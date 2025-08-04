FiyatlarBölümler
AEP: American Electric Power Company Inc

107.06 USD 0.62 (0.58%)
Sektör: Kamu hizmetleri Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar

AEP fiyatı bugün 0.58% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 105.76 ve Yüksek fiyatı olarak 107.63 aralığında işlem gördü.

American Electric Power Company Inc hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.

Günlük aralık
105.76 107.63
Yıllık aralık
89.91 115.08
Önceki kapanış
106.44
Açılış
106.50
Satış
107.06
Alış
107.36
Düşük
105.76
Yüksek
107.63
Hacim
7.666 K
Günlük değişim
0.58%
Aylık değişim
-3.54%
6 aylık değişim
-1.59%
Yıllık değişim
4.82%
21 Eylül, Pazar