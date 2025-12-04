Evergreen Pivot EA
- Versión: 2.2
- Actualizado: 5 diciembre 2025
🌟 Evergreen Pivot Trader EA
El Evergreen Pivot Trader EA es un sistema de trading limpio, inteligente y altamente adaptable construido en torno a los clásicos niveles de pivote diarios, mejorado con una moderna lógica de acción de precios.
Captura tanto:
-
Operaciones de reversión (falsificaciones en niveles S/R)
-
Operaciones de continuación de tendencia (configuraciones de ruptura y reevaluación)
Esto lo hace extremadamente flexible y adecuado para una amplia gama de condiciones de mercado.
Cómo funciona
Cada nuevo día de negociación, el EA calcula los niveles de pivote central:
-
P (Punto Pivote Central)
-
S1 / S2 (Niveles de Soporte)
-
R1 / R2 (Niveles de Resistencia)
A continuación, busca dos tipos de oportunidades:
1️⃣ Rechazo de Pivote (Fakeout Reversal)
El precio rompe temporalmente a través de un nivel de pivote, pero rápidamente retrocede.
El EA valida la inversión con:
-
Tamaño del cuerpo de la vela
-
Rango de barra basado en ATR
-
Buffer de barrido mínimo
-
Comportamiento de close-back estructurado
2️⃣ Break & Retest (Continuación de la tendencia)
El precio rompe un nivel de pivote limpiamente, luego vuelve a probar el nivel antes de entrar en una tendencia.
Una configuración institucional clásica, totalmente automatizada.
🔹 Puntos fuertes
✔ Muy fácil de entender
Los niveles pivote son una de las estructuras de mercado más sencillas: no requieren indicadores.
✔ Diseño de doble motor
Puede operar:
-
Sólo reversiones
-
Sólo tendencias
-
O ambas (recomendado)
✔ Consciente de la sesión
Permite filtrar por:
-
Sesión de Londres
-
Sesión de Nueva York
-
Ventanas horarias personalizadas
Filtros de entrada de calidad profesional
Filtro ATR
Filtro de tendencia (pendiente EMA)
Protección de spreads
✔ Lógica de salida clara y potente
Sistema de salida trifásico basado en R idéntico al Stop Raid EA.
✔ Notablemente robusto
Como los pivotes no cambian, el sistema evita el sobreajuste y se mantiene consistente a lo largo de muchos años.
Por qué funciona
Los niveles de pivote diarios son ampliamente utilizados por:
-
Bancos
-
Operadores intradía
-
Sistemas algorítmicos
-
Proveedores de liquidez de alta frecuencia
Esto crea una agrupación de órdenes en torno a los niveles de pivote.
Como resultado, se generan pivotes de forma natural:
-
Stop hunts
-
Rechazos
-
Breakouts
-
Repeticiones
El EA Evergreen Pivot Trader está diseñado para capturar exactamente estos comportamientos institucionales.
A quién va dirigido
-
Los comerciantes que desean una ventaja algorítmica simple pero potente
-
Las personas que prefieren gráficos limpios sin indicadores
-
Scalpers y traders intradía en M1-M30
-
Swing traders que utilizan pivotes H1 con entradas M15/M30
-
Cualquiera que quiera un EA de bajo mantenimiento con una estructura fuerte
|Característica
|Evergreen Stop Raid
|Evergreen Pivot Trader
|Concepto básico
|Barridos de liquidez (caza de stops)
|Estructura de pivote diario
|Estilo
|Precisión de reversión
|Reversión + continuación de tendencia
|Adaptabilidad al mercado
|Muy alta
|Muy alta
|Facilidad de uso
|Alta
|Muy alta
|Complejidad de entrada
|Media
|Baja-Media
|Mercados ideales
|Oro, divisas, índices
|Divisas, índices, metales
|Dificultad de optimización
|Baja-Media
|Muy baja
|Estabilidad
|Alta
|Muy alta
|Amigable para principiantes
|✔✔
|✔✔✔
|Personalización Experto
|✔✔✔
|✔✔