AEP: American Electric Power Company Inc

107.06 USD 0.62 (0.58%)
Secteur: Utilitaires Base: US Dollar Devise de profit: US Dollar

Le taux de change de AEP a changé de 0.58% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 105.76 et à un maximum de 107.63.

Suivez la dynamique American Electric Power Company Inc. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.

Range quotidien
105.76 107.63
Range Annuel
89.91 115.08
Clôture Précédente
106.44
Ouverture
106.50
Bid
107.06
Ask
107.36
Plus Bas
105.76
Plus Haut
107.63
Volume
7.666 K
Changement quotidien
0.58%
Changement Mensuel
-3.54%
Changement à 6 Mois
-1.59%
Changement Annuel
4.82%
