AEP: American Electric Power Company Inc
106.44 USD 1.08 (1.00%)
Sektor: Versorgungsunternehmen Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von AEP hat sich für heute um -1.00% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 106.30 bis zu einem Hoch von 107.33 gehandelt.
Verfolgen Sie die American Electric Power Company Inc-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
Tagesspanne
106.30 107.33
Jahresspanne
89.91 115.08
- Vorheriger Schlusskurs
- 107.52
- Eröffnung
- 106.99
- Bid
- 106.44
- Ask
- 106.74
- Tief
- 106.30
- Hoch
- 107.33
- Volumen
- 4.810 K
- Tagesänderung
- -1.00%
- Monatsänderung
- -4.10%
- 6-Monatsänderung
- -2.16%
- Jahresänderung
- 4.21%
