Währungen / LITE
- Übersicht
- Aktien
- Währungen
- Kryptowährungen
- Metalle
- Indices
- Rohstoffe
LITE: Lumentum Holdings Inc
171.50 USD 8.16 (5.00%)
Sektor: Technologie Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von LITE hat sich für heute um 5.00% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 167.12 bis zu einem Hoch von 173.34 gehandelt.
Verfolgen Sie die Lumentum Holdings Inc-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
LITE News
- FNDA: Small Cap Value ETF Outperforming The Benchmark (NYSEARCA:FNDA)
- Can Data Center Interconnect Fuel Fresh Upside for FN Stock?
- Are You Looking for a Top Momentum Pick? Why Lumentum (LITE) is a Great Choice
- Is Coherent's R&D Excellence Crucial to Its Competitive Advantage?
- Say Hello to the $400 Billion AI Bazooka Aimed at the Market
- Wachstum durch KI: Coherent, Lumentum und Applied OptoElectronics mit erheblichem Aufwärtspotenzial
- Coherent, Lumentum, and Applied OptoElectronics stock poised for upside on AI growth
- Lumentum-Aktie erreicht Rekordhoch von 168,07 US-Dollar
- Lumentum Holdings stock reaches all-time high of 168.07 USD
- Opendoor? No Meme Stocks, Ring The Register: Jim Cramer - Lumentum Holdings (NASDAQ:LITE), Hubbell (NYSE:HUBB)
- Broadcom’s $10 Billion Mic-Drop: A Turning Point in AI Investing
- Don’t Take Profits on This Big Winner Yet
- Can Fabrinet's Optical Packaging Momentum Deliver Sustainable Growth?
- Broadcom's $10 Billion Mic-Drop: A Turning Point in AI Investing
- Oracle, Synopsys lead Wednesday’s market cap stock movers
- Daktronics, Potbelly, CoreWeave, GameStop And Other Big Stocks Moving Higher On Wednesday - Broadcom (NASDAQ:AVGO), Bloom Energy (NYSE:BE)
- Lumentum Holdings stock hits all-time high at 151.93 USD
- QUBT Stock Lags YTD but Photonic Foundry May Be a Long-Term Catalyst
- Lumentum prices $1.1 billion convertible senior notes offering
- Lumentum stock falls after $1.1 billion convertible notes offering
- Lumentum plans $1.1 billion convertible notes offering
- Citi Initiates Lumentum With Buy Rating On AI Data Center Growth
- Beat the Market the Zacks Way: Oracle, Intellia, Pharming Group in Focus
- Lumentum Holdings stock hits all-time high at 130.04 USD
Handelsanwendungen für LITE
MT5toTLGRM
Fernando Morales
4.2 (5)
Verwenden Sie Windows 7 nicht mit diesem EA MT5toTLGRM EA sendet nur Textnachrichten an eine Telegram-Gruppe oder einen Kanal Ihrer Wahl. Die Nachrichten sind anpassbar, um Informationen über jede Handelsaktivität im Konto zu zeigen. Außerdem zeigt er einen täglichen PnL-Bericht an. Mehrere Instanzen dieses EAs können gleichzeitig im selben MT5-Terminal verwendet werden, um Nachrichten an verschiedene Telegram-Gruppen/Kanäle zu senden, aber stellen Sie sicher, dass jede eine andere Nummer in de
FREE
In meiner Anfangszeit habe ich mich gefragt, warum alle vom Goldhandel besessen waren. Obwohl es ihnen massive Verluste einbrachte, blieben sie ihm treu! Ich habe versucht, dasselbe zu tun und Gold zu meistern, aber auch ich bin gescheitert. Also habe ich meine eigenen Nachforschungen angestellt, um die Antwort zu finden, und was ich entdeckte, war unerwartet... g Gold ist speziell für XAUUSD entwickelt worden. Sie finden die Set-Dateien in der Beschreibung unten. Besuchen Sie das Profil, um d
Konnichiwa! Welche Überzeugungen Sie auch immer über den Handel mit JPY-Paaren haben, lassen wir sie für einen Moment beiseite. Fakt ist: Jede Strategie kann funktionieren, wenn Sie das richtige Paar wählen...! Und mit dem richtigen Risikomanagement wird sogar das Werfen einer Münze für dieses Paar funktionieren. Wir haben eine fundamentale Untersuchung auf der Grundlage von Wirtschaftsindikatoren wie der Politikdivergenz durchgeführt, um das beste Paar auszuwählen. Raten Sie mal...! Es ist
