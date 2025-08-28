KurseKategorien
LITE: Lumentum Holdings Inc

171.50 USD 8.16 (5.00%)
Sektor: Technologie Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar

Der Wechselkurs von LITE hat sich für heute um 5.00% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 167.12 bis zu einem Hoch von 173.34 gehandelt.

Verfolgen Sie die Lumentum Holdings Inc-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.

Vollbild-Chart
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

LITE News

Handelsanwendungen für LITE

Tagesspanne
167.12 173.34
Jahresspanne
45.65 173.34
Vorheriger Schlusskurs
163.34
Eröffnung
167.36
Bid
171.50
Ask
171.80
Tief
167.12
Hoch
173.34
Volumen
10.280 K
Tagesänderung
5.00%
Monatsänderung
34.12%
6-Monatsänderung
176.75%
Jahresänderung
167.43%
19 September, Freitag
17:00
USD
Baker Hughes Ölplattformzählung
Akt
Erw
Vorh
416
17:00
USD
Baker Hughes US, Gesamtzahl der Ölförderanlagen
Akt
Erw
Vorh
539
19:30
USD
CFTC Gold, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
261.7 K
19:30
USD
CFTC Rohöl, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
81.8 K
19:30
USD
CFTC Gold, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
-173.7 K
19:30
USD
CFTC Nasdaq 100, Nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
25.5 K