer lo mismo, dominar el oro, pero también fracasé. Así que realicé mi propia investigación para encontrar la respuesta, y lo que descubrí fue inesperado... g Gold está diseñado específicamente para XAUUSD . Usted puede encontrar los archivos de juego en la descripción a continuación. Visite el perfil para comprobar las
G Yen MT5
Khalid Ait
¡Konnichiwa! Sean cuales sean las creencias que tengas sobre el trading con los pares JPY, vamos a dejarlas de lado por un momento. He aquí un hecho: ¡Cualquier estrategia puede funcionar si eliges el par adecuado...! Y con una adecuada gestión del riesgo, incluso lanzar una moneda al aire va a funcionar para ese par. Hemos hecho una investigación fundamental basada en indicadores económicos como la Divergencia Política para elegir el mejor. ¡Adivine qué...! Es el increíble USDJPY . Así que
VR CyberBot MT5 Panel Expert 8Pairs 8Shadows Pivot
Tjia Elisabeth Jasmine Canadi
5 (1)
The product "VR CyberBot MT5" is the LITE series with the economical price of the product " Ai Panel Genius X5 " [Ai] La computación autónoma es un enfoque de computación inteligente que lleva a cabo de forma autónoma aplicaciones robóticas e interactivas basadas en mecanismos impulsados por objetivos e inferencias. Ai Panel Genius X es un indicador premium diseñado para profesionales expertos. Ofrece al instante conocimiento experto sobre todos los pares, incluyendo análisis multipar, to
VR CyberBot MT4 Panel Expert 8Pairs 8Shadows Pivot
Tjia Elisabeth Jasmine Canadi
5 (1)
The product "VR CyberBot MT4" is the LITE series with the economical price of the product " Ai Panel Genius X4 " [Ai] Autonomic computing is an intelligent computing approach that autonomously carries out robotic and interactive applications based on goal- and inference-driven mechanisms. Ai Panel Genius X es un indicador premium diseñado para profesionales expertos. Ofrece al instante conocimiento experto sobre todos los pares, incluyendo análisis multipar, todo en una presentación visual
MA bounce LITE htf line
Tomas Kremen
MA bounce LITE arrows is simplified version of main indicator MA bounce . It's for people who don't need to use all features of main indicator. Lite version shows only HTF line in short/long term opertion method. MA bounce LITE htf line input settings: TD line source for calculation - choose if oscillators or price levels will be used as source for calculation TD line method (for oscillators source) - choose between long term and short term calculation Filter period (for oscillators source)
MA bounce LITE arrows
Tomas Kremen
5 (1)
MA bounce LITE arrows is simplified version of main indicator MA bounce . It's for people who don't need to use all features of main indicator. Lite version shows only arrows on chart when there is high probability of price bounce from selected MA. MA bounce LITE arrows input settings: Current MA period - period of moving average on current TF Current MA type - moving average calculation method on current TF Current MA applied price - applied price of moving average on current TF
Telegram BreakOut Ichimoku PRO
Agus Wahyu Pratomo
Telegram BreakOut Ichimoku Telegram BrealOut Ichimoku PRO The Expert Advisor will help you forward all alert from MetaTrader 4 to Telegram channel Parameters Channel Name - Name of your channel Token - create bot on Telegram and get token. AlertonTelegram - true to activate AlertonMobile - true to activate AlertonEmail - true to activate Customize moku Setting (Pro Version) Customize Comment (Pro Version) Add Customizable Signal Name(Pro Version) FOR TRY YOU CAN DOWNLOAD LITE VERSION
Rango diario
160.84 169.57
Rango anual
45.65 171.87
- Cierres anteriores
- 170.90
- Open
- 169.35
- Bid
- 163.34
- Ask
- 163.64
- Low
- 160.84
- High
- 169.57
- Volumen
- 13.394 K
- Cambio diario
- -4.42%
- Cambio mensual
- 27.74%
- Cambio a 6 meses
- 163.58%
- Cambio anual
- 154.70%
18 septiembre, jueves
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 3.7
- Prev.
- -0.3
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 7.6
- Prev.
- 5.9
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 282 K
- Prev.
- 263 K
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 1.935 M
- Prev.
- 1.939 M
14:00
USD
- Act.
-
- Pronós.
- -0.2%
- Prev.
- -0.1%
17:00
USD
- Act.
-
- Pronós.
- Prev.
- 1.985%
20:00
USD
- Act.
-
- Pronós.
- $123.1 B
- Prev.
- $150.8 B