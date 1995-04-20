CCI Overbought

Sobrecompra - Indicador CCI suavizado con señales

Sobrecompra es un indicador profesional de sobrecompra y sobreventa basado en el CCI con suavizado EMA. El indicador ayuda a encontrar posibles puntos de inversión del mercado y a filtrar el ruido del CCI estándar.

El indicador funciona en una ventana separada y es adecuado para cualquier instrumento de negociación y marcos de tiempo.

Características principales

  • Línea CCI suavizada (suavizado EMA)

  • Niveles claros de sobrecompra y sobreventa

  • Señales de flecha de COMPRA / VENTA

  • Algoritmo sin redibujado

  • Alertas correctas sólo en una nueva barra

  • Carga mínima en el terminal

📈 Señales de trading

  • VENTA - cuando el indicador cruza el nivel superior de arriba a abajo

  • COMPRA - cuando el indicador cruza el nivel inferior de abajo hacia arriba.

Las señales se muestran con flechas y pueden ir acompañadas de:

  • notificación sonora

  • notificación push

  • alerta estándar

⚙️ Configuración

  • Periodo CCI

  • Periodo de suavizado (EMA)

  • Escala de valores

  • Niveles superior e inferior

  • Activar/desactivar alertas, sonido y notificaciones push

✅ Ventajas

  • Sin redibujado

  • Adecuado para scalping, intrade y swing trading

  • Funciona bien con estrategias de seguimiento de tendencias

  • Visualización sencilla sin sobrecargar el gráfico

Recomendaciones

Se recomienda utilizar un indicador para aumentar la precisión de las señales:

  • en la dirección de la tendencia principal

  • junto con los niveles de soporte/resistencia

  • en combinación con la acción del precio o el filtro MA


