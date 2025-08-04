Divisas / AEP
AEP: American Electric Power Company Inc
107.52 USD 0.68 (0.64%)
Sector: Servicios Básica: US Dollar Divisa de beneficio: US Dollar
El tipo de cambio de AEP de hoy ha cambiado un 0.64%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 107.11, mientras que el máximo ha alcanzado 107.93.
Siga la dinámica de la pareja de divisas American Electric Power Company Inc. El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de %AssetName% en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.
Rango diario
107.11 107.93
Rango anual
89.91 115.08
- Cierres anteriores
- 106.84
- Open
- 107.53
- Bid
- 107.52
- Ask
- 107.82
- Low
- 107.11
- High
- 107.93
- Volumen
- 4.832 K
- Cambio diario
- 0.64%
- Cambio mensual
- -3.13%
- Cambio a 6 meses
- -1.17%
- Cambio anual
- 5.27%
