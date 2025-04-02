Time Range AD

Este indicador está diseñado para capturar y visualizar la acción del precio durante una ventana de tiempo diaria específica (por ejemplo, de 9:00 PM a 3:00 AM). Es especialmente útil para los operadores que buscan identificar el "equilibrio inicial" o los "rangos de sesión".

Funciones básicas

  • Aislamiento de rangos temporales: Identifica automáticamente las horas de inicio y fin especificadas a lo largo de varios días y las marca con Líneas Verticales.

  • Cálculo del nivel de precios: Dentro de cada rango temporal identificado, el indicador calcula el Precio Máximo, el Precio Mínimo y el Punto Medio exacto.

  • Niveles persistentes: Estos niveles Máximo, Mínimo y Medio se proyectan hacia adelante como Líneas Horizontales, permitiéndole ver cómo reacciona el precio actual a los rangos históricos de la sesión.

Características visuales clave

  • Etiquetado inteligente: Las etiquetas se colocan en el borde derecho del gráfico. Si varios niveles de diferentes días están al mismo precio, el indicador los apila verticalmente para que sigan siendo legibles en lugar de superponerse.

  • Información interactiva: Al pasar el ratón por encima de cualquier línea horizontal, el indicador muestra un cuadro detallado en la esquina superior izquierda del gráfico.

    • Formato: DD.MM.AAAA Día, Nivel (por ejemplo, 18.01.2026 Sol, Medio ).

    • La más reciente primero: Si las líneas se solapan, muestra la fecha más reciente al principio de la lista.

  • Personalización: Puede activar/desactivar las etiquetas, cambiar los colores, ajustar la distancia de "proximidad" para el apilamiento, y activar o desactivar la función hover a través de la configuración de entrada.

    Aquí está el enlace al vídeo de cómo funciona: https://youtu.be/UdG4jFUESrY

    Por favor, dénos una calificación y comentarios para que podamos mejorar.


Productos recomendados
Volume Orderflow Profile MT5
Suvashish Halder
Indicadores
Presentamos Volume Orderflow Profile , una herramienta versátil diseñada para ayudar a los operadores a visualizar y comprender la dinámica de la presión de compra y venta dentro de un periodo de referencia específico. ¡Perfecto para aquellos que buscan obtener una visión más profunda del comportamiento del mercado basado en el volumen! Versión MT4 - https://www.mql5.com/en/market/product/122656/ El indicador recopila datos sobre los precios máximos y mínimos, junto con los volúmenes de compra y
White Weis Volume Ticks
Ricardo Almeida Branco
5 (4)
Indicadores
Volumen Weis Blanco Este indicador muestra la suma del volumen en cada onda, alcista o bajista, tal como fue idealizado por David Weis , pero trae un agregado importante , que es la marcación de la barra con mayor volumen de la onda (Barra Blanca)! En la codificación del indicador, se buscó optimizar el código para que requiera el mínimo procesamiento durante su uso y no sobrecargue el mt5. El indicador puede ser utilizado para el análisis y estudio pre-trading, donde el trader analiza posibl
Relative Volume RVOL
Alberto Gauer Borrego
4.67 (3)
Indicadores
El Volumen Relativo o RVOL es un indicador que promedia el volumen de X cantidad de días, facilitando la comparación de los volúmenes de las sesiones. El histograma sólo tiene 3 colores: Verde - Volumen por encima de la media Amarillo - Volumen medio Rojo - Volumen por debajo de la media La configuración por defecto es de 20 días, lo que corresponde más o menos a un mes de negociación. En esta versión es posible elegir entre volúmenes de tick y reales (si utiliza un broker que ofrezca con
FREE
Institution Grade Manual Trade Management
Ithban P S
Utilidades
Motor híbrido de negociación asistida. Trading manual. Disciplina mecánica. Hybrid Assisted Trading Engine es un sistema de gestión de operaciones manual de nivel institucional diseñado para proteger a los operadores de errores emocionales, sin quitarles el control. Usted decide cuándo entrar . El motor decide cómo se gestiona la operación . Qué hace Este sistema supervisa continuamente sus operaciones manuales y aplica reglas de gestión de operaciones de nivel profesional en tiempo real: Lóg
VWAP Indicator
LUC JACOBUS A VERHEECKE
4.2 (25)
Indicadores
Precio medio ponderado por volumen (VWAP) El precio medio ponderado por volumen (VWAP) es una referencia de negociación utilizada por los operadores que proporciona el precio medio al que se ha negociado un valor a lo largo del día, basándose tanto en el volumen como en el precio. Es importante porque proporciona a los operadores una visión tanto de la tendencia como del valor de un valor. Este indicador VWAP V2 es gratuito y es la versión manual del indicador Easy VWAP ampliado (30 euros), en e
FREE
Automatic Vwap Midas
Ricardo Almeida Branco
5 (1)
Indicadores
