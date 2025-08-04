通貨 / AEP
AEP: American Electric Power Company Inc
106.44 USD 1.08 (1.00%)
セクター: ユーティリティ ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar
AEPの今日の為替レートは、-1.00%変化しました。日中、通貨は1あたり106.30の安値と107.33の高値で取引されました。
American Electric Power Company Incダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
1日のレンジ
106.30 107.33
1年のレンジ
89.91 115.08
- 以前の終値
- 107.52
- 始値
- 106.99
- 買値
- 106.44
- 買値
- 106.74
- 安値
- 106.30
- 高値
- 107.33
- 出来高
- 4.810 K
- 1日の変化
- -1.00%
- 1ヶ月の変化
- -4.10%
- 6ヶ月の変化
- -2.16%
- 1年の変化
- 4.21%
18 9月, 木曜日
12:30
USD
- 実際
- 23.2
- 期待
- 3.7
- 前
- -0.3
12:30
USD
- 実際
- 5.6
- 期待
- 7.6
- 前
- 5.9
12:30
USD
- 実際
- 231 K
- 期待
- 282 K
- 前
- 264 K
12:30
USD
- 実際
- 1.920 M
- 期待
- 1.935 M
- 前
- 1.927 M
14:00
USD
- 実際
- -0.5%
- 期待
- -0.2%
- 前
- -0.1%
17:00
USD
- 実際
- 1.734%
- 期待
- 前
- 1.985%
20:00
USD
- 実際
- $49.2 B
- 期待
- $123.1 B
- 前
- $151.0 B