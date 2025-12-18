PA Pro

Título: Price Action Pro - Advanced Multi-Timeframe Reversal Scanner

Descripción del producto: Price Action Pro no es sólo otro indicador de patrones de velas. Es un sistema de trading completo diseñado para detectar configuraciones de inversión de alta probabilidad. A diferencia de los indicadores estándar que envían señales no deseadas en cada patrón, Price Action Pro utiliza un filtro de oscilación inteligente para garantizar que los patrones sólo se detectan en los máximos o mínimos de oscilación válidos.

Combinado con capacidades Multi-Timeframe (MTF) y Dynamic ATR Sizing, esta herramienta se adapta a la volatilidad cambiante del mercado para proporcionar señales fiables y sin repintar.

Características principales:

  • 100% sin repintado: Las señales aparecen estrictamente en la Barra Cerrada. Una vez que se forma una señal, nunca desaparece ni se desplaza.
  • Filtrado Inteligente de Swing: El indicador comprueba la estructura del mercado (LookBackLeft) para asegurar que las señales de Compra se producen en los Swing Lows y las señales de Venta en los Swing Highs.
  • 5 Potentes Patrones: Detecta Engulfing, Reversal Bar, Pin Bar, Morning/Evening Star, y Gap Reversal (Climax).
  • Escaneo Multi-Tiempo: Cada patrón puede configurarse para escanear un marco temporal específico de forma independiente (por ejemplo, escanear en busca de Pin Bars en H4 mientras se visualiza el gráfico M15).
  • Tamaño ATR dinámico: Los requisitos de tamaño de los patrones utilizan el ATR para filtrar las velas "ruidosas" y los patrones pequeños e insignificantes.
  • Sistema completo de alertas: Incluye Alertas Pop-up y Notificaciones Push Móviles instantáneamente cuando se cierra una señal.

Patrones soportados:

  1. Engulfing: Patrón clásico de cambio de momentum.
  2. Reversal Bar: Velas de rechazo agudo.
  3. Pin Bar: Rechazo de mecha larga que indica operadores atrapados.
  4. Morning/Evening Star: Una poderosa formación de inversión de 3 barras.
  5. Gap Reversal: Detecta los gaps de agotamiento que suelen encontrarse al final de las tendencias.

Parámetros:

  • InpLookBackLeft: El número de barras a comprobar para un Swing High/Low (Valor más alto = Menos señales pero más fuertes).
  • PA_ATR_Period: Periodo para calcular el tamaño de la vela dinámica.
  • Señal_TF_...: Seleccione el marco temporal específico para cada patrón (establecido como actual para el gráfico activo).
  • UsePushNotification / UseAlert: Activar o desactivar tipos de alerta específicos.

Recomendaciones:

  • Funciona mejor en los principales pares de divisas, Oro (XAUUSD) e Índices.
  • Plazos recomendados: M15, H1, H4.
  • Combine las señales con su propio análisis de Soporte/Resistencia para obtener la máxima precisión.

Comentarios 1
László Varga
142
László Varga 2025.12.20 06:28 
 

Brilliant work, and 5* support.