El Indicador 3 Vwap Automático (Midas) puede ser utilizado por los estudiosos del Precio y el Volumen para trazar el movimiento de los impulsores del mercado. Traza automáticamente 3 Vwaps, dos de los cuales son dinámicos y se actualizarán a lo largo del día si surgen nuevos máximos o nuevos mínimos. El tercer Vwap es diario y puede ayudar si la tendencia es alcista o bajista. Además, se insertó un indicador auxiliar que traza (también dinámico) puntos de interés con precios OHLC (Apertura, Máxi
Weis Waves Volumes
HENRIQUE ARAUJO
Indicadores
Weis Waves es un indicador técnico desarrollado por David Weis, inspirado en los principios de Richard Wyckoff. A diferencia del volumen tradicional, que se muestra barra por barra, Weis Waves acumula el volumen en “olas” alcistas o bajistas, reiniciando el conteo cada vez que el precio cambia de dirección. Este método permite al trader ver con claridad la fuerza real del movimiento del mercado, ya que cada ola refleja la intensidad del volumen que sostiene la secuencia de velas. Característi
FREE
MT5PythonIndicatorExporter
Joao Paulo Euko
Utilidades
Hola a ti, ¡necesito tu ayuda! Sé mi mecenas, ¡hagámoslo posible! https://www.patreon.com/joaopeuko https://github.com/Joaopeuko/Mql5-Python-Integration Canal: Versión en inglés - Versão Inglês: https://www.mql5.com/en/channels/Mql5_Python_Integration_EN Versión en portugués - Versão Português : https://www.mql5.com/en/channels/Mql5_Python_Integration_PT Versión gratuita con 5 indicadores: https://www.mql5.com/en/market/product/57574 Esta versión tiene 38 indicadores, 5 de la versión g
FREE
CalendarFilter
Kiyoshi Mizu Miyabi Nori
Indicadores
¿Tiene problemas con demasiados eventos en el calendario económico? Redúzcalo al número mínimo que necesite. Puede filtrar por código de país importancia cualquier palabra clave y puedes recibir alertas antes de la hora fijada del evento. ++++++++++++++ Si el código de país está en blanco, muestre el código disponible en la pestaña de experto. Es necesario desactivar la configuración de actualización automática del calendario en MT5. Cualquier archivo de sonido de formato .wav en el directorio S
FREE
Trade Manager oneclick control
Pankaj Kushwaha
Asesores Expertos
️ Trade Manager oneclick ( Reverse Trade, Partial Close, Breakeven, Close All Running Trade ) control - Smart Manual Trade Control for MT5 El control Trade Manager oneclick es una utilidad de gestión de operaciones potente pero ligera, creada para operadores manuales que desean un control preciso sobre sus posiciones abiertas, directamente desde el gráfico de MT5. Este EA no abre o cierra operaciones automáticamente basándose en ninguna estrategia. Simplemente proporciona herramientas de gest
FREE
Auto Zig HTF Vwap Midas
Ricardo Almeida Branco
5 (1)
Indicadores
La mejor codificación Vwap Midas para Metatrader 5 la puedes encontrar en White Trader indicators. El indicador ha sido optimizado para no recalcular (mejorando el rendimiento) y tiene varios ajustes visuales para que lo adaptes a tu manera. PRUÉBALO GRATIS haciendo clic en el botón de demostración gratuita Dónde y por qué utilizarlo Vwap Midas (y Auto Zig Vwap Midas) se puede utilizar en una variedad de índices, divisas, forex, criptodivisas, acciones, índices y materias primas. Muchos oper
Accumulated Aggression
Edson Cavalca Junior
Indicadores
El indicador mide el saldo acumulado de agresiones. La fórmula es la siguiente: Accumulated   = Previous Candle Accumulated + Purchase Volume - Sales Volume. Know our products    *** ¿Te ha gustado el producto? Entonces, ayúdanos haciendo reseñas en la pestaña " Reseñas ". El indicador envía información a su correo electrónico o teléfono móvil cuando el saldo acumulado cambia de dirección. Ejemplo : Vendedor acumulado se convierte en comprador. Nota : Se recomienda utilizar la configuración
Volume Weighted ATR MT5 Indicator by PipTick
Michal Jurnik
4 (2)
Indicadores
El indicador ATR ponderado por volumen es una herramienta útil para medir la actividad del mercado. Se basa en la idea del ATR ponderado por volumen. La combinación de estos dos elementos ayuda a identificar posibles puntos de inflexión u oportunidades de ruptura. El indicador para la clasificación de la actividad del mercado utiliza la media móvil y sus múltiplos. En consecuencia, donde se encuentra la barra VWATR (en relación con la media móvil), se etiqueta como ultrabaja, baja, media, alta,
FREE
Fixed Volume Profile
Carlos Pascual Perez Maturano
Indicadores
Este indicador, titulado "Fixed Volume Profile.mq5", es una herramienta personalizada para MetaTrader 5 (MQL5) diseñada para calcular y visualizar un perfil de volumen (Volume Profile) en un rango fijo de tiempo definido por el usuario. El perfil de volumen muestra la distribución del volumen negociado en diferentes niveles de precio durante un período específico, ayudando a identificar zonas de alta actividad (como el Punto de Control o POC) y áreas de soporte/resistencia basadas en el volumen.
