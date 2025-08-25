КотировкиРазделы
LITE: Lumentum Holdings Inc

170.90 USD 2.13 (1.26%)
Сектор: Технологии Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar

Курс LITE за сегодня изменился на 1.26%. При этом минимальная цена на торгах достигала 167.15, а максимальная — 171.87.

Следите за динамикой Lumentum Holdings Inc. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

Дневной диапазон
167.15 171.87
Годовой диапазон
45.65 171.87
Предыдущее закрытие
168.77
Open
168.51
Bid
170.90
Ask
171.20
Low
167.15
High
171.87
Объем
5.672 K
Дневное изменение
1.26%
Месячное изменение
33.65%
6-месячное изменение
175.78%
Годовое изменение
166.49%
17 сентября, среда
12:30
USD
Объём строительства новых домов
Акт.
Прог.
1.322 млн
Пред.
1.428 млн
12:30
USD
Разрешения на строительство
Акт.
Прог.
1.394 млн
Пред.
1.354 млн
12:30
USD
Объём строительства новых домов м/м
Акт.
Прог.
-6.4%
Пред.
5.2%
14:30
USD
Изменение запасов сырой нефти от EIA
Акт.
Прог.
-1.708 млн
Пред.
3.939 млн
14:30
USD
Изменение запасов сырой нефти в Кушинге от EIA
Акт.
Прог.
0.154 млн
Пред.
-0.365 млн
18:00
USD
Заявление FOMC
Акт.
Прог.
Пред.
18:00
USD
Публикация экономических прогнозов FOMC
Акт.
Прог.
Пред.
18:00
USD
Решение ФРС по процентной ставке
Акт.
Прог.
Пред.
4.50%
18:30
USD
Пресс-конференция FOMC
Акт.
Прог.
Пред.