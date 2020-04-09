Professional management and graphic tool

Calculadora Profesional de P/L y Herramienta de Riesgo-Recompensa





**¡La solución completa de gestión de trading que combina dos potentes herramientas en una!**.





🎯 Lo que obtienes:





📊 Calculadora P/L avanzada

- Seguimiento de pérdidas y ganancias en tiempo real con porcentaje

- Cálculo automático del precio de equilibrio

- Niveles de riesgo: -10%, -20% líneas de pérdida mostradas en el gráfico

- Objetivos de ganancia: +10%, +20% líneas de ganancia

- Desglose completo de la posición (lotes de compra/venta, swap, posición neta)

- Calculadora de precio objetivo: ver P/L en cualquier nivel de precios

- Establezca SL/TP para todas las posiciones con un solo clic

- Cierre todas las posiciones al instante

- Función de punto de equilibrio automático

- Panel de control plegable - ahorra espacio en la pantalla

- Interfaz arrastrable: posiciones en cualquier lugar

- Indicador de tiempo hasta la siguiente barra





Herramienta interactiva Riesgo:Recompensa (estilo TradingView)

- Haga clic en "+ R:R Box" para planificar sus operaciones visualmente

- Arrastre y suelte las líneas de Entrada, Stop Loss y Take Profit

- Cálculo del ratio Riesgo:Recompensa en tiempo real

- Cálculo automático del tamaño de la posición en función del % de riesgo

- Zonas visuales de riesgo (rojo) y recompensa (verde)

- Vea los beneficios/pérdidas potenciales en dólares, puntos y porcentajes

- Anchura de cuadro ajustable: cambie el tamaño para adaptarlo a su análisis

- Mueva todo el plan de negociación arrastrando el recuadro

- Cree varios planes de negociación simultáneamente

- Los recuadros se mantienen aunque cambie el marco temporal





✨ Características principales:





✅ **Solución 2 en 1** - Planificación + Ejecución + Gestión

✅ **Sin operaciones de trading** - Herramienta de utilidad pura, segura de usar

✅ **Trabaja con TODOS los símbolos** - Divisas, Oro, Índices, Criptomonedas

✅ **Trabaja en TODOS los marcos temporales** - M1 a MN1

✅ **Ambos tipos de cuenta** - Cobertura y compensación

✅ **Tema adaptativo** - Modo luz/oscuridad automático

✅ **Diseño profesional** - Interfaz limpia y moderna

✅ **Fácil de usar** - Controles intuitivos de arrastrar y soltar

✅ **Datos persistentes** - Los cuadros R:R permanecen en el gráfico





Perfecto para:





- Los comerciantes del día la planificación de múltiples configuraciones

- Swing traders seguimiento de posiciones

- Gestores de riesgo que controlan la exposición

- Cualquiera que desee una planificación de operaciones profesional

- Los comerciantes que realizan un seguimiento de P / L en tiempo real





📱 Cómo utilizar:





**Herramienta R:R:**

1. Haga clic en el botón "+ R:R Box" (abajo a la izquierda).

2. Arrastre las líneas de entrada, SL y TP

3. Ajuste la anchura de la caja utilizando los tiradores de los bordes

4. Ver cálculos automáticos

5. Planificar múltiples operaciones simultáneamente





**Calculadora P/L

1. Abrir posiciones normalmente

2. El panel de control realiza un seguimiento automático de P/L

3. Utilice la calculadora de precio objetivo para las proyecciones

4. Establezca SL/TP o cierre posiciones con un solo clic

5. Supervise los niveles de riesgo en tiempo real





⚙️ Configuración:





**Ajustes de visualización

- Mostrar/ocultar líneas de riesgo y beneficio

- Posición ajustable del panel de control

- Frecuencia de actualización personalizable





**Configuración de la herramienta R:R:**

- Relación Riesgo:Beneficio por defecto

- Porcentaje de riesgo por defecto (1%)

- Transparencia del cuadro

- Colores para operaciones largas/cortas





**Ajustes de alerta

- Alertas sonoras al acercarse a los niveles de riesgo

- Distancia de alerta personalizable





**Punto de equilibrio automático

- Mover automáticamente el SL al punto de equilibrio

- Disparador en el nivel de beneficio específico





💡 ¡No requiere programación!





Esta es una herramienta visual - sólo tiene que instalar y utilizar. No se necesitan conocimientos de codificación.





📞 Soporte:

¿Necesita ayuda? Ponte en contacto conmigo a través del sistema de mensajería MQL5. Respondo dentro de las 24 horas.





🔄 Actualizaciones:





Trabajando en nuevas actualizaciones con nuevas características y mejoras.