Value Chart Candlesticks
Flavio Javier Jarabeck
4.69 (13)
Indicadores
La idea de un indicador Value Chart se presentó en un libro muy bueno que leí allá por 2020 , "Dynamic Trading Indicators: Winning with Value Charts and Price Action Profile ", de los autores Mark Helweg y David Stendahl. La idea es simple y el resultado es pura genialidad: Presentar el análisis de precios de velas de una manera sin tendencia. CÓMO LEER ESTE INDICADOR Busque los niveles de sobrecompra y sobreventa. Por supuesto, tendrá que probar los ajustes mucho para encontrar el "correcto" p
FREE
Easy VWAP
Luca Spinello
Indicadores
El indicador VWAP, la forma abreviada de Volume Weighted Average Price, es similar a una media móvil pero tiene en cuenta el volumen de ticks de las velas. El indicador calcula la media móvil multiplicando el precio de cada vela por el volumen de ticks en la vela. Dicho cálculo pondera con mayor significación el precio donde se realizaron más transacciones. Características: Estilo visual personalizable Periodo personalizable Facilidad de uso
FREE
Price Alerts Advanced Price Target Notifications
Elsayed Mohamed Kamal Elsayed Abdelwadod
Indicadores
Alertas de precios - Notificaciones avanzadas de objetivos de precios No vuelva a perderse ningún nivel de precios importante. Price Alert Pro permite a los operadores: - Establecer un número ilimitado de alertas de precios objetivo - Recibir notificaciones instantáneas de escritorio y móvil - Seguir visualmente el progreso hacia cada objetivo - Personalizar los sonidos y frecuencias de las alertas - Gestionar todas las alertas desde un panel intuitivo Perfecto para: - Operadores de ruptura
VWAP Personnal Custom
Vincent Jose Proenca
Indicadores
VWAP_PC_MQL5 — indicador casero tipo VWAP que muestra el precio promedio ponderado por volumen en tiempo real en MT5. TF: Funciona en todos los marcos temporales. Par: Compatible con Forex, índices, materias primas y acciones. Ajustes: Applied Price – tipo de precio usado en el cálculo Line Color / Width / Style – personalización visual Session Reset – reinicio diario o modo continuo Funcionamiento (principio del VWAP): VWAP = (Suma de Precio × Volumen) / (Suma de Volumen) Muestra el precio p
FREE
Simple Weis Wave
Jean Jacques Huve Ribeiro
3.67 (3)
Indicadores
Una de las mejores herramientas para analizar el volumen, Weis Wave fue idelizado por David Weis, para facilitar la lectura del flujo direccional. Para os discípulos do método VSA é uma evolução das práticas criadas por Richard Wycoff, facilitando uma leitura predictiva do mercado, procurando sempre uma acumulação e distribuição dos contratos negociados. Volumen acumulado de la onda Rango de onda ( eliminado) Volumen medio de la onda Ref "Tim Ord lectures" ( eliminado)
FREE
Boom 600 precision spike detctor
David Chokumanyara
Indicadores
Detector de Picos de Precisión Boom 600 El detector de picos de precisión Boom 600 es la herramienta definitiva para operar en el mercado Boom 600 con precisión y confianza. Equipado con funciones avanzadas, este indicador le ayuda a identificar posibles oportunidades de compra y retrocesos, lo que lo convierte en una herramienta esencial para los operadores que desean capturar picos con el mínimo esfuerzo. Características principales: Señales sin repintado: Señales precisas, sin repintado, en l
TimeFrameLow milliseconds
Israel Goncalves Moraes De Souza
Indicadores
El indicador muestra el precio o el volumen en milisegundos, ideal para identificar las almohadillas de entrada por presión de precio o volumen y escalado rápido. Características Periodo de tiempo de WPR en milisegundos Oscilador de presión de aire Tela personalizable El indicador puede indicar movimientos de entrada, como: Cruzamiento de línea 0.0 Identificación de almohadillas de onda La velocidad de ejecución del gráfico dependerá de su hardware, cuanto menor sea el número de milisegundos, m
FREE
Buy and Sell Power
Marco Engstermann
4.6 (5)
Indicadores
Sencillo indicador que muestra el volumen de compra y venta en porcentaje. El indicador Potencia de Compra y Venta para MetaTrader 5 calcula y muestra los porcentajes estimados de volumen de compra/venta durante un periodo definido por el usuario (por defecto: 14 barras) utilizando datos de volumen de ticks. Superpone etiquetas de texto en el gráfico mostrando Buy % (con "Up" si >51%), Sell % (con "Dn" si >51%), y una señal de tendencia basada en umbrales: Neutral (<55%), Tendencia: Compra/Venta
FREE
BoletaMiniPanel
PATRICK ANTONIO MORELO A.
