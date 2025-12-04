Evergreen Pivot EA

🌟 Evergreen Pivot Trader EA

El Evergreen Pivot Trader EA es un sistema de trading limpio, inteligente y altamente adaptable construido en torno a los clásicos niveles de pivote diarios, mejorado con una moderna lógica de acción de precios.

Captura tanto:

  • Operaciones de reversión (falsificaciones en niveles S/R)

  • Operaciones de continuación de tendencia (configuraciones de ruptura y reevaluación)

Esto lo hace extremadamente flexible y adecuado para una amplia gama de condiciones de mercado.

Cómo funciona

Cada nuevo día de negociación, el EA calcula los niveles de pivote central:

  • P (Punto Pivote Central)

  • S1 / S2 (Niveles de Soporte)

  • R1 / R2 (Niveles de Resistencia)

A continuación, busca dos tipos de oportunidades:

1️⃣ Rechazo de Pivote (Fakeout Reversal)

El precio rompe temporalmente a través de un nivel de pivote, pero rápidamente retrocede.
El EA valida la inversión con:

  • Tamaño del cuerpo de la vela

  • Rango de barra basado en ATR

  • Buffer de barrido mínimo

  • Comportamiento de close-back estructurado

2️⃣ Break & Retest (Continuación de la tendencia)

El precio rompe un nivel de pivote limpiamente, luego vuelve a probar el nivel antes de entrar en una tendencia.
Una configuración institucional clásica, totalmente automatizada.

🔹 Puntos fuertes

Muy fácil de entender

Los niveles pivote son una de las estructuras de mercado más sencillas: no requieren indicadores.

Diseño de doble motor

Puede operar:

  • Sólo reversiones

  • Sólo tendencias

  • O ambas (recomendado)

Consciente de la sesión

Permite filtrar por:

  • Sesión de Londres

  • Sesión de Nueva York

  • Ventanas horarias personalizadas

Filtros de entrada de calidad profesional

Filtro ATR
Filtro de tendencia (pendiente EMA)
Protección de spreads

Lógica de salida clara y potente

Sistema de salida trifásico basado en R idéntico al Stop Raid EA.

Notablemente robusto

Como los pivotes no cambian, el sistema evita el sobreajuste y se mantiene consistente a lo largo de muchos años.

Por qué funciona

Los niveles de pivote diarios son ampliamente utilizados por:

  • Bancos

  • Operadores intradía

  • Sistemas algorítmicos

  • Proveedores de liquidez de alta frecuencia

Esto crea una agrupación de órdenes en torno a los niveles de pivote.
Como resultado, se generan pivotes de forma natural:

  • Stop hunts

  • Rechazos

  • Breakouts

  • Repeticiones

El EA Evergreen Pivot Trader está diseñado para capturar exactamente estos comportamientos institucionales.

A quién va dirigido

  • Los comerciantes que desean una ventaja algorítmica simple pero potente

  • Las personas que prefieren gráficos limpios sin indicadores

  • Scalpers y traders intradía en M1-M30

  • Swing traders que utilizan pivotes H1 con entradas M15/M30

  • Cualquiera que quiera un EA de bajo mantenimiento con una estructura fuerte

⭐ Lado a Lado: Comparaciones de fuerza
Característica Evergreen Stop Raid Evergreen Pivot Trader
Concepto básico Barridos de liquidez (caza de stops) Estructura de pivote diario
Estilo Precisión de reversión Reversión + continuación de tendencia
Adaptabilidad al mercado Muy alta Muy alta
Facilidad de uso Alta Muy alta
Complejidad de entrada Media Baja-Media
Mercados ideales Oro, divisas, índices Divisas, índices, metales
Dificultad de optimización Baja-Media Muy baja
Estabilidad Alta Muy alta
Amigable para principiantes ✔✔ ✔✔✔
Personalización Experto ✔✔✔ ✔✔

