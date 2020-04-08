ICT Silver Bullet Indicator

El Indicador ICT Silver Bullet está diseñado para hacer que operar con la estrategia Silver Bullet sea más fácil y eficiente. Combina todas las partes clave del método Silver Bullet de ICT y las resalta en el gráfico, para que usted pueda centrarse en realizar operaciones. Cada característica es altamente personalizable, lo que le permite ajustar la configuración y los visuales para que coincida con su estilo de negociación y preferencias. El panel de control le permite ocultar o mostrar rápidamente herramientas específicas para un análisis más claro. El indicador también incluye un sistema de alertas que le avisa cuando aparecen configuraciones importantes, ayudándole a estar preparado para las oportunidades clave.

El indicador destaca:



Ventanas de negociación - También conocidas como Kill Zones; periodos de alta volatilidad en los que es más probable que se respeten los Fair Value Gaps.





- También conocidas como Kill Zones; periodos de alta volatilidad en los que es más probable que se respeten los Fair Value Gaps. Fair Value Gaps - Zonas de desequilibrio de precios que suelen atraer reacciones o entradas.





- Zonas de desequilibrio de precios que suelen atraer reacciones o entradas. Estructura del mercado - Incluye ruptura de estructura (BoS), cambio de carácter (ChoCh) y puntos de oscilación que señalan posibles niveles de liquidez.





- Incluye ruptura de estructura (BoS), cambio de carácter (ChoCh) y puntos de oscilación que señalan posibles niveles de liquidez. Niveles TIC - Máximo/mínimo del día anterior, máximo/mínimo de la semana anterior y el precio de apertura de Nueva York.





- Máximo/mínimo del día anterior, máximo/mínimo de la semana anterior y el precio de apertura de Nueva York. Sesiones de mercado - Sesiones de Londres, Nueva York, Asia y Sydney, cada una marcada por la volatilidad esperada durante las horas activas.





Recomendaciones de configuración:

Plazos recomendados: 5 min





Las ventanas de negociación se basan en la hora de Nueva York por defecto, así que asegúrese de convertirlas a su hora local.





Si desea mantener las cosas simples, está perfectamente bien utilizar la configuración predeterminada del indicador.





TIC Silver Bullet Resumen

La estrategia Silver Bullet fue creada por Michael J. Huddleston, conocido como ICT, como parte de sus Conceptos de Dinero Inteligente. Es un método de negociación basado en el tiempo que se centra en los movimientos de precios a corto plazo durante tres ventanas específicas de una hora: 3 AM, 10 AM y 2 PM hora de Nueva York. Estas ventanas se seleccionan por su alta volatilidad y tendencia a producir reacciones limpias a los desequilibrios de precios. La estrategia busca gaps de valor razonable que se formen dentro de estos marcos temporales, apoyados por un cambio en la estructura del mercado, como una ruptura de la estructura o un cambio de carácter. Una configuración válida incluye un desequilibrio claro, una confirmación direccional y un objetivo mínimo de 15 pips para los pares de divisas o de 10 puntos para los índices. Los operadores suelen afinar sus entradas tomando como referencia los niveles de liquidez, como los máximos y mínimos anteriores, el precio de apertura de Nueva York y los rangos de la sesión. La estrategia se diseñó para ofrecer un marco repetible para la negociación intradía basado en cómo reacciona el precio a la liquidez y el desequilibrio durante las horas clave del mercado.