AsiaSessionRange-Socarix-STS marca de forma clara el rango de la sesión asiática, mostrando High, Low y 50% (midpoint), y extendiendo estos niveles hasta la hora que elijas.

Incluye un preset por defecto 23:00–07:00 Madrid y un modo opcional de ajuste automático invierno/verano (regla UE). Totalmente configurable en horario y colores, compatible con cualquier símbolo y timeframe.



AsiaSessionRange-Socarix-STS es un indicador visual de sesiones diseñado para marcar de forma clara el rango de la sesión asiática, mostrando su Máximo, Mínimo y el nivel 50% (midpoint).

Además, permite extender estos niveles hasta una hora definida por el usuario para disponer de referencias intradía limpias y objetivas.

Este indicador está pensado para traders que utilizan el rango asiático como estructura base del día, zonas de equilibrio y posibles áreas de liquidez antes de las expansiones posteriores.

Características principales

Dibuja un rectángulo del rango de la sesión.

Muestra y extiende los niveles: High Low 50% (Midpoint)

Horario totalmente configurable para adaptar el indicador a cualquier sesión o estrategia.

Colores personalizables para integrarlo con cualquier plantilla.

Días históricos configurables .

Indicador ligero basado en objetos (sin buffers ni cálculos innecesarios).

Ajustes por defecto

El indicador viene preconfigurado para el uso clásico de la sesión asiática:

23:00 – 07:00 Madrid

Con opción de ajuste automático invierno/verano para Madrid (regla UE) activada.

Ajuste de zona horaria

Si operas desde otro país o quieres usar otro horario de referencia:

Desactiva Auto Madrid DST Ajusta Reference GMT offset a tu zona horaria Configura el rango horario que prefieras (por ejemplo 00:00–08:00)

Esto hace que el indicador sea útil para traders de cualquier región, manteniendo un preset por defecto optimizado.

Uso típico

Definir el rango asiático como marco de referencia intradía .

Identificar expansiones tras completar el rango.

Usar High / Low / 50% como niveles de reacción, validación de sesgo o zonas de liquidez.

Parámetros

Range start hour

Range end hour

Extend lines until

Range color

Auto Madrid DST (opcional)

Reference GMT offset (modo manual)

Historical days to draw

Notas

El indicador solo dibuja rangos cuando hay datos de mercado disponibles.

En fines de semana o festivos puede haber menos sesiones visibles.

Herramienta de análisis visual.

Aviso

Este indicador no genera señales de compra/venta ni garantiza resultados.

Su propósito es ofrecer niveles objetivos de sesión para mejorar el contexto del análisis técnico.

FAQs (ES)

1) ¿Por qué no veo 7 rangos si tengo 7 días configurados?

Porque el indicador solo dibuja rangos cuando hay datos de mercado. Fines de semana o festivos pueden reducir el número visible.

2) ¿Funciona en cualquier activo?

Sí, en cualquier símbolo con datos históricos suficientes.

3) ¿Puedo usarlo para otra sesión u horario?

Sí. Puedes configurar el inicio/fin y adaptar el rango a cualquier sesión.

4) ¿Qué hace el modo Auto Madrid DST?

Ajusta automáticamente el horario de referencia entre invierno/verano según la regla europea, para mantener el rango correcto en hora Madrid real.

5) ¿Da señales de compra/venta?

No. Solo muestra niveles objetivos de sesión para análisis y contexto.

Guía rápida de instalación (MT5)

Opción 1: Instalación desde MetaTrader 5 (recomendado)

Abre MetaTrader 5. Ve a Market dentro de la plataforma. Inicia sesión con tu cuenta MQL5. Busca AsiaSessionRange-Socarix-STS. Pulsa Comprar / Descargar / Instalar (según tu caso). Ve a Navegador → Indicadores y localiza el indicador. Arrástralo al gráfico o haz doble clic. Ajusta los parámetros si lo deseas.

Opción 2: Si lo compraste desde la web de MQL5

Abre MetaTrader 5. Inicia sesión con la misma cuenta MQL5 usada en la compra. Ve a Navegador → Market → Comprados. Selecciona el indicador y pulsa Instalar. Añádelo al gráfico.

Si no aparece