CCI Overbought
- Indicadores
- Damir Ibragimov
- Versión: 1.50
Sobrecompra - Indicador CCI suavizado con señales
Sobrecompra es un indicador profesional de sobrecompra y sobreventa basado en el CCI con suavizado EMA. El indicador ayuda a encontrar posibles puntos de inversión del mercado y a filtrar el ruido del CCI estándar.
El indicador funciona en una ventana separada y es adecuado para cualquier instrumento de negociación y marcos de tiempo.
Características principales
-
Línea CCI suavizada (suavizado EMA)
-
Niveles claros de sobrecompra y sobreventa
-
Señales de flecha de COMPRA / VENTA
-
Algoritmo sin redibujado
-
Alertas correctas sólo en una nueva barra
-
Carga mínima en el terminal
📈 Señales de trading
-
VENTA - cuando el indicador cruza el nivel superior de arriba a abajo
-
COMPRA - cuando el indicador cruza el nivel inferior de abajo hacia arriba.
Las señales se muestran con flechas y pueden ir acompañadas de:
-
notificación sonora
-
notificación push
-
alerta estándar
⚙️ Configuración
-
Periodo CCI
-
Periodo de suavizado (EMA)
-
Escala de valores
-
Niveles superior e inferior
-
Activar/desactivar alertas, sonido y notificaciones push
✅ Ventajas
-
Sin redibujado
-
Adecuado para scalping, intrade y swing trading
-
Funciona bien con estrategias de seguimiento de tendencias
-
Visualización sencilla sin sobrecargar el gráfico
Recomendaciones
Se recomienda utilizar un indicador para aumentar la precisión de las señales:
-
en la dirección de la tendencia principal
-
junto con los niveles de soporte/resistencia
-
en combinación con la acción del precio o el filtro MA