📌 US30 Open Breakout (MT5)

Expert Advisor profesional diseñado específicamente para operar el US30 (Dow Jones) durante la apertura del mercado americano, momento de mayor volumen y movimientos direccionales claros.

El sistema se basa en una lógica de breakout estructurado, combinada con gestión de riesgo estricta, buscando consistencia y protección del capital.

✅ Características principales

✔ Optimizado exclusivamente para US30

✔ Trading por ventana horaria (US Open)

✔ Estrategia de Breakout en apertura

✔ No Martingale – No Grid – No Hedging

✔ Riesgo fijo por operación (%)

✔ Límite de pérdida diaria

✔ Trailing Stop dinámico

✔ Cierre automático por horario

✔ Operativa simple, robusta y estable

📊 Rendimiento histórico (Strategy Tester MT5)

Periodo probado: 2023–2025

Drawdown máximo: <3%

Alta eficiencia operativa

Gestión conservadora del riesgo

(Los resultados pasados no garantizan resultados futuros)

⚙️ Recomendaciones