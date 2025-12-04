Evergreen Pivot EA

🌟 Evergreen Pivot Trader EA

El Evergreen Pivot Trader EA es un sistema de trading limpio, inteligente y altamente adaptable construido en torno a los clásicos niveles de pivote diarios, mejorado con una moderna lógica de acción de precios.

Captura tanto:

Operaciones de reversión (falsificaciones en niveles S/R)

Operaciones de continuación de tendencia (configuraciones de ruptura y reevaluación)

Esto lo hace extremadamente flexible y adecuado para una amplia gama de condiciones de mercado.

Cómo funciona

Cada nuevo día de negociación, el EA calcula los niveles de pivote central:

P (Punto Pivote Central)

S1 / S2 (Niveles de Soporte)

R1 / R2 (Niveles de Resistencia)

A continuación, busca dos tipos de oportunidades:

1️⃣ Rechazo de Pivote (Fakeout Reversal)

El precio rompe temporalmente a través de un nivel de pivote, pero rápidamente retrocede.

El EA valida la inversión con:

Tamaño del cuerpo de la vela

Rango de barra basado en ATR

Buffer de barrido mínimo

Comportamiento de close-back estructurado

2️⃣ Break & Retest (Continuación de la tendencia)

El precio rompe un nivel de pivote limpiamente, luego vuelve a probar el nivel antes de entrar en una tendencia.

Una configuración institucional clásica, totalmente automatizada.

🔹 Puntos fuertes

✔ Muy fácil de entender

Los niveles pivote son una de las estructuras de mercado más sencillas: no requieren indicadores.

✔ Diseño de doble motor

Puede operar:

Sólo reversiones

Sólo tendencias

O ambas (recomendado)

✔ Consciente de la sesión

Permite filtrar por:

Sesión de Londres

Sesión de Nueva York

Ventanas horarias personalizadas

Filtros de entrada de calidad profesional

Filtro ATR

Filtro de tendencia (pendiente EMA)

Protección de spreads

✔ Lógica de salida clara y potente

Sistema de salida trifásico basado en R idéntico al Stop Raid EA.

✔ Notablemente robusto

Como los pivotes no cambian, el sistema evita el sobreajuste y se mantiene consistente a lo largo de muchos años.

Por qué funciona

Los niveles de pivote diarios son ampliamente utilizados por:

Bancos

Operadores intradía

Sistemas algorítmicos

Proveedores de liquidez de alta frecuencia

Esto crea una agrupación de órdenes en torno a los niveles de pivote.

Como resultado, se generan pivotes de forma natural:

Stop hunts

Rechazos

Breakouts

Repeticiones

El EA Evergreen Pivot Trader está diseñado para capturar exactamente estos comportamientos institucionales.

A quién va dirigido

Los comerciantes que desean una ventaja algorítmica simple pero potente

Las personas que prefieren gráficos limpios sin indicadores

Scalpers y traders intradía en M1-M30

Swing traders que utilizan pivotes H1 con entradas M15/M30

Cualquiera que quiera un EA de bajo mantenimiento con una estructura fuerte