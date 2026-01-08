Volume Support EMA Signals

Las Señales EMA de Soporte de Volumen utilizan la Media Móvil Exponencial Ponderada Z de Volumen (VZWEMA) para identificar señales de tendencia con soporte de mercado demostrado. Esto se logra utilizando el Indicador de Media Móvil Exponencial (EMA) estándar junto con un VZWEMA. El VZWEMA es una versión modificada del indicador EMA tradicional, donde las puntuaciones z del volumen de ticks se utilizan en un esquema de ponderación que da más peso al volumen más alto y menos peso al volumen más bajo.



Puede encontrar un indicador que incluye el VZWEMA, así como la Media Móvil Simple Ponderada de Volumen Z-Map (VZWSMA) y la Media Móvil Ponderada Lineal de Volumen Z-Map (VZWLWMA) aquí: https: //www.mql5.com/en/market/product/160815?source=Site+Profile+Seller#





Existe una fuerte correlación entre el volumen de ticks y el volumen real. Esto es importante por 2 razones:

El volumen real es un indicador muy importante porque, entre otras muchas ventajas, proporciona confirmaciones sólidas de la aparición/disipación de tendencias. El volumen real no está disponible en Forex, en su lugar, uno tiene que conformarse con el volumen de ticks.







Desafortunadamente, el volumen de ticks depende en gran medida del broker. Además, a menudo no se utiliza eficazmente para definir indicadores. Prácticamente todos los indicadores que

utilizan el volumen de ticks simplemente utilizan los datos brutos del volumen de ticks tal y como se presentan, pero esta no es la forma adecuada de utilizar esta información. Un enfoque mucho más eficaz es utilizar un mapa de puntuación z

, en el que, en lugar de utilizar el volumen de ticks en bruto, se calcula la puntuación z del volumen de ticks durante un periodo de muestreo determinado y, a continuación, se utiliza esta puntuación z para calcular una ponderación

. Este método presenta al menos dos ventajas: en primer lugar, reduce la dependencia del corredor, que es un gran problema con los indicadores

ponderados por volumen.En segundo lugar, enfatiza de forma mucho más efectiva los periodos en el historial de precios en los que el volumen de ticks es inusualmente alto, independientemente del broker.



Volume Support EMA es una herramienta que ayuda a los operadores manuales a identificar puntos de alta probabilidad para entrar en operaciones con flechas de compra/venta, así como sus puntos de salida.



Las entradas por defecto se utilizan mejor en EURUSD M1, pero se anima al usuario a modificar las entradas para otros pares y marcos temporales.



Además, se proporciona un panel de control para ayudar a realizar un seguimiento del rendimiento de los indicadores.



A continuación se muestra una lista de entradas:



Volumen Ponderado Periodo MA

Z Map Sharpness

ZMap Magnification

ZMap Bias

Weight Power

ZMap Floor

MA Type

LineColor

Line Style

Line Thickness

Applied Price

Conventional MA Type

Conventional MA period

Conventional MA line color.

Período de ATR

Fuerza mínima de la tendencia en unidades de ATR.

Ganancia mínima de retroceso en unidades de ATR

Nivel de toma de ganancias en ATR

Recompensa de riesgo para calcular el stoploss.

Color de toma de ganancias de compra

Color de stop loss de compra

Color de toma de ganancias de venta

Color de stop loss de venta

Color de flecha de compra

Color de flecha de venta

Desplazamiento de flecha

Tamaño de flecha





Los parámetros no convencionales son:



Z Map Sharpness

ZMap Magnification

ZMap Bias

ZMap Weight Power

ZMap Floor





Nitidez del Mapa Z

Ampliación del Mapa Z:

Z Mapa Bias:

Map Weight Power:

Los parámetros no convencionales permiten una mayor flexibilidad en comparación con la mayoría de las medias móviles del mercado. A continuación se describen estos parámetros no convencionalesy cómo se relacionan con el mapa z del volumen.: El valor ideal es 1.0. Z Map Sharpness indica a la media móvil la rapidez con la que debe cambiar de media móvil convencional a la versión ponderada por volumenpara cualquier punto de giro dado.Relacionado con la sensibilidad de la media móvil al volumen. El valor dependerá del tipo de MA, por ejemplo, si se selecciona EMA entoncesajuste el valor a 2.0 para que la VWEMA se reduzca a EMA convencional cuando el volumen sea bajo.Esta entrada especifica el nivel que debe considerarse "volumen alto", es decir, el punto de inflexión, en el que la media móvil empieza a cambiarde la versión convencional a la versión ponderada por volumen. Una puntuación z en torno a 0,0 indicará un volumen normal, una puntuación z inferior a -1,0indicará un volumen inferior al normal, mientras que una puntuación z superior a 1,0 indicará un volumen inusualmente alto.La entrada Z Map Bias indica a la media móvilel nivel que debe superar el volumen para ser considerado alto.El valor ideal debe ser 2.0. Relacionado con la sensibilidad de la media móvil al volumen.