5 (4)
Utilidades
Panel simple con Stop loss (Pérdida), Stop gain (Ganancia) , Trailing stop (TS) y Breakeven (BE-P). Lote es el número de contratos a negociar. Ganancia es el número, en puntos, en que se posicionará el stop gain. Si no quieres poner stop gain, pon 0 (cero) y cuando abras la orden no tendrá este stop. Loss es el número, en puntos, que se colocará el stop loss. Si no quieres poner stop loss, pon 0 (cero) y cuando abras la orden no tendrá ese stop. TS es el número, en puntos, a partir del cual
FREE
SynaptixQuant Dominance Matrix
Devie Arevalo Montemayor
5 (1)
Indicadores
Matriz de dominancia de SynaptixQuant: Extracción del estado del mercado de nivel institucional Diseñada para operadores que necesitan una visión basada en datos del comportamiento del mercado más allá de los indicadores superficiales. La matriz de dominancia de Synaptix Quant (SQ) no es una visualización convencional de la fortaleza de las divisas. Detrás de su interfaz intencionadamente simplificada se esconde una sofisticada arquitectura analítica diseñada para cuantificar las condiciones de
Smart FVG Stats
- Md Rashidul Hasan
Indicadores
El Smart FVG Statistics Indicator es una potente herramienta de MetaTrader 5 diseñada para identificar, seguir y analizar automáticamente los Fair Value Gaps (FVGs) en sus gráficos. ¿Le gusta? ¿Odiarlo? ¡Házmelo saber en un comentario! Las solicitudes de características e ideas para nuevas herramientas son muy apreciadas :) Pruebe "The AUDCAD Trader ": https://www.mql5.com/en/market/product/151841 Características principales Detección avanzada de brechas en el valor razonable Identificación a
FREE
Buy Sell Visual MTF V2 for MT5
Naththapach Thanakulchayanan
Indicadores
Este indicador MT5, Bull Bear Visual MTF V2, resumir el gráfico de color de la fuerza y los porcentajes de poder tanto para Bull y Bear en la etapa actual emoción del mercado que le mostrará en múltiples marcos de tiempo (21) y la suma de la fuerza total de Bull y Bear poder que es una información importante para los comerciantes sobre todo se puede ver todo el poder de Bull y Bear en gráfico visualizado fácilmente, espero que sea una herramienta útil para usted para tomar una buena decisión en
Market Hours Pro
Musa Terrance Khosa
Indicadores
Market Hours Pro muestra las sesiones bursátiles de Tokio, Londres y Nueva York directamente en tu gráfico MT5, incluyendo los periodos de solapamiento programados. Está diseñado para darle una visión clara de la sincronización del mercado mundial para que pueda planificar las operaciones, detectar los períodos de alta actividad, y alinear las estrategias con las horas estándar de Forex. Cómo funciona Muestra los horarios de las sesiones programadas visualmente en su gráfico. Destaca los solapa
FREE
Terminal X
Oleksandr Trofymenko
5 (1)
Indicadores
Indicador para visualizar los resultados de las operaciones en el gráfico Este indicador está diseñado para visualizar los resultados de las operaciones directamente en el gráfico, lo que facilita a los operadores el análisis de su estrategia y el rendimiento de las operaciones. Muestra automáticamente todas las órdenes abiertas, cerradas y pendientes, junto con información adicional para facilitar el análisis. Características: Visualización de operaciones : Muestra todos los puntos de entrada y
FREE
Future Function RX322
Pavle Grkovic
Indicadores
Acerca del indicador > El indicador es una función basada en un valor (precios abiertos/altos hasta ahora) y luego es una representación matemática de toda la función que es totalmente independiente de cualquier otro valor. Por lo tanto, si te preguntas si el futuro será como está en el gráfico... Te puedo decir - ya que era la misma que la función de negociación hasta el momento "ahora" ... En conclusión, el punto del indicador es tratar de mostrar el futuro de la función de negociación en la
QuantumAlert RSI Navigator MT5
Abhimanyu Hans
Indicadores
QuantumAlert RSI Navigator es un indicador gratuito disponible para las plataformas MT4/MT5, su trabajo consiste en proporcionar "alertas" cuando el mercado está dentro de las regiones de "sobrecompra y sobreventa" en forma de señales de "compra o venta". Este indicador viene con muchas opciones de personalización mencionadas en la sección de parámetros a continuación, el usuario puede personalizar estos parámetros según sea necesario. Únase a nuestro grupo MQL5 , donde compartimos noticias y ac
FREE
Los compradores de este producto también adquieren
Smart Trend Trading System MT5
Issam Kassas
4.68 (59)
Indicadores
Si compras este indicador, recibirás mi Gestor de Operaciones Profesional + EA  GRATIS. Primero que todo, vale la pena enfatizar que este Sistema de Trading es un Indicador No Repintado, No Redibujado y No Retrasado, lo que lo hace ideal tanto para el trading manual como para el automatizado. Curso en línea, manual y descarga de ajustes preestablecidos. El "Sistema de Trading Inteligente MT5" es una solución completa de trading diseñada para traders nuevos y experimentados. Combina más de 10 in
Divergence Bomber
Ihor Otkydach
4.9 (80)
Indicadores
Cada comprador de este indicador recibe adicionalmente y de forma gratuita: La utilidad exclusiva "Bomber Utility", que acompaña automáticamente cada operación, establece niveles de Stop Loss y Take Profit, y cierra operaciones según las reglas de la estrategia; Archivos de configuración (set files) para ajustar el indicador en diferentes activos; Archivos de configuración para el "Bomber Utility" en los modos: "Riesgo Mínimo", "Riesgo Balanceado" y "Estrategia de Espera"; Un manual en video pas
Atomic Analyst MT5
Issam Kassas
4.19 (27)
Indicadores
En primer lugar, vale la pena enfatizar que este Indicador de Trading no repinta, no redibuja y no se retrasa, lo que lo hace ideal tanto para el trading manual como para el automatizado. Manual del usuario: configuraciones, entradas y estrategia. El Analista Atómico es un Indicador de Acción del Precio PA que utiliza la fuerza y el impulso del precio para encontrar una mejor ventaja en el mercado. Equipado con filtros avanzados que ayudan a eliminar ruidos y señales falsas, y aumentan el poten
FX Power MT5 NG
Daniel Stein
5 (29)
Indicadores
FX Power: Analiza la Fuerza de las Divisas para Decisiones de Trading Más Inteligentes Descripción General FX Power es tu herramienta esencial para comprender la fuerza real de las principales divisas y el oro en cualquier condición de mercado. Al identificar divisas fuertes para comprar y débiles para vender, FX Power simplifica las decisiones de trading y descubre oportunidades de alta probabilidad. Ya sea que quieras seguir las tendencias o anticipar reversiones utilizando valores extremos
Azimuth Pro
Ottaviano De Cicco
5 (1)
Indicadores
PROMOCIÓN DE LANZAMIENTO El precio de Azimuth Pro está establecido inicialmente en 299$ para los primeros 100 compradores. El precio final será de 499$ . LA DIFERENCIA ENTRE LAS ENTRADAS RETAIL E INSTITUCIONALES NO ES EL INDICADOR — ES LA UBICACIÓN. La mayoría de los traders entran en niveles de precio arbitrarios, persiguiendo el momentum o reaccionando a señales retrasadas. Las instituciones esperan a que el precio alcance niveles estructurados donde la oferta y demanda realmente cambian.
