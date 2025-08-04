Валюты / AEP
AEP: American Electric Power Company Inc
106.84 USD 2.26 (2.07%)
Сектор: Коммунальные услуги Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс AEP за сегодня изменился на -2.07%. При этом минимальная цена на торгах достигала 106.69, а максимальная — 109.14.
Следите за динамикой American Electric Power Company Inc. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
Новости AEP
Дневной диапазон
106.69 109.14
Годовой диапазон
89.91 115.08
- Предыдущее закрытие
- 109.10
- Open
- 108.82
- Bid
- 106.84
- Ask
- 107.14
- Low
- 106.69
- High
- 109.14
- Объем
- 6.225 K
- Дневное изменение
- -2.07%
- Месячное изменение
- -3.74%
- 6-месячное изменение
- -1.79%
- Годовое изменение
- 4.60%
