Copy Trade Server Pro MT5



CopyTrade Server es un copiador de operaciones local ligero y fiable para MetaTrader 5 que refleja las posiciones de una cuenta maestra a una o más cuentas esclavas utilizando un mecanismo rápido de archivos compartidos. Está diseñado para los proveedores de señales, gestores de cuentas, y los comerciantes que necesitan una sincronización precisa de las operaciones con retardo flexible y control de lotes.





Concepto principal

Función: Funciona como el lado Esclavo de una configuración de comercio de copia local y recibe operaciones de un EA Maestro que escribe órdenes en un archivo común.





La conexión se realiza a través de un simple ID de Maestro y un nombre de archivo compartido, por lo que puede adjuntar el Esclavo a cualquier cuenta MT5 y empezar a copiar al instante.





El EA es totalmente compatible con cualquier símbolo y broker (cuentas de cobertura), y puedes ejecutarlo en cualquier gráfico y marco temporal.

Fácil de usar.





Características principales

Motor con temporizador de milisegundos para actualizaciones frecuentes y sincronización fluida de las posiciones abiertas entre Maestro y Esclavo.





Copia posiciones de mercado junto con stop loss y take profit, y actualiza automáticamente SL/TP en el Esclavo cada vez que cambian en el Maestro.





Opción de prefijo de símbolo incorporada (p. ej., "-v", ".m", ".pro") para asignar fácilmente diferentes nombres de símbolo de broker entre las cuentas Maestra y Esclava.





Control de riesgo y volumen

Multiplicador de lote (xLot) para escalar el tamaño de la posición hacia arriba o hacia abajo en relación con el Master, con comprobación automática del lote mín./máx. del broker y del paso.





Modo inverso opcional (Revert) para reflejar las operaciones en la dirección opuesta, útil para estrategias de cobertura o inversas.





Filtro de deslizamiento máximo (MaxSlippage) para evitar copiar operaciones cuando el precio se ha alejado demasiado del Maestro, ayudando a reducir las malas ejecuciones.





Lógica de copia inteligente (CopyAfter e historial )

El parámetro CopyAfter permite retrasar la copia: el Esclavo puede empezar a copiar sólo después de que el Maestro haya abierto un cierto número de posiciones activas, actuando como un búfer de seguridad incorporado.





El EA puede ignorar las posiciones que se abrieron antes de que se conectara el Esclavo, por lo que puede elegir copiar sólo operaciones "frescas" desde su hora de inicio.





La caché interna del historial (HistoryDays) evita la copia duplicada de operaciones ya cerradas comprobando tanto las posiciones actuales como el historial de la cuenta.





Facilidad de uso y supervisión

Panel de estado claro en el gráfico que muestra la versión, el ID maestro, la ruta del archivo, el prefijo, el multiplicador del lote, el valor CopyAfter, el número mágico, la velocidad de actualización, los días del historial y la hora de inicio de EA.





Número mágico único (SlaveMagic) para facilitar el seguimiento y la gestión de las operaciones copiadas en el terminal.





Conjunto de entrada simple: sólo tiene que establecer Master_ID, SymbolPrefix (si es necesario), multiplicador de lote, CopyAfter, y ya está listo para ir.





Puede utilizar CopyTrade Slave como parte de su propia distribución privada de señales, replicación de cuentas de apoyo o solución de gestión multicuenta donde la copia rápida, controlada y transparente de las operaciones es esencial.