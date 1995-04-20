CCI Overbought

Sobrecompra - Indicador CCI suavizado con señales

Sobrecompra es un indicador profesional de sobrecompra y sobreventa basado en el CCI con suavizado EMA. El indicador ayuda a encontrar posibles puntos de inversión del mercado y a filtrar el ruido del CCI estándar.

El indicador funciona en una ventana separada y es adecuado para cualquier instrumento de negociación y marcos de tiempo.

Características principales

Línea CCI suavizada (suavizado EMA)

Niveles claros de sobrecompra y sobreventa

Señales de flecha de COMPRA / VENTA

Algoritmo sin redibujado

Alertas correctas sólo en una nueva barra

Carga mínima en el terminal

📈 Señales de trading

VENTA - cuando el indicador cruza el nivel superior de arriba a abajo

COMPRA - cuando el indicador cruza el nivel inferior de abajo hacia arriba.

Las señales se muestran con flechas y pueden ir acompañadas de:

notificación sonora

notificación push

alerta estándar

⚙️ Configuración

Periodo CCI

Periodo de suavizado (EMA)

Escala de valores

Niveles superior e inferior

Activar/desactivar alertas, sonido y notificaciones push

✅ Ventajas

Sin redibujado

Adecuado para scalping, intrade y swing trading

Funciona bien con estrategias de seguimiento de tendencias

Visualización sencilla sin sobrecargar el gráfico

Recomendaciones

Se recomienda utilizar un indicador para aumentar la precisión de las señales: