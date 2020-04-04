AsiaSessionRange

AsiaSessionRange-Socarix-STS

AsiaSessionRange-Socarix-STS marca de forma clara el rango de la sesión asiática, mostrando High, Low y 50% (midpoint), y extendiendo estos niveles hasta la hora que elijas.
Incluye un preset por defecto 23:00–07:00 Madrid y un modo opcional de ajuste automático invierno/verano (regla UE). Totalmente configurable en horario y colores, compatible con cualquier símbolo y timeframe. Herramienta visual de niveles de sesión, no genera señales de trading.


AsiaSessionRange-Socarix-STS es un indicador visual de sesiones diseñado para marcar de forma clara el rango de la sesión asiática, mostrando su Máximo, Mínimo y el nivel 50% (midpoint).
Además, permite extender estos niveles hasta una hora definida por el usuario para disponer de referencias intradía limpias y objetivas.

Este indicador está pensado para traders que utilizan el rango asiático como estructura base del día, zonas de equilibrio y posibles áreas de liquidez antes de las expansiones posteriores.

Características principales

  • Dibuja un rectángulo del rango de la sesión.

  • Muestra y extiende los niveles:

    • High

    • Low

    • 50% (Midpoint)

  • Horario totalmente configurable para adaptar el indicador a cualquier sesión o estrategia.

  • Colores personalizables para integrarlo con cualquier plantilla.

  • Días históricos configurables.

  • Indicador ligero basado en objetos (sin buffers ni cálculos innecesarios).

Ajustes por defecto

El indicador viene preconfigurado para el uso clásico de la sesión asiática:

  • 23:00 – 07:00 Madrid

  • Con opción de ajuste automático invierno/verano para Madrid (regla UE) activada.

Ajuste de zona horaria

Si operas desde otro país o quieres usar otro horario de referencia:

  1. Desactiva Auto Madrid DST

  2. Ajusta Reference GMT offset a tu zona horaria

  3. Configura el rango horario que prefieras (por ejemplo 00:00–08:00)

Esto hace que el indicador sea útil para traders de cualquier región, manteniendo un preset por defecto optimizado.

Uso típico

  • Definir el rango asiático como marco de referencia intradía.

  • Identificar expansiones tras completar el rango.

  • Usar High / Low / 50% como niveles de reacción, validación de sesgo o zonas de liquidez.

Parámetros

  • Range start hour

  • Range end hour

  • Extend lines until

  • Range color

  • Auto Madrid DST (opcional)

  • Reference GMT offset (modo manual)

  • Historical days to draw

Notas

  • El indicador solo dibuja rangos cuando hay datos de mercado disponibles.
    En fines de semana o festivos puede haber menos sesiones visibles.

  • Herramienta de análisis visual.

Aviso

Este indicador no genera señales de compra/venta ni garantiza resultados.
Su propósito es ofrecer niveles objetivos de sesión para mejorar el contexto del análisis técnico.

FAQs (ES)

1) ¿Por qué no veo 7 rangos si tengo 7 días configurados?
Porque el indicador solo dibuja rangos cuando hay datos de mercado. Fines de semana o festivos pueden reducir el número visible.

2) ¿Funciona en cualquier activo?
Sí, en cualquier símbolo con datos históricos suficientes.

3) ¿Puedo usarlo para otra sesión u horario?
Sí. Puedes configurar el inicio/fin y adaptar el rango a cualquier sesión.

4) ¿Qué hace el modo Auto Madrid DST?
Ajusta automáticamente el horario de referencia entre invierno/verano según la regla europea, para mantener el rango correcto en hora Madrid real.

5) ¿Da señales de compra/venta?
No. Solo muestra niveles objetivos de sesión para análisis y contexto.

Guía rápida de instalación (MT5)

Opción 1: Instalación desde MetaTrader 5 (recomendado)

  1. Abre MetaTrader 5.

  2. Ve a Market dentro de la plataforma.

  3. Inicia sesión con tu cuenta MQL5.

  4. Busca AsiaSessionRange-Socarix-STS.

  5. Pulsa Comprar / Descargar / Instalar (según tu caso).

  6. Ve a Navegador → Indicadores y localiza el indicador.

  7. Arrástralo al gráfico o haz doble clic.

  8. Ajusta los parámetros si lo deseas.

Opción 2: Si lo compraste desde la web de MQL5

  1. Abre MetaTrader 5.

  2. Inicia sesión con la misma cuenta MQL5 usada en la compra.

  3. Ve a Navegador → Market → Comprados.

  4. Selecciona el indicador y pulsa Instalar.

  5. Añádelo al gráfico.

Si no aparece

  • Reinicia MT5.

  • Abre Navegador, clic derecho y selecciona Actualizar.

  • Comprueba que estás en la cuenta MQL5 correcta.


