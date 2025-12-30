Equilibrium Matrix Zone
- Indicadores
- Syamsurizal Dimjati
- Versión: 1.0
Ritz EQUILIBRIUM MATRIX™ ZONE
Smart Premium-Discount Equilibrium Zone MTF Visual System Ritz EQUILIBRIUM MATRIX™ está construido sobre la Teoría Premium-Discount-Equilibrium (PDE) - el concepto de que el precio se mueve constantemente entre las zonas Premium (caro) y Discount (barato), mientras que la Zona de Equilibrio representa el valor justo donde compradores y vendedores se equilibran. Este indicador destaca visualmente estas zonas a través de múltiples marcos de tiempo, permitiendo a los operadores al instante:
-
Identificar la ubicación del precio dentro de la estructura del mercado.
-
Juzgar si el precio está sobrevalorado (Prima) o infravalorado (Descuento).
-
Detectar posibles momentos de reversión o continuación basados en el equilibrio.
2. Estructura y función principal
Cada marco temporal muestra tres zonas dinámicas principales basadas en datos recientes de máximos y mínimos (LookbackBars):
|Zona
|Cálculo
|Interpretación
|Zona Premium
|> 0.95×Alto + 0.05×Bajo
|Zona de sobrecompra - zona potencial de VENTA
|Zona de Equilibrio
|Entre ratios medios (≈52,5%)
|Equilibrio neutral - esperar y observar
|Zona de descuento
|< 0,95×Mínimo + 0,05×Máximo
|Zona de sobreventa - potencial zona de COMPRA
Las zonas son semitransparentes para una visibilidad clara del gráfico sin ocultar las velas.
3. Visualización Multi-Timeframe
Cuando AutoDetectAllTF = true, el sistema detecta automáticamente el High-Low histórico de múltiples timeframes
(M1, M5, M15, M30, H1, H4, D1) y dibuja todas las zonas PDE en un gráfico unificado.
Cada marco temporal utiliza su propio color distintivo:
M5 | M15 | H1 | H4 | D1
Ejemplo:
Si el precio está en Zona de Descuento en H1 pero en Zona Premium en M5,
puede señalar un retroceso a corto plazo antes de continuar al alza.
4. Interpretación de los gráficos
|5. Localización de precios
|Interpretación del mercado
|Sesgo
|Zona Premium
|Sobrecompra, probable agotamiento
|Sesgo de VENTA
|Zona de Equilibrio
|Equilibrio del mercado, indecisión
|Neutral / Rango
|Zona de descuento
|Sobreventa, infravaloración
|Sesgo de COMPRA
Consejos profesionales:
-
Comprobación cruzada entre plazos superiores e inferiores (por ejemplo, H1 vs H4).
-
Las configuraciones fuertes ocurren cuando H1 = Descuento se alinea con H4 = Equilibrio.
-
Observe RitzLineEQ3 para el posicionamiento en tiempo real.
5. Diseño Visual
-
Suave transparencia asegura que las velas permanezcan visibles.
-
Las zonas de equilibrio utilizan un alfa más claro para enfatizar el equilibrio.
-
Auto-redibujo se dispara en el cambio de marco de tiempo o cada 10 barras.
-
Optimizado para gráficos oscuros y claros.
6. Rendimiento y estabilidad
-
Se actualiza sólo cuando es necesario (no cada tick).
-
OnTimer() ejecuta actualizaciones ligeras sólo para la línea Bid.
-
Totalmente optimizado para todos los símbolos y marcos temporales.
-
Limpia automáticamente los objetos al desinicializar.
Ritz EQUILIBRIUM MATRIX™ no es un generador de señales - es un sistema de inteligencia visual.
Ayuda a los operadores a reconocer áreas de valor justo, evitar entradas emocionales,
y leer el ritmo de la estructura del mercado con claridad, precisión y estilo.