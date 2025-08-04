Moedas / AEP
AEP: American Electric Power Company Inc
107.52 USD 0.68 (0.64%)
Setor: Serviços públicos Base: US Dollar Moeda de lucro: US Dollar
A taxa do AEP para hoje mudou para 0.64%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 107.11 e o mais alto foi 107.93.
Veja a dinâmica do par de moedas American Electric Power Company Inc. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.
AEP Notícias
Faixa diária
107.11 107.93
Faixa anual
89.91 115.08
- Fechamento anterior
- 106.84
- Open
- 107.51
- Bid
- 107.52
- Ask
- 107.82
- Low
- 107.11
- High
- 107.93
- Volume
- 5.385 K
- Mudança diária
- 0.64%
- Mudança mensal
- -3.13%
- Mudança de 6 meses
- -1.17%
- Mudança anual
- 5.27%
