Equilibrium Matrix Zone

Smart Premium-Discount Equilibrium Zone MTF Visual System Ritz EQUILIBRIUM MATRIX™ está construido sobre la Teoría Premium-Discount-Equilibrium (PDE) - el concepto de que el precio se mueve constantemente entre las zonas Premium (caro) y Discount (barato), mientras que la Zona de Equilibrio representa el valor justo donde compradores y vendedores se equilibran. Este indicador destaca visualmente estas zonas a través de múltiples marcos de tiempo, permitiendo a los operadores al instante:

Identificar la ubicación del precio dentro de la estructura del mercado.

Juzgar si el precio está sobrevalorado (Prima) o infravalorado (Descuento).

Detectar posibles momentos de reversión o continuación basados en el equilibrio.



2. Estructura y función principal

Cada marco temporal muestra tres zonas dinámicas principales basadas en datos recientes de máximos y mínimos (LookbackBars):



Zona

Cálculo

Interpretación

Zona Premium

> 0.95×Alto + 0.05×Bajo

Zona de sobrecompra - zona potencial de VENTA

Zona de Equilibrio

Entre ratios medios (≈52,5%)

Equilibrio neutral - esperar y observar

Zona de descuento

< 0,95×Mínimo + 0,05×Máximo

Zona de sobreventa - potencial zona de COMPRA



Las zonas son semitransparentes para una visibilidad clara del gráfico sin ocultar las velas.



3. Visualización Multi-Timeframe

Cuando AutoDetectAllTF = true, el sistema detecta automáticamente el High-Low histórico de múltiples timeframes

(M1, M5, M15, M30, H1, H4, D1) y dibuja todas las zonas PDE en un gráfico unificado.

Cada marco temporal utiliza su propio color distintivo:

M5 | M15 | H1 | H4 | D1

Ejemplo:

Si el precio está en Zona de Descuento en H1 pero en Zona Premium en M5,

puede señalar un retroceso a corto plazo antes de continuar al alza.





4. Interpretación de los gráficos

5. Localización de precios

Interpretación del mercado

Sesgo

Zona Premium

Sobrecompra, probable agotamiento

Sesgo de VENTA

Zona de Equilibrio

Equilibrio del mercado, indecisión

Neutral / Rango

Zona de descuento

Sobreventa, infravaloración

Sesgo de COMPRA



Consejos profesionales:

Comprobación cruzada entre plazos superiores e inferiores (por ejemplo, H1 vs H4).

Las configuraciones fuertes ocurren cuando H1 = Descuento se alinea con H4 = Equilibrio.

Observe RitzLineEQ3 para el posicionamiento en tiempo real.

5. Diseño Visual

Suave transparencia asegura que las velas permanezcan visibles.

Las zonas de equilibrio utilizan un alfa más claro para enfatizar el equilibrio.

Auto-redibujo se dispara en el cambio de marco de tiempo o cada 10 barras.

Optimizado para gráficos oscuros y claros.

6. Rendimiento y estabilidad

Se actualiza sólo cuando es necesario (no cada tick).

OnTimer() ejecuta actualizaciones ligeras sólo para la línea Bid.

Totalmente optimizado para todos los símbolos y marcos temporales.

Limpia automáticamente los objetos al desinicializar.

Ritz EQUILIBRIUM MATRIX™ no es un generador de señales - es un sistema de inteligencia visual.

Ayuda a los operadores a reconocer áreas de valor justo, evitar entradas emocionales,

y leer el ritmo de la estructura del mercado con claridad, precisión y estilo.

| Opere con equilibrio. Comprenda el flujo. Matrice el equilibrio.