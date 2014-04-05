Montecarlo forecast

Beschreibung des MonteCarloBands-Indikators

Der MonteCarloBands-Indikator ist ein zukunftsorientiertes Analysewerkzeug, das die Monte-Carlo-Methode zur Projektion potenzieller künftiger Preisszenarien für einen finanziellen Vermögenswert verwendet. Er erscheint als eine Reihe von fünf Perzentilbändern, die sich in die Zukunft erstrecken und einen "Wahrscheinlichkeitskegel" visualisieren, der auf dem historischen Verhalten des Marktes basiert.

Visuelles Erscheinungsbild:

  • P50 (Median): Durchgehende grüne Linie in der Mitte, die den erwarteten Medianpfad darstellt

  • P25 und P75: Zwei orange gepunktete Linien, die den Interquartilsbereich (25. bis 75. Perzentil) markieren

  • P5 und P95: Zwei rote gestrichelte Linien, die das 90 %-Konfidenzintervall (5. bis 95. Perzentil) definieren

Kernfunktionalität:
Der Indikator analysiert die historischen Renditen des Vermögenswerts (über einen konfigurierbaren Zeitraum) und erzeugt durch Tausende von Zufallssimulationen eine Verteilung möglicher zukünftiger Verläufe. Die Bandbreiten stellen die statistischen Perzentile dieser Verteilung dar und bieten eine probabilistische Visualisierung, wo der Preis in der Zukunft liegen könnte.

Konfigurierbare Parameter:

  • Rückblick-Periode: Anzahl der analysierten historischen Balken

  • Zukunftshorizont: Anzahl der in die Zukunft projizierten Balken

  • Anzahl der Simulationen: Anzahl der generierten Szenarien (höher = genauer, aber langsamer)

  • Rendite-Typ: Option zur Verwendung logarithmischer oder einfacher Renditen

Auswertung:

  • Die inneren Bänder (P25-P75) stellen den wahrscheinlichsten Bereich dar (50% der Szenarien)

  • Die äußeren Bänder (P5-P95) zeigen extremere, aber mögliche Szenarien an.

  • Die Breite des Kegels zeigt die erwartete Unsicherheit/Volatilität an.

  • Die Neigung des Kegels zeigt die wahrscheinliche Trendrichtung an.

Praktische Anwendungen:

  • Risikobewertung und Bewertung der potenziellen Preisspanne

  • Identifizierung wahrscheinlicher zukünftiger Unterstützungs-/Widerstandsniveaus

  • Analyse der erwarteten Volatilität

  • Unterstützung bei Positionierungsentscheidungen mit einem probabilistischen Ansatz

Der Indikator ist besonders nützlich für Händler und Anleger, die eine statistische Perspektive in ihre Analyse einbeziehen wollen, wobei zu beachten ist, dass es sich um probabilistische Prognosen handelt, die auf dem Verhalten in der Vergangenheit beruhen und nicht um sichere Vorhersagen.


Antwort auf eine Rezension