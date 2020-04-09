Professional management and graphic tool
- Utilidades
- Mohsen Bin Abdul Rahman Bin Yahya Akrimi
- Versión: 4.0
- Activaciones: 10
Calculadora Profesional de P/L y Herramienta de Riesgo-Recompensa
**¡La solución completa de gestión de trading que combina dos potentes herramientas en una!**.
🎯 Lo que obtienes:
📊 Calculadora P/L avanzada
- Seguimiento de pérdidas y ganancias en tiempo real con porcentaje
- Cálculo automático del precio de equilibrio
- Niveles de riesgo: -10%, -20% líneas de pérdida mostradas en el gráfico
- Objetivos de ganancia: +10%, +20% líneas de ganancia
- Desglose completo de la posición (lotes de compra/venta, swap, posición neta)
- Calculadora de precio objetivo: ver P/L en cualquier nivel de precios
- Establezca SL/TP para todas las posiciones con un solo clic
- Cierre todas las posiciones al instante
- Función de punto de equilibrio automático
- Panel de control plegable - ahorra espacio en la pantalla
- Interfaz arrastrable: posiciones en cualquier lugar
- Indicador de tiempo hasta la siguiente barra
Herramienta interactiva Riesgo:Recompensa (estilo TradingView)
- Haga clic en "+ R:R Box" para planificar sus operaciones visualmente
- Arrastre y suelte las líneas de Entrada, Stop Loss y Take Profit
- Cálculo del ratio Riesgo:Recompensa en tiempo real
- Cálculo automático del tamaño de la posición en función del % de riesgo
- Zonas visuales de riesgo (rojo) y recompensa (verde)
- Vea los beneficios/pérdidas potenciales en dólares, puntos y porcentajes
- Anchura de cuadro ajustable: cambie el tamaño para adaptarlo a su análisis
- Mueva todo el plan de negociación arrastrando el recuadro
- Cree varios planes de negociación simultáneamente
- Los recuadros se mantienen aunque cambie el marco temporal
✨ Características principales:
✅ **Solución 2 en 1** - Planificación + Ejecución + Gestión
✅ **Sin operaciones de trading** - Herramienta de utilidad pura, segura de usar
✅ **Trabaja con TODOS los símbolos** - Divisas, Oro, Índices, Criptomonedas
✅ **Trabaja en TODOS los marcos temporales** - M1 a MN1
✅ **Ambos tipos de cuenta** - Cobertura y compensación
✅ **Tema adaptativo** - Modo luz/oscuridad automático
✅ **Diseño profesional** - Interfaz limpia y moderna
✅ **Fácil de usar** - Controles intuitivos de arrastrar y soltar
✅ **Datos persistentes** - Los cuadros R:R permanecen en el gráfico
Perfecto para:
- Los comerciantes del día la planificación de múltiples configuraciones
- Swing traders seguimiento de posiciones
- Gestores de riesgo que controlan la exposición
- Cualquiera que desee una planificación de operaciones profesional
- Los comerciantes que realizan un seguimiento de P / L en tiempo real
📱 Cómo utilizar:
**Herramienta R:R:**
1. Haga clic en el botón "+ R:R Box" (abajo a la izquierda).
2. Arrastre las líneas de entrada, SL y TP
3. Ajuste la anchura de la caja utilizando los tiradores de los bordes
4. Ver cálculos automáticos
5. Planificar múltiples operaciones simultáneamente
**Calculadora P/L
1. Abrir posiciones normalmente
2. El panel de control realiza un seguimiento automático de P/L
3. Utilice la calculadora de precio objetivo para las proyecciones
4. Establezca SL/TP o cierre posiciones con un solo clic
5. Supervise los niveles de riesgo en tiempo real
⚙️ Configuración:
**Ajustes de visualización
- Mostrar/ocultar líneas de riesgo y beneficio
- Posición ajustable del panel de control
- Frecuencia de actualización personalizable
**Configuración de la herramienta R:R:**
- Relación Riesgo:Beneficio por defecto
- Porcentaje de riesgo por defecto (1%)
- Transparencia del cuadro
- Colores para operaciones largas/cortas
**Ajustes de alerta
- Alertas sonoras al acercarse a los niveles de riesgo
- Distancia de alerta personalizable
**Punto de equilibrio automático
- Mover automáticamente el SL al punto de equilibrio
- Disparador en el nivel de beneficio específico
💡 ¡No requiere programación!
Esta es una herramienta visual - sólo tiene que instalar y utilizar. No se necesitan conocimientos de codificación.
📞 Soporte:
¿Necesita ayuda? Ponte en contacto conmigo a través del sistema de mensajería MQL5. Respondo dentro de las 24 horas.
🔄 Actualizaciones:
Trabajando en nuevas actualizaciones con nuevas características y mejoras.
---