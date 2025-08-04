Dövizler / AEP
AEP: American Electric Power Company Inc
107.06 USD 0.62 (0.58%)
Sektör: Kamu hizmetleri Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar
AEP fiyatı bugün 0.58% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 105.76 ve Yüksek fiyatı olarak 107.63 aralığında işlem gördü.
American Electric Power Company Inc hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.
AEP haberleri
Günlük aralık
105.76 107.63
Yıllık aralık
89.91 115.08
- Önceki kapanış
- 106.44
- Açılış
- 106.50
- Satış
- 107.06
- Alış
- 107.36
- Düşük
- 105.76
- Yüksek
- 107.63
- Hacim
- 7.666 K
- Günlük değişim
- 0.58%
- Aylık değişim
- -3.54%
- 6 aylık değişim
- -1.59%
- Yıllık değişim
- 4.82%
21 Eylül, Pazar