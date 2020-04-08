Montecarlo forecast

Descripción del indicador MonteCarloBands

El indicador MonteCarloBandses una herramienta de análisis prospectivo que emplea el método Monte Carlo para proyectar posibles escenarios futuros de precios de un activo financiero. Aparece como un conjunto de cinco bandas percentiles que se extienden hacia el futuro, visualizando un "cono de probabilidad" basado en el comportamiento histórico del mercado.

Aspecto visual:

  • P50 (Mediana): Línea verde sólida en el centro, que representa la trayectoria mediana esperada.

  • P25 y P75: Dos líneas de puntos naranjas que marcan el rango intercuartílico (percentil 25-75)

  • P5 y P95: Dos líneas discontinuas rojas que definen el intervalo de confianza del 90% (percentil 5-95)

Funcionalidad básica:
El indicador analiza los rendimientos históricos del activo (durante un periodo configurable) y, mediante miles de simulaciones aleatorias, genera una distribución de posibles trayectorias futuras. Las bandas representan los percentiles estadísticos de esta distribución, proporcionando una visualización probabilística de dónde podría situarse el precio en el futuro.

Parámetros configurables:

  • Periodo Lookback: Número de barras históricas analizadas

  • Horizonte Futuro: Número de barras proyectadas hacia el futuro

  • Recuento de simulaciones: Número de escenarios generados (mayor = más preciso pero más lento)

  • Tipo de rentabilidad: Opción de utilizar rendimientos logarítmicos o simples

Interpretación:

  • Las bandas interiores (P25-P75) representan la zona más probable (50% de los escenarios)

  • Las bandas exteriores (P5-P95) muestran escenarios más extremos pero posibles

  • La anchura del cono indica la incertidumbre/volatilidad esperada

  • La pendiente del cono indica la dirección probable de la tendencia

Aplicaciones prácticas:

  • Evaluación del riesgo y de la gama de precios potenciales

  • Identificación de probables niveles futuros de soporte/resistencia

  • Análisis de la volatilidad prevista

  • Apoyo a las decisiones de posicionamiento con un enfoque probabilístico

El indicador es especialmente útil para operadores e inversores que buscan incorporar una perspectiva estadística a sus análisis, recordando que se trata de proyecciones probabilísticas basadas en comportamientos pasados, no de predicciones seguras.