Quantum Trend Sniper
Bogdan Ion Puscasu
4.74 (53)
Indicadores
Introduciendo       Indicador Quantum Trend Sniper   , el innovador indicador MQL5 que está transformando la forma en que identificas y negocias los cambios de tendencia. Desarrollado por un equipo de comerciantes experimentados con experiencia comercial de más de 13 años,       Indicador de francotirador de tendencia cuántica       está diseñado para impulsar su viaje comercial a nuevas alturas con su forma innovadora de identificar cambios de tendencia con una precisión extremadamente alta. *
Super Signal Skyblade Edition
Shengzu Zhong
5 (5)
Indicadores
Super Signal – Skyblade Edition Sistema profesional de señales de tendencia sin repintado / sin retraso con una tasa de éxito excepcional | Para MT4 / MT5 Funciona mejor en marcos de tiempo bajos, como 1 minuto, 5 minutos y 15 minutos. Características principales: Super Signal – Skyblade Edition es un sistema de señales inteligente diseñado específicamente para el trading de tendencias. Utiliza un mecanismo de filtrado de múltiples capas para detectar únicamente movimientos direccionales fuert
PZ Swing Trading MT5
PZ TRADING SLU
5 (5)
Indicadores
Swing Trading es el primer indicador diseñado para detectar oscilaciones en la dirección de la tendencia y posibles oscilaciones de reversión. Utiliza el enfoque de intercambio de línea de base, ampliamente descrito en la literatura comercial. El indicador estudia varios vectores de precios y tiempos para rastrear la dirección de la tendencia agregada y detecta situaciones en las que el mercado está sobrevendido o sobrecomprado y listo para corregir. [ Guía de instalación | Guía de actualización
Divergence In Chaos Environment
Arief
Indicadores
Obtén el AUX GRATUITO y soporte EA Descarga directa — Haz clic aquí [ D.I.C.E ] El DICE Indicator Divergence in Chaos Environment es una herramienta MT5 especializada creada para traders que aplican la Teoría de las Ondas de Elliott dentro del marco de las técnicas de Trading Chaos. Identifica divergencias ocultas y regulares en la acción del precio, sincronizadas con el entorno de mercado caótico descrito por Bill Williams. Características clave Divergencia alineada con Ondas de Elliott: detec
ARICoins
Temirlan Kdyrkhan
Indicadores
ARICoin es un potente compañero de trading diseñado para generar señales de entrada de alta probabilidad con niveles TP/SL/DP dinámicos basados en la volatilidad. El seguimiento de rendimiento incorporado muestra estadísticas de ganancias/pérdidas, aciertos PP1/PP2 y tasas de éxito actualizadas en directo. Características principales: Señales de compra/venta con bandas de volatilidad adaptables Niveles TP/SL/DP en tiempo real basados en ATR Filtro MA incorporado con volatilidad ATR/StdDev opcion
Trend Forecaster
Alexey Minkov
5 (7)
Indicadores
El indicador Trend Forecaster utiliza un algoritmo exclusivo para determinar los puntos de entrada de una estrategia de ruptura. El indicador identifica grupos de precios, analiza el movimiento de los precios cerca de los niveles y proporciona una señal cuando el precio rompe un nivel. El indicador Trend Forecaster es adecuado para todos los activos financieros, incluyendo divisas (Forex), metales, acciones, índices y criptomonedas. También puede ajustar el indicador para que funcione en cualqu
ARIScalping
Temirlan Kdyrkhan
Indicadores
ARIScalp es un potente compañero de trading diseñado para generar señales de entrada de alta probabilidad con niveles TP/SL/DP dinámicos basados en la volatilidad. El seguimiento del rendimiento integrado muestra estadísticas de ganancias/pérdidas, aciertos PP1/PP2 y tasas de éxito actualizadas en tiempo real. Características principales: Señales de compra/venta con bandas de volatilidad adaptables Niveles TP/SL/DP en tiempo real basados en ATR Filtro MA incorporado con volatilidad ATR/StdDev op
Trend indicator AI mt5
Ramil Minniakhmetov
5 (13)
Indicadores
Trend Ai indicator es una gran herramienta que mejorará el análisis de mercado de un operador al combinar la identificación de tendencias con puntos de entrada procesables y alertas de reversión. Este indicador permite a los usuarios navegar por las complejidades del mercado forex con confianza y precisión Más allá de las señales primarias, el indicador Trend Ai identifica puntos de entrada secundarios que surgen durante retrocesos o retrocesos, lo que permite a los operadores capitalizar las c
Quantum TrendPulse
Bogdan Ion Puscasu
5 (20)
Indicadores
