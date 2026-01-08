Volume Support EMA Signals
- Indicadores
- Emeka Nwankwo
- Versión: 1.0
- Activaciones: 5
Las Señales EMA de Soporte de Volumen utilizan la Media Móvil Exponencial Ponderada Z de Volumen (VZWEMA) para identificar señales de tendencia con soporte de mercado demostrado. Esto se logra utilizando el Indicador de Media Móvil Exponencial (EMA) estándar junto con un VZWEMA. El VZWEMA es una versión modificada del indicador EMA tradicional, donde las puntuaciones z del volumen de ticks se utilizan en un esquema de ponderación que da más peso al volumen más alto y menos peso al volumen más bajo.
Puede encontrar un indicador que incluye el VZWEMA, así como la Media Móvil Simple Ponderada de Volumen Z-Map (VZWSMA) y la Media Móvil Ponderada Lineal de Volumen Z-Map (VZWLWMA) aquí: https: //www.mql5.com/en/market/product/160815?source=Site+Profile+Seller#
Existe una fuerte correlación entre el volumen de ticks y el volumen real. Esto es importante por 2 razones:
- El volumen real es un indicador muy importante porque, entre otras muchas ventajas, proporciona confirmaciones sólidas de la aparición/disipación de tendencias.
- El volumen real no está disponible en Forex, en su lugar, uno tiene que conformarse con el volumen de ticks.
Desafortunadamente, el volumen de ticks depende en gran medida del broker. Además, a menudo no se utiliza eficazmente para definir indicadores. Prácticamente todos los indicadores que
utilizan el volumen de ticks simplemente utilizan los datos brutos del volumen de ticks tal y como se presentan, pero esta no es la forma adecuada de utilizar esta información. Un enfoque mucho más eficaz es utilizar un mapa de puntuación z
, en el que, en lugar de utilizar el volumen de ticks en bruto, se calcula la puntuación z del volumen de ticks durante un periodo de muestreo determinado y, a continuación, se utiliza esta puntuación z para calcular una ponderación
. Este método presenta al menos dos ventajas: en primer lugar, reduce la dependencia del corredor, que es un gran problema con los indicadores
ponderados por volumen.En segundo lugar, enfatiza de forma mucho más efectiva los periodos en el historial de precios en los que el volumen de ticks es inusualmente alto, independientemente del broker.
Volume Support EMA es una herramienta que ayuda a los operadores manuales a identificar puntos de alta probabilidad para entrar en operaciones con flechas de compra/venta, así como sus puntos de salida.
Las entradas por defecto se utilizan mejor en EURUSD M1, pero se anima al usuario a modificar las entradas para otros pares y marcos temporales.
Además, se proporciona un panel de control para ayudar a realizar un seguimiento del rendimiento de los indicadores.
A continuación se muestra una lista de entradas:
Volumen Ponderado Periodo MA
Z Map Sharpness
ZMap Magnification
ZMap Bias
Weight Power
ZMap Floor
MA Type
LineColor
Line Style
Line Thickness
Applied Price
Conventional MA Type
Conventional MA period
Conventional MA line color.
Período de ATR
Fuerza mínima de la tendencia en unidades de ATR.
Ganancia mínima de retroceso en unidades de ATR
Nivel de toma de ganancias en ATR
Recompensa de riesgo para calcular el stoploss.
Color de toma de ganancias de compra
Color de stop loss de compra
Color de toma de ganancias de venta
Color de stop loss de venta
Color de flecha de compra
Color de flecha de venta
Desplazamiento de flecha
Tamaño de flecha
Los parámetros no convencionales son:
Z Map Sharpness
ZMap Magnification
ZMap Bias
ZMap Weight Power
ZMap Floor
Los parámetros no convencionales permiten una mayor flexibilidad en comparación con la mayoría de las medias móviles del mercado. A continuación se describen estos parámetros no convencionales
y cómo se relacionan con el mapa z del volumen.
Nitidez del Mapa Z: El valor ideal es 1.0. Z Map Sharpness indica a la media móvil la rapidez con la que debe cambiar de media móvil convencional a la versión ponderada por volumen
para cualquier punto de giro dado.
Ampliación del Mapa Z: Relacionado con la sensibilidad de la media móvil al volumen. El valor dependerá del tipo de MA, por ejemplo, si se selecciona EMA entonces
ajuste el valor a 2.0 para que la VWEMA se reduzca a EMA convencional cuando el volumen sea bajo.
Z Mapa Bias: Esta entrada especifica el nivel que debe considerarse "volumen alto", es decir, el punto de inflexión, en el que la media móvil empieza a cambiar
de la versión convencional a la versión ponderada por volumen. Una puntuación z en torno a 0,0 indicará un volumen normal, una puntuación z inferior a -1,0
indicará un volumen inferior al normal, mientras que una puntuación z superior a 1,0 indicará un volumen inusualmente alto.La entrada Z Map Bias indica a la media móvil
el nivel que debe superar el volumen para ser considerado alto.
ZMap Weight Power: El valor ideal debe ser 2.0. Relacionado con la sensibilidad de la media móvil al volumen.