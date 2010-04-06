# GoldSmartEA - Estrategia de Reversión RSI con Recuperación Inteligente





## Visión General

GoldSmartEA es un sistema profesional de trading automatizado que combina señales de reversión RSI con un mecanismo de rejilla de recuperación inteligente. Diseñado para EURUSD en el marco de tiempo H1.





## Características principales

✅ **Estrategia de reversión del RSI** - Contratendencia durante la sesión, seguimiento de la tendencia fuera de la sesión.

✅ **Smart Recovery Grid** - Cubre y equilibra automáticamente las posiciones.

✅ **Ajuste automático del lote** - Funciona con cualquier broker (admite lote MIN de 0,01 a 1,0)

✅ **Objetivo de beneficio** - Cierra todas las posiciones cuando se alcanza el objetivo

✅ **Filtro horario** - Opere sólo durante la sesión especificada (por defecto 19:00-21:00)

✅ **Manejo completo de errores** - Comprueba el margen, el volumen y el modo de llenado.

✅ **Número Mágico** - Seguro para ejecutar con otros EAs





## Lógica de la Estrategia

1. **Entrada**: RSI > 71 o RSI < 29

- Durante la sesión: Contratendencia (RSI 71 = Venta, RSI 29 = Compra)

- Fuera de sesión: Seguimiento de tendencia (RSI 71 = Compra, RSI 29 = Venta)





2. **Hedging**: Abre posición contraria si el precio se mueve 300 puntos en contra





3. **Recuperación**: Añade volumen al lado menor para equilibrar posiciones





4. **Salir**: Cierra todo cuando se alcanza el objetivo de beneficios





## Parámetros de entrada

- **NúmeroMágico**: Identificador único (por defecto: 202412)

- TamañoLote**: Tamaño del lote base (por defecto: 0.01, se ajusta automáticamente al MIN del broker)

- **Objetivo en puntos**: Objetivo de beneficio en puntos (por defecto: 150)





## Recomendaciones 1

- Símbolo**: EURUSD

- **Tiempo**: M1

- **Recomendado**: $1,000 / STD / CENT

- Tipo de cuenta**: Cobertura habilitada

- Palanca**: 1:500 o superior

## Recomendaciones 2

- Símbolo**: XAUUSD

- **Tiempo**: M1

- **Recomendado**: $10,000 / STD / CENT

- Tipo de cuenta**: Cobertura habilitada

- Palanca**: 1:500 o superior

## Advertencia de riesgo

⚠️ El trading implica un riesgo sustancial. Este EA utiliza un mecanismo de rejilla de recuperación que puede dar lugar a múltiples posiciones abiertas. Pruebe siempre primero en una cuenta demo y utilice una gestión adecuada del riesgo.





## Soporte

Para preguntas o soporte, póngase en contacto a través de mensaje privado MQL5.