Presentamos   Quantum TrendPulse   , la herramienta de trading definitiva que combina el poder de   SuperTrend   ,   RSI   y   Stochastic   en un indicador integral para maximizar su potencial de trading. Diseñado para traders que buscan precisión y eficiencia, este indicador le ayuda a identificar tendencias del mercado, cambios de impulso y puntos de entrada y salida óptimos con confianza. Características principales: Integración con SuperTrend:   siga fácilmente la tendencia predominante del
MetaForecast M5
Vahidreza Heidar Gholami
5 (3)
Indicadores
MetaForecast predice y visualiza el futuro de cualquier mercado basándose en las armonías de los datos de precios. Aunque el mercado no siempre es predecible, si existe un patrón en el precio, MetaForecast puede predecir el futuro con la mayor precisión posible. En comparación con otros productos similares, MetaForecast puede generar resultados más precisos al analizar las tendencias del mercado. Parámetros de entrada Past size (Tamaño del pasado) Especifica el número de barras que MetaForecast
ON Trade Optuma Astro MT5
Abdullah Alrai
Indicadores
Por supuesto, aquí tienes la traducción al español: Presentamos el Indicador de Astronomía para   MT4 / MT5 : Tu Compañero Celestial Definitivo en el Trading ¿Estás listo para elevar tu experiencia de trading a alturas celestiales? No busques más allá de nuestro revolucionario Indicador de Astronomía para MT4. Esta innovadora herramienta trasciende los indicadores de trading tradicionales, aprovechando el poder de algoritmos complejos para proporcionarte una visión astronómica sin igual y cálcul
Gold Sniper Scalper Pro
Ich Khiem Nguyen
3.5 (8)
Indicadores
Gold Sniper Scalper Pro es un indicator profesional para MetaTrader 5, diseñado para ayudar a traders a identificar puntos de entrada y gestionar el riesgo de manera eficaz. El indicator proporciona un conjunto completo de herramientas de análisis que incluye sistema de detección de señales, gestión automática de Entry/SL/TP, análisis de volumen y estadísticas de rendimiento en tiempo real. Guía de usuario para entender el sistema   |   Guía de usuario para otros idiomas CARACTERÍSTICAS PRINC
TPSproTREND PrO MT5
Roman Podpora
4.74 (19)
Indicadores
TPSproTrend PRO identifica el momento en que el mercado realmente cambia de dirección y forma un punto de entrada al comienzo del movimiento. Se entra al mercado cuando el precio apenas empieza a moverse, y no después de que el movimiento ya se haya producido.   Indicador       No redibuja señales y muestra automáticamente puntos de entrada, Stop Loss y Take Profit, lo que hace que el trading sea claro, visual y estructurado. INSTRUCCIONES RUS   -   VERSIÓN MT4 Principales ventajas Señales sin
Advanced Supply Demand MT5
Bernhard Schweigert
4.5 (14)
Indicadores
¡Actualmente con 33% de descuento! ¡La mejor solución para cualquier tráder principiante o experto! Este indicador es una herramienta comercial única, de alta calidad y asequible, porque incorpora una serie de características patentadas y una nueva fórmula. Con esta actualización, podrá mostrar zonas de doble marco temporal. No solo podrá mostrar un marco temporal más alto, sino también mostrar ambos, el marco temporal del gráfico MÁS el marco temporal más alto: MOSTRANDO ZONAS ANIDADAS. A todos
PZ Harmonacci Patterns MT5
PZ TRADING SLU
3 (6)
Indicadores
Este es posiblemente el indicador de reconocimiento automático de formación de precios más completo que puede encontrar para la plataforma MetaTrader. Detecta 19 patrones diferentes, toma las proyecciones de Fibonacci tan en serio como usted, muestra la zona de reversión potencial (PRZ) y encuentra niveles adecuados de stop-loss y take-profit. [ Guía de instalación | Guía de actualización | Solución de problemas | FAQ | Todos los productos ] Detecta 19 formaciones de precios armónicos diferen
Grabber System MT5
Ihor Otkydach
4.81 (21)
Indicadores
Te presento un excelente indicador técnico: Grabber, que funciona como una estrategia de trading "todo incluido" lista para usar. En un solo código se integran potentes herramientas de análisis técnico del mercado, señales de trading (flechas), funciones de alertas y notificaciones push. Cada comprador de este indicador recibe además de forma gratuita: Grabber Utility: una herramienta para la gestión automática de órdenes abiertas Video manual paso a paso: cómo instalar, configurar y operar con
Golden Spike Premium
Kwaku Bondzie Ghartey
5 (1)
Indicadores
Indicador Golden Spikes Indicador técnico para índices sintéticos que operan en el marco temporal M1. Compatible con los índices Boom/Crash en la plataforma Deriv y con los índices Gain/Pain en la plataforma Weltrade. enviarme Un mensaje privado para recibir comercio ASISTENTE EA.. folleto guía: https: //drive.google.com/file/d/1knQJqGHZSP5eQN24ndRz2ayZVCst6XhN/view?usp=sharing También echa un vistazo a mi prima picos bot: https://www.mql5.com/en/market/product/142350 Características Utiliza S
ARIPoint
Temirlan Kdyrkhan
1 (1)
Indicadores
ARIPoint es un potente compañero de trading diseñado para generar señales de entrada de alta probabilidad con niveles TP/SL/DP dinámicos basados en la volatilidad. El seguimiento del rendimiento integrado muestra estadísticas de ganancias/pérdidas, aciertos PP1/PP2 y tasas de éxito actualizadas en tiempo real. Características principales: Señales de compra/venta con bandas de volatilidad adaptables Niveles TP/SL/DP en tiempo real basados en ATR Filtro MA incorporado con volatilidad ATR/StdDev o
Shock Pullback
Suleiman Alhawamdah
5 (1)
Indicadores
Simplemente, puedes comenzar a operar cuando el movimiento de los números blancos —conocidos como "pips"— empiece a aparecer junto a la vela actual. Los "pips" blancos indican que una operación de compra o venta está activa y se mueve en la dirección correcta, como lo indica su color blanco. Cuando el movimiento de los pips blancos se detiene y se convierte en un color verde estático, esto señala el fin del impulso actual. El color verde de los números representa la ganancia total obtenida en "
Market Structure Patterns
Samuel Manoel De Souza
4.47 (19)
Indicadores
Disponible para   MT4   y   MT5 . Únete al canal Market Structure Patterns para descargar materiales de estudio y/o información adicional. Publicaciones relacionadas: Market Structure Patterns - Introducción Consíguelo ahora con 50 % de descuento | Precio anterior $90 | Oferta válida hasta el 31 de diciembre | Una gran actualización llegará pronto y el precio original será ajustado. Market Structure Patterns   es un indicador basado en   Smart Money Concepts   que muestra   elementos SMC/ICT
Smart Price Action Concepts MT5
Issam Kassas
4 (14)
Indicadores
Ante todo, vale la pena enfatizar que esta Herramienta de Trading es un Indicador No Repintado, No Redibujado y No Retrasado, lo que la hace ideal para el trading profesional. Curso en línea, manual del usuario y demostración. El Indicador de Conceptos de Acción del Precio Inteligente es una herramienta muy potente tanto para traders nuevos como experimentados. Combina más de 20 indicadores útiles en uno solo, combinando ideas avanzadas de trading como el Análisis del Trader del Círculo Interi
Blahtech Supply Demand MT5
Blahtech Limited
4.54 (13)
Indicadores
Antes: $299 Ahora: $99 Oferta Demanda utiliza la acción previa del precio para identificar desequilibrios potenciales entre compradores y vendedores. La clave está en identificar las zonas con mejores probabilidades, no sólo las que no se han tocado. El indicador Blahtech Supply Demand ofrece una funcionalidad que antes no estaba disponible en ninguna plataforma de negociación. Este indicador 4 en 1 no sólo destaca las zonas de mayor probabilidad utilizando un motor de fuerza multicriterio, sino
Gartley Hunter Multi
Siarhei Vashchylka
5 (11)
Indicadores
Gartley Hunter Multi - Un indicador para buscar patrones armónicos simultáneamente en docenas de instrumentos de negociación y en todos los plazos posibles. Manual (Be sure to read before purchasing) | Version for MT4 Ventajas 1. Patrones: Gartley, Mariposa, Tiburón, Cangrejo. Bat, Alternate Bat, Deep Crab, Cypher 2. Búsqueda simultánea de patrones. 2. Búsqueda simultánea de patrones en docenas de instrumentos de negociación y en todos los plazos posibles 3. Búsqueda de patrones de todos los t
Berma Bands
Muhammad Elbermawi
5 (7)
Indicadores
El indicador de bandas de Berma (BB) es una herramienta valiosa para los operadores que buscan identificar y aprovechar las tendencias del mercado. Al analizar la relación entre el precio y las bandas de Berma, los operadores pueden discernir si un mercado se encuentra en una fase de tendencia o de rango. Visita el [ Blog de Berma Home ] para saber más. Las bandas de Berma se componen de tres líneas distintas: la banda de Berma superior, la banda de Berma media y la banda de Berma inferior. Esta
FootprintOrderflow
Jingfeng Luo
5 (3)
Indicadores
FOOTPRINTORDERFLOW: La guía autorizada ( Este indicador también es compatible con los proveedores económicos que no ofrecen datos DOM y datos BID/ASK，También es compatible con varias transacciones de divisas， versión DEMO，modleling debe elegir " Cada tick basado en ticks reales" ) Aviso importante: Antes de realizar un pedido, póngase en contacto conmigo primero, y le proporcionaré respuestas y servicios profesionales 1. Visión general FOOTPRINTORDERFLOW es una herramienta avanzada de análisis
Filtro:
No hay comentarios
Respuesta al comentario