Time Range AD
- Indicadores
- Thamsanqa Blessed Masina
- Versión: 1.3
- Activaciones: 5
Este indicador está diseñado para capturar y visualizar la acción del precio durante una ventana de tiempo diaria específica (por ejemplo, de 9:00 PM a 3:00 AM). Es especialmente útil para los operadores que buscan identificar el "equilibrio inicial" o los "rangos de sesión".
Funciones básicas
-
Aislamiento de rangos temporales: Identifica automáticamente las horas de inicio y fin especificadas a lo largo de varios días y las marca con Líneas Verticales.
-
Cálculo del nivel de precios: Dentro de cada rango temporal identificado, el indicador calcula el Precio Máximo, el Precio Mínimo y el Punto Medio exacto.
-
Niveles persistentes: Estos niveles Máximo, Mínimo y Medio se proyectan hacia adelante como Líneas Horizontales, permitiéndole ver cómo reacciona el precio actual a los rangos históricos de la sesión.
Características visuales clave
-
Etiquetado inteligente: Las etiquetas se colocan en el borde derecho del gráfico. Si varios niveles de diferentes días están al mismo precio, el indicador los apila verticalmente para que sigan siendo legibles en lugar de superponerse.
-
Información interactiva: Al pasar el ratón por encima de cualquier línea horizontal, el indicador muestra un cuadro detallado en la esquina superior izquierda del gráfico.
-
Formato: DD.MM.AAAA Día, Nivel (por ejemplo, 18.01.2026 Sol, Medio ).
-
La más reciente primero: Si las líneas se solapan, muestra la fecha más reciente al principio de la lista.
-
-
Personalización: Puede activar/desactivar las etiquetas, cambiar los colores, ajustar la distancia de "proximidad" para el apilamiento, y activar o desactivar la función hover a través de la configuración de entrada.
Aquí está el enlace al vídeo de cómo funciona: https://youtu.be/UdG4jFUESrY
Por favor, dénos una calificación y comentarios para que podamos mejorar.