VR CyberBot MT5 Panel Expert 8Pairs 8Shadows Pivot
Tjia Elisabeth Jasmine Canadi
5 (1)
The product "VR CyberBot MT5" is the LITE series with the economical price of the product " Ai Panel Genius X5 " [Ai] Autonomes Computing ist ein intelligenter Computeransatz, der robotische und interaktive Anwendungen basierend auf ziel- und inferenzgesteuerten Mechanismen autonom ausführt. „ Ai Panel Genius X “ ist ein Premium-Indikator, der als Freund professioneller Experten konzipiert wurde. Er bietet sofort Expertenwissen zu allen Paaren, einschließlich Multi-Paar-Analyse, in eine
VR CyberBot MT4 Panel Expert 8Pairs 8Shadows Pivot
Tjia Elisabeth Jasmine Canadi
5 (1)
The product "VR CyberBot MT4" is the LITE series with the economical price of the product " Ai Panel Genius X4 " [Ai] Autonomic computing is an intelligent computing approach that autonomously carries out robotic and interactive applications based on goal- and inference-driven mechanisms. „ Ai Panel Genius X “ ist ein Premium-Indikator, der als Freund professioneller Experten konzipiert wurde. Er bietet sofort Expertenwissen zu allen Paaren, einschließlich Multi-Paar-Analyse, in einer fo
MA bounce LITE htf line
Tomas Kremen
MA bounce LITE arrows is simplified version of main indicator MA bounce . It's for people who don't need to use all features of main indicator. Lite version shows only HTF line in short/long term opertion method. MA bounce LITE htf line input settings: TD line source for calculation - choose if oscillators or price levels will be used as source for calculation TD line method (for oscillators source) - choose between long term and short term calculation Filter period (for oscillators source)
MA bounce LITE arrows
Tomas Kremen
5 (1)
MA bounce LITE arrows is simplified version of main indicator MA bounce . It's for people who don't need to use all features of main indicator. Lite version shows only arrows on chart when there is high probability of price bounce from selected MA. MA bounce LITE arrows input settings: Current MA period - period of moving average on current TF Current MA type - moving average calculation method on current TF Current MA applied price - applied price of moving average on current TF
Telegram BreakOut Ichimoku PRO
Agus Wahyu Pratomo
Telegram BreakOut Ichimoku Telegram BrealOut Ichimoku PRO The Expert Advisor will help you forward all alert from MetaTrader 4 to Telegram channel Parameters Channel Name - Name of your channel Token - create bot on Telegram and get token. AlertonTelegram - true to activate AlertonMobile - true to activate AlertonEmail - true to activate Customize moku Setting (Pro Version) Customize Comment (Pro Version) Add Customizable Signal Name(Pro Version) FOR TRY YOU CAN DOWNLOAD LITE VERSION
Tagesspanne
167.12 173.34
Jahresspanne
45.65 173.34
- Vorheriger Schlusskurs
- 163.34
- Eröffnung
- 167.36
- Bid
- 171.50
- Ask
- 171.80
- Tief
- 167.12
- Hoch
- 173.34
- Volumen
- 10.280 K
- Tagesänderung
- 5.00%
- Monatsänderung
- 34.12%
- 6-Monatsänderung
- 176.75%
- Jahresänderung
- 167.43%
19 September, Freitag
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 416
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 539
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 261.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 81.8 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- -173.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 25.5